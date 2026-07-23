Σύρος: Νεκρή 42χρονη μετά από συμπλοκή - Τη μαχαίρωσαν στην πλάτη

Κρατείται ζευγάρι για το περιστατικό

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STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Πρώτη Δημοσίευση: 23.07.26, 19:28
Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Nεκρή και με τραύμα από μαχαίρι βρέθηκε γυναίκα στην Άνω Σύρο, με τις αρχές να ερευνούν πώς τραυματίστηκε θανάσιμα. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Μπούσιου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μια γυναίκα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και φορώντας γάντια, φέρεται να έφτασε σε σπίτι στην περιοχή και να χτύπησε το κουδούνι.

Όταν της άνοιξαν, μέσα στο σπίτι βρίσκονταν ένα ζευγάρι. Η γυναίκα που κρατούσε μαχαίρι φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί στην ένοικο του σπιτιού. Τότε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παρενέβη ο σύζυγός της, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, η 42χρονη τραυματίστηκε σοβαρά από μαχαίρι στην πλάτη. Η γυναίκα κατάφερε να βγει στα στενά της Άνω Σύρου, όμως λίγη ώρα αργότερα κατέρρευσε.

Σύρος: Νεκρή 42χρονη μετά από διαπληκτισμό - Τη μαχαίρωσαν στην πλάτη

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 42χρονη υπέκυψε στα τραύματά της.

Το ζευγάρι κρατείται και εξετάζεται από τις αστυνομικές Αρχές στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της επίθεσης και το κίνητρο πίσω από το αιματηρό περιστατικό.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες από τις Αρχές.

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