Ιωάννα Τούνη: Οι νέες iconic φωτογραφίες της από το Μπαλί

«Κανένα φίλτρo. Μόνο το ηλιοβασίλεμα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.07.26 , 15:32 Απίστευτο: Tραυματιοφορέας αρνήθηκε αμαξίδιο σε ηλικιωμένο εν μέσω καυσωνα
23.07.26 , 15:32 Παραπομπή Τριαντόπουλου: Τι ζητούν οι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών
23.07.26 , 15:03 Νατάσα Παζαΐτη: Χαλαρή βόλτα με τον 23χρονο γιο της, Αλέξανδρο Καραμανλή
23.07.26 , 14:46 Η Ελλάδα λαμβάνει 118,2 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του SAFE
23.07.26 , 14:34 Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Το ευρηματικό παιχνίδι του μπαμπά για τον Κίμωνα
23.07.26 , 14:31 Τζένη Μπότση: H έκπληξη των φίλων της για τα γενέθλιά της
23.07.26 , 14:22 Απίστευτο: Εμπρηστές χρησιμοποιούσαν γάτες για να βάζουν φωτιές στην Ιταλία
23.07.26 , 14:15 Συνελήφθη ο ιατροδικαστής Χανίων για κακούργημα
23.07.26 , 14:00 Γαλλικός κότσος: Το χτένισμα που αναβιώνει το old-Hollywood-glamour
23.07.26 , 13:52 Ιωάννα Τούνη: Οι νέες iconic φωτογραφίες της από το Μπαλί
23.07.26 , 13:42 Πανσέληνος Αυγούστου: Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
23.07.26 , 13:20 Βάσεις 2026: Η σχολή με τα πιο πολλά μόρια - Πού κυμάνθηκαν Ιατρική, Νομική
23.07.26 , 13:18 Δολοφονία Γεωργίου: Αυτός είναι ο 28χρονος που σκότωσε τον δικηγόρο
23.07.26 , 13:18 Ελένη Τσολάκη: Το τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη της από τις διακοπές
23.07.26 , 12:39 Κωστοπούλου: Απαντά στα αρνητικά σχόλια για την αλλαγή του επιθέτου της
Έκτακτο δελτίο καιρού: Πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Δολοφονία Γεωργίου: Αυτός είναι ο 28χρονος που σκότωσε τον δικηγόρο
Βάσεις 2026: Η σχολή με τα πιο πολλά μόρια - Πού κυμάνθηκαν Ιατρική, Νομική
Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής - Δείτε τα αποτελέσματα
Κωστοπούλου: Απαντά στα αρνητικά σχόλια για την αλλαγή του επιθέτου της
Κωνσταντάρας: Απαθανατίζει την Τσαγκρινού στις διακοπές τους
Μαίρη Λίντα: Ο φόνος της μητέρας της, η κόρη της & ο χωρισμός με τον Χιώτη
Συνελήφθη ο ιατροδικαστής Χανίων για κακούργημα
Καρπούζι: Πόσες θερμίδες έχει το απόλυτο καλοκαιρινό φρούτο
Τάσος Ιορδανίδης - Μαρία Παπαφωτίου: Πού θα δούμε το νέο τηλεοπτικό ζευγάρι
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Ο λόγος που τη διώχνουν όλοι οι ψυχολόγοι

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε νέες φωτογραφίες από το επαγγελματικό της ταξίδι στο Μπαλί.
  • Φωτογραφίζεται με λευκό μπικίνι σε εξωτική παραλία, με φόντο ηλιοβασίλεμα.
  • Στο μήνυμά της, τονίζει την αξία των αληθινών στιγμών χωρίς φίλτρα.
  • Η Ιωάννα απολαμβάνει την προσωπική και επαγγελματική της ζωή, συνδυάζοντας δουλειά και διακοπές.
  • Στο Μπαλί είναι με τον γιο της Πάρη και τον σύντροφό της Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Νέες φωτογραφίες από το πρόσφατο επαγγελματικό ταξίδι της στο Μπαλί μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη.

Ιωάννα Τούνη: House tour στο νέο της διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη

Οι sexy πόζες της Ιωάννας Τούνη με μαγιό!

Οι sexy πόζες της Ιωάννας Τούνη με μαγιό!

Στις φωτογραφίες που πόσταρε στο Instagram, η influencer - επιχειρηματίας φωτογραφίζεται με το λευκό της μπικίνι σε κάποια εξωτική παραλία, έχοντας φόντο το ειδυλλιακό ηλιοβασίλεμα.

Τούνη: «Είσαι μαμά, δεν μπορείς να ντύνεσαι έτσι;» Η αποστομωτική απάντηση

Σε μια πλατφόρμα όπου το αληθινό ακροβατεί με το ψεύτικο, η Ιωάννα Τούνη ποζάρει χωρίς φίλτρα, στέλνοντας το δικό της μήνυμα:

Αναπολεί το ταξίδι της στο Μπαλί η influencer

Αναπολεί το ταξίδι της στο Μπαλί η influencer

«Με τόσο AI έχουμε ξεχάσει πόσο όμορφα είναι τα χρώματα ενός ηλιοβασιλέματος… Την ώρα που έβγαζα τις φωτογραφίες συνειδητοποίησα πόσο μαγικά φαίνονται όλα! Κανένα φίλτρο… Μόνο το ηλιοβασίλεμα… Και είναι ακόμα πιο όμορφο από κοντά! Ίσως γι’ αυτό αξίζει να αφήνουμε πού και πού το κινητό στην άκρη και να κοιτάμε λίγο περισσότερο γύρω μας. Ο ουρανός. Η θάλασσα. Το φως λίγο πριν νυχτώσει. Αυτά είναι η υπενθύμιση ότι η πραγματικότητα εξακολουθεί να κερδίζει! Και τελικά όσο περισσότερο εξελίσσεται η τεχνολογία… Τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτούν οι στιγμές που είναι 100% αληθινές. Ίσως τελικά τα πιο όμορφα πράγματα εξακολουθούν να συμβαίνουν offline», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε την ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη:

Ιωάννα Τούνη: Διακοπές στην Αντίπαρο με τον σύντροφό της και τον γιο της

Αυτή η περίοδος βρίσκει την Ιωάννα Τούνη στα καλύτερά της, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η ίδια συνδυάζει δουλειά με διακοπές, με την παρουσία του γιου της, Πάρη, αλλά και του συντρόφου της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, να ομορφαίνει το καλοκαίρι της.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νατάσα Παζαΐτη: Βόλτα Με Τον Γιο Της, Αλέξανδρο Καραμανλή
Celebrities & Gossip Νεα
Νατάσα Παζαΐτη: Χαλαρή βόλτα με τον 23χρονο γιο της, Αλέξανδρο Καραμανλή
Λεωνίδας Κουτσόπουλος
Celebrities & Gossip Νεα
Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Το ευρηματικό παιχνίδι του μπαμπά για τον Κίμωνα
Τζένη Μπότση: H έκπληξη των φίλων της για τα γενέθλιά της
Celebrities & Gossip Νεα
Τζένη Μπότση: H έκπληξη των φίλων της για τα γενέθλιά της
Τσολάκη: Το Τρυφερό Στιγμιότυπο Με Την Κόρη Της
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Τσολάκη: Το τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη της από τις διακοπές
Αμαλία Κωστοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Κωστοπούλου: Απαντά στα αρνητικά σχόλια για την αλλαγή του επιθέτου της
Χρουσαλά: Mε island chic look χέρι- χέρι με τον Λέοντα Πατίτσα στη Μύκονο
Celebrities & Gossip Νεα
Χρουσαλά- Πατίτσας: Χέρι χέρι στη Μύκονο- Το island chic look της
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Χαρακτηρίστηκα τσόκαρο και βλήμα»
Celebrities & Gossip Νεα
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Χαρακτηρίστηκα τσόκαρο και βλήμα»
Vivienne Jolie Pitt
Celebrities & Gossip Νεα
Vivienne Jolie Pitt: «Διαγράφει» κι επίσημα το επίθετο του Brad Pitt!
Ζιζέλ: Με λεοπάρ μαγιό και ροζ μπαλόνια γιόρτασε τα 46α γενέθλιά της
Celebrities & Gossip Νεα
Ζιζέλ: Με λεοπάρ μαγιό και ροζ μπαλόνια γιόρτασε τα 46α γενέθλιά της
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top