Opel Βελμάρ: Πρόγραμμα ανταλλαγής Opel Trade-Up με όφελος έως 4100 ευρώ

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Αυτοκινητο
Opel Βελμάρ: Πρόγραμμα Ανταλλαγής Opel Trade-Up
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Η Opel Βελμάρ παρουσιάζει το νέο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Opel Trade-Up, δίνοντας τη δυνατότητα στους υποψήφιους αγοραστές να ανταλλάξουν το παλαιό τους όχημα και να αποκτήσουν ένα νέο μοντέλο Opel με πρόσθετη επιδότηση. Το ύψος της επιδότησης διαμορφώνεται ανάλογα με την ηλικία του αυτοκινήτου που παραδίδεται. Στο πλαίσιο του Opel Trade-Up, όσο παλαιότερο είναι το όχημα που ανταλλάσσεται, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιδότηση που εξασφαλίζει ο πελάτης για την αγορά του νέου του αυτοκινήτου. 

Επιλέγοντας το μοντέλο που ταιριάζει στις ανάγκες και τον τρόπο ζωής του, επωφελείται από μοναδικά προνόμια:
Opel Corsa
Το best seller στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων, με σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένες τεχνολογίες και πλούσιο εξοπλισμό, με όφελος (πλέον του οφέλους ανταλλαγής) έως €3.300.
Opel Mokka
Το δυναμικό SUV με τον ξεχωριστό σχεδιασμό, την προηγμένη τεχνολογία και τον νεανικό χαρακτήρα του, με όφελος (πλέον του οφέλους ανταλλαγής) έως €2.700.
Opel Frontera
Το ευρύχωρο SUV 5 ή 7 θέσεων, ιδανικό για όσους αναζητούν άνεση, πρακτικότητα και ευελιξία στην καθημερινότητά τους, με όφελος (πλέον του οφέλους ανταλλαγής) έως €2.500. 
Opel Grandland
Το κορυφαίο SUV της Opel, συνδυάζει υψηλά επίπεδα άνεσης, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και δυναμική παρουσία στον δρόμο, με όφελος (πλέον του οφέλους ανταλλαγής) έως €4.100.
 

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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ OPEL TRADE-UP
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