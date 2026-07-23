Οργανωτικές αλλαγές στην Italian Motion

Νέα δομή για την Alfa Romeo και την Lepas

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Ύστερα από την ανάληψη της αποκλειστικής εισαγωγής και διανομής των μοντέλων της Κινεζικής Lepas (του Ομίλου Chery) στην Ελλάδα, το χαρτοφυλάκιο της Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep, Leapmotor και FIAT Professional) αθροίζει αισίως τις 6 μάρκες.Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων με το μέγιστο βαθμό απόδοσης, η Εταιρεία από την 1η Ιουνίου 2026 έχει προχωρήσει στον διαχωρισμό των Διευθύνσεων Marketing & Πωλήσεων σε δύο Clusters. Το Mainstream περιλαμβάνει τις FIAT, Jeep, Leapmotor και FIAT Professional, ενώ το Premium τις Alfa Romeo και Lepas, με την ακόλουθη στελέχωση:

Premium Cluster // Alfa Romeo - Lepas

Οργανωτικές αλλαγές στην Italian Motion

Διευθυντής Marketing κος Άγγελος Καμηλιέρης

Οργανωτικές αλλαγές στην Italian Motion

Διευθυντής Πωλήσεων κος Δημήτρης Ράπτης

Οργανωτικές αλλαγές στην Italian Motion

Marketing & Communication Expertt κα Στέλλα Μάνεση

Οργανωτικές αλλαγές στην Italian Motion

Product Manager κος Αλέξης Γαλανόπουλος

Από τις 20 Ιουλίου το τμήμα PR της Italian Motion έχει ενισχυθεί με τον κο Σπύρο Ντόκο, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του PR Assistant. Σε συνεργασία με τον PR Manager η νέα θέση εργασίας δημιουργεί μια ομάδα που τέμνει οριζόντια τη δομή της εταιρείας και διαχειρίζεται όλες τις μάρκες (Alfa Romeo, FIAT, Jeep, Leapmotor, Lepas, FIAT Professional).

Οργανωτικές αλλαγές στην Italian Motion

Ο κος Ντόκος είναι κάτοχος πτυχίου Φιλολογίας και μεταπτυχιακού τίτλου στο Marketing, ενώ μέχρι πρότινος αποτελούσε μέλος της Συντακτικής Ομάδας του περιοδικού DRIVE.

Η Italian Motion καλωσορίζει τα στελέχη στις νέες θέσεις τους και διατηρεί σταθερό βηματισμό ανάπτυξης, βασιζόμενη στο εκτενές της χαρτοφυλάκιο, την μακροχρόνια εμπειρία της Ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου καθώς και στην οικονομική ευρωστία των δύο ισχυρών μετόχων της, Ομίλων Autohellas & Samelet.

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