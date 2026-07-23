Ιωάννα Τούνη: Ο λόγος που τη διώχνουν όλοι οι ψυχολόγοι

Νέες φωτογραφίες από το πρόσφατο επαγγελματικό ταξίδι της στο Μπαλί μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη.

Οι sexy πόζες της Ιωάννας Τούνη με μαγιό!

Στις φωτογραφίες που πόσταρε στο Instagram, η influencer - επιχειρηματίας φωτογραφίζεται με το λευκό της μπικίνι σε κάποια εξωτική παραλία, έχοντας φόντο το ειδυλλιακό ηλιοβασίλεμα.

Σε μια πλατφόρμα όπου το αληθινό ακροβατεί με το ψεύτικο, η Ιωάννα Τούνη ποζάρει χωρίς φίλτρα, στέλνοντας το δικό της μήνυμα:

Αναπολεί το ταξίδι της στο Μπαλί η influencer

«Με τόσο AI έχουμε ξεχάσει πόσο όμορφα είναι τα χρώματα ενός ηλιοβασιλέματος… Την ώρα που έβγαζα τις φωτογραφίες συνειδητοποίησα πόσο μαγικά φαίνονται όλα! Κανένα φίλτρο… Μόνο το ηλιοβασίλεμα… Και είναι ακόμα πιο όμορφο από κοντά! Ίσως γι’ αυτό αξίζει να αφήνουμε πού και πού το κινητό στην άκρη και να κοιτάμε λίγο περισσότερο γύρω μας. Ο ουρανός. Η θάλασσα. Το φως λίγο πριν νυχτώσει. Αυτά είναι η υπενθύμιση ότι η πραγματικότητα εξακολουθεί να κερδίζει! Και τελικά όσο περισσότερο εξελίσσεται η τεχνολογία… Τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτούν οι στιγμές που είναι 100% αληθινές. Ίσως τελικά τα πιο όμορφα πράγματα εξακολουθούν να συμβαίνουν offline», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε την ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη:

Αυτή η περίοδος βρίσκει την Ιωάννα Τούνη στα καλύτερά της, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η ίδια συνδυάζει δουλειά με διακοπές, με την παρουσία του γιου της, Πάρη, αλλά και του συντρόφου της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, να ομορφαίνει το καλοκαίρι της.