Ιωάννα Τούνη: House tour στο νέο της διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη

Οι minimal χώροι και οι custom λεπτομέρειες

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη παρουσίασε το νέο της διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη μέσω Instagram Stories, ενθουσιασμένη με το αποτέλεσμα.
  • Το διαμέρισμα έχει minimal αισθητική με ουδέτερες αποχρώσεις και κρυφό φωτισμό, ακολουθώντας τη φιλοσοφία 'less is more'.
  • Όλες οι κατασκευές είναι custom, σχεδιασμένες ειδικά για το ακίνητο, με προσοχή στις λεπτομέρειες.
  • Το υπνοδωμάτιο διαθέτει oversized κεφαλάρι και ξύλινες επενδύσεις, προσφέροντας boutique hotel ατμόσφαιρα.
  • Η Τούνη συνδυάζει μόδα και interior design, με τα ακίνητά της να ξεχωρίζουν για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική και την υψηλή αισθητική.

Η Ιωάννα Τούνη μάς έβαλε ξανά στον κόσμο του interior design, ανοίγοντας τις πόρτες ενός από τα ολοκαίνουργια διαμερίσματά της στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ιωάννα Τούνη: House tour στο νέο της διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη

Η influencer και επιχειρηματίας, που τα τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στον χώρο του real estate, πραγματοποίησε ένα αναλυτικό house tour μέσα από τα Instagram Stories της, παρουσιάζοντας κάθε γωνιά του ακινήτου, το οποίο μόλις ολοκληρώθηκε.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το αποτέλεσμα, αποκαλύπτοντας πως αυτή ήταν η πρώτη φορά που έβλεπε το σπίτι πλήρως έτοιμο.

«Το σπίτι το βλέπω για πρώτη φορά 100% έτοιμο, αλλά ο @stef_mentenzis μου είχε ετοιμάσει σχέδιο 3D και το αποτέλεσμα έχει βγει ολόιδιο», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ιωάννα Τούνη: House tour στο νέο της διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη

 

Η minimal αισθητική που κυριαρχεί

Το νέο διαμέρισμα κινείται σε απόλυτα σύγχρονες γραμμές, με ουδέτερη χρωματική παλέτα και έμφαση στη διαχρονικότητα. Το λευκό, οι μπεζ αποχρώσεις και οι φυσικοί τόνοι του ξύλου συνθέτουν ένα ήρεμο και φωτεινό σκηνικό, ενώ ο κρυφός φωτισμός αναδεικνύει κάθε σημείο του χώρου.

 

Στο σαλόνι πρωταγωνιστεί ένας μεγάλος λευκός καναπές, ενώ η διακόσμηση παραμένει λιτή, χωρίς περιττά στοιχεία, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του "less is more".

Custom κατασκευές μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια

Ξεχωριστή θέση στο house tour είχαν οι ειδικές κατασκευές που σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για το συγκεκριμένο ακίνητο.

Ιωάννα Τούνη: House tour στο νέο της διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη

Από τις ντουλάπες και τα έπιπλα μέχρι τις υφές και τις αποχρώσεις, όλα δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τις διαστάσεις και την αισθητική που είχε εξαρχής επιλέξει η ίδια.

«Όλα είναι ειδική παραγγελία στα χρώματα, τα υφάσματα και τις διαστάσεις που επιλέξαμε», αποκάλυψε η Ιωάννα Τούνη.

Ιωάννα Τούνη: House tour στο νέο της διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη

Το υπνοδωμάτιο που κλέβει την παράσταση

Από τους χώρους που ξεχώρισαν ήταν και το υπνοδωμάτιο, όπου το oversized υφασμάτινο κεφαλάρι, οι κάθετες ξύλινες επενδύσεις στους τοίχους και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που θυμίζει boutique hotel.

Κάθε στοιχείο φαίνεται να έχει επιλεγεί με προσοχή, αποδεικνύοντας ότι η αισθητική και η λειτουργικότητα μπορούν να συνυπάρχουν ιδανικά.

Η Ιωάννα Τούνη έχει αποδείξει ότι εκτός από τη μόδα, έχει ιδιαίτερη αδυναμία και στο interior design, με τα νέα της ακίνητα να ξεχωρίζουν για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική τους, τις καθαρές γραμμές και τις υψηλής αισθητικής επιλογές στη διακόσμηση.

Πρόκειται για χώρους που συνδυάζουν πολυτέλεια και minimal φιλοσοφία, ακολουθώντας μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της σύγχρονης διακόσμησης.

Ιωάννα Τούνη: House tour στο νέο της διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη

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