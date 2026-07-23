Η Ελλάδα λαμβάνει 118,2 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του SAFE

Είναι η πρώτη πληρωμή

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Δημιουργήθηκε με τη χρήση AI
Η Ελλάδα Λαμβάνει 118,2 Εκατομμύρια Ευρώ Στο Πλαίσιο SAFE
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα έλαβε 118,2 εκατομμύρια ευρώ μέσω του αμυντικού μέσου SAFE, που αντιπροσωπεύει το 15% της συνολικής χρηματοδότησης των 787,7 εκατομμυρίων ευρώ.
  • Το SAFE είναι μέρος του σχεδίου ReArm Europe/Readiness 2030 της ΕΕ, με στόχο την αποδέσμευση 800 δισεκατομμυρίων ευρώ σε αμυντικές επενδύσεις.
  • Η χρηματοδότηση θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα και θα εκσυγχρονίσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ελλάδας.
  • Ο Άντριους Κουμπίλιους δήλωσε ότι η πληρωμή ενισχύει την κοινή ασφάλεια και την αμυντική βιομηχανική βάση της ΕΕ.
  • Προβλέπονται περαιτέρω πληρωμές καθώς θα επιτυγχάνονται τα συμφωνημένα ορόσημα.

Σήμερα, η Ελλάδα έλαβε την πρώτη της πληρωμή ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του αμυντικού μέσου SAFE (Security Action for Europe), ποσό που αντιπροσωπεύει το 15% της συνολικής χρηματοδότησης των 787,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Το SAFE είναι ένα χρηματοοικονομικό μέσο ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ που παρέχει δάνεια σε κράτη μέλη. Χρηματοδοτεί κυρίως την κοινή προμήθεια πυρομαχικών, πυραύλων, αεράμυνας και συστημάτων μάχης εδάφους που παράγονται εντός της ΕΕ. Αποτελεί μέρος του σχεδίου ReArm Europe/Readiness 2030 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο στοχεύει στην αποδέσμευση άνω των 800 δισεκατομμυρίων ευρώ σε αμυντικές επενδύσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η προχρηματοδότηση θα επιτρέψει στην Ελλάδα να επιταχύνει τις επενδύσεις προτεραιότητας στην άμυνα, να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της και να εκσυγχρονίσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες για την υποστήριξη κοινών ευρωπαϊκών στόχων. Το SAFE αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ταχείας, συντονισμένης δράσης, στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης μέσω κοινών προμηθειών και βαθύτερης διασυνοριακής συνεργασίας.

Ο Άντριους Κουμπίλιους, Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος, δήλωσε: «Η σημερινή πρώτη πληρωμή προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του SAFE αποτελεί σαφές σημάδι ότι η Ευρώπη προσφέρει τα μέγιστα: ενισχύοντας την κοινή μας ασφάλεια και υποστηρίζοντας την αμυντική μας βιομηχανική βάση. Βοηθώντας την Ελλάδα να προχωρήσει με βασικές επενδύσεις, το SAFE ενισχύει όχι μόνο την εθνική ετοιμότητα, αλλά και την κοινή μας ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα και στρατηγική ευθύνη».

Η πληρωμή αυτή έρχεται μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικαστικών βημάτων και αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της ΕΕ να παρέχει έγκαιρη και πρακτική υποστήριξη μέσω του SAFE. Θα ακολουθήσουν περαιτέρω πληρωμές, καθώς θα επιτυγχάνονται τα συμφωνημένα ορόσημα και η εφαρμογή.

Το μέσο SAFE χρηματοδοτείται από δανεισμό της ΕΕ στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτό επιτρέπει τη χορήγηση ανταγωνιστικών τιμών και ελκυστικά δομημένων μακροπρόθεσμων δανείων στα αιτούντα κράτη μέλη. Οι όροι των δανείων SAFE επωφελούνται από την ισχυρή πιστοληπτική αξιολόγηση της ΕΕ. Όλα τα δάνεια SAFE θα αποπληρωθούν από τα δικαιούχα κράτη μέλη.

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