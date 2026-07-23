Σπουδαία μεταγραφή: Ο Χρήστος Τζόλης και επίσημα παίκτης της Άρσεναλ

Με 40 εκατομμύρια ευρώ, ο Έλληνας διεθνής στους Πρωταθλητές Αγγλίας

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Αθλητικα
Ο Χρήστος Τζόλης είναι και επίσημα «Κανονιέρης»

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Μία πολύ σπουδαία μεταγραφή για ένα «δικό μας» παιδί, καθώς ο Χρήστος Τζόλης είναι με κάθε επισημότητα μέλος της Άρσεναλ. Ο Έλληνας διεθνής παρουσιάστηκε από τον ιστορικό Σύλλογο του Λονδίνου, και από τη νέα αγωνιστική  σεζόν θα φοράει τη φανέλα των Πρωταθλητών Αγγλίας

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Ο 24χρονος άσος επιστρέφει στην Αγγλία ύστερα από τρία χρόνια όταν και αγωνίστηκε με τη Νόριτς και πλέον ανοίγεται μπροστά του μια τεράστια σελίδα, αφού έχει την ευκαιρία να διαπρέψει πλέον στο τοπ επίπεδο.

Ο Έλληνας άσος πραγματοποίησε εντυπωσιακή χρονιά πέρυσι με την φανέλα της βελγικής ομάδας, όντας ο πρωταγωνιστής της με 22 γκολ και 29 ασίστ σε συνολικά 52 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Σπουδαία μεταγραφή: Ο Χρήστος Τζόλης και επίσημα παίκτης της Άρσεναλ

Ο Χρήστος Τζόλης με τη φανέλα της Εθνικής / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Ο Τζόλης επέλεξε να φορέσει το “17” στην φανέλα του, ενώ θα είναι o τέταρτος Έλληνας gunner μετά τους Ταυλαρίδη, Παπασταθόπουλο και Μαυροπάνο.

 

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