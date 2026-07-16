Για τον ελάχιστο χρόνο που είχε στη διάθεσή του για την πρόγνωση καιρού στον ANT1, την τηλεοπτική του διαδρομή και την πρώτη εμφάνισή του μπροστά σε κάμερα μίλησε ο Τάσος Αρνιακός στην εκπομπή Καλύτερα αργά του Action 24.

Ο μετεωρολόγος βρέθηκε καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου, λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον σταθμό του Αμαρουσίου, έπειτα από 19 χρόνια.

Ο Τάσος Αρνιακός περιέγραψε ότι ο χρόνος του στο τηλεοπτικό δελτίο ήταν περιορισμένος, γεγονός που τον υποχρέωνε να επιλέγει με μεγάλη ακρίβεια τις πληροφορίες που θα μετέδιδε στους τηλεθεατές.

«Το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό, ζηλεύω κάποιους συναδέλφους που έχουν 10 λεπτά, ένα τέταρτο να λένε για τον καιρό», είπε αρχικά.

Τάσος Αρνιακός: Το δελτίο καιρού του ενός λεπτού στον ANT1

Ο έμπειρος μετεωρολόγος εξήγησε πως, κατά τη συνεργασία του με τον ANT1, η πρόγνωση έπρεπε να χωρέσει σε περίπου ενάμιση λεπτό, μαζί με τα μουσικά μέρη που πλαισίωναν την εμφάνισή του.

«Δυστυχώς το κανάλι που ήμουν, δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου στον καιρό. Ο χρόνος που μου δινόταν ήταν 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα. Ενάμιση λεπτό με το μουσικό χαλί στην αρχή και στο τέλος. Αισθανόμουν στριμωγμένος, έπρεπε να πω πολλά πράγματα σε λίγες λέξεις. Και οι λέξεις που θα πω να είναι στοχευμένες».

Η παρουσία του στον ANT1 ολοκληρώθηκε τη φετινή σεζόν, κλείνοντας έναν κύκλο 19 ετών στον τηλεοπτικό σταθμό. Στη συνέντευξή του αναφέρθηκε και στη σημασία της άμεσης, ουσιαστικής επικοινωνίας, στοιχείο που θεωρεί καθοριστικό για τη μετάδοση της μετεωρολογικής πληροφορίας.

«Ό,τι κάνω, το κάνω μόνος μου. Κανένας δε μου ζήτησε ποτέ, και τους ευχαριστώ όλους, να κάνω κάτι δήθεν. Το δήθεν δε μου αρέσει καθόλου και δεν θα μπορούσα να είμαι και καλός. Είμαι ο εαυτός μου. Κι αυτό προσπαθώ να το μεταφέρω και στους υπόλοιπους. Γιατί δεν είναι μόνο η ομιλία, το τι λες, αλλά και πώς το λες. Κι η επικοινωνία δε θέλει μόνο φωνή, αλλά και μάτια. Όλο το σώμα πρέπει να αποπνέει το μήνυμα που θες να στείλεις. Την πρώτη φορά που είπα τον καιρό ήμουν στην είσοδο της πολυκατοικίας. Τα παιδιά είχαν μόλις γυρίσει από το κολυμβητήριο και το σπίτι ήταν ακατάστατο, οπότε κατέβηκα στην είσοδο. Οι άλλοι ένοικοι της πολυκατοικίας δεν το κατάλαβαν, διότι ήταν μία απλή δήλωση δίλεπτη, για τον καιρό της Καθαράς Δευτέρας του 2007. Και μετά φαίνεται κάποιοι διέκριναν κάτι διαφορετικό ενδεχομένως, που θα μπορούσε να το αξιοποιήσουν και έτσι σιγά σιγά, με αρχικές μικρές παρεμβάσεις και στο τέλος ολικές, παρέμεινα για πολλά χρόνια στο κανάλι. Όσο πιο καλά το ξέρεις, τόσο πιο καλά το λες, λένε. Κι οι ειδικοί λένε ότι αν δεν το έχεις διδάξει, δεν το ξέρεις καλά. Πρέπει να είσαι δάσκαλος πρώτα, για να το πεις πολύ καλά. Και έτσι λοιπόν, εγώ επειδή ήμουνα και εκπαιδευτής, στη Μετεωρολογική Σχολή της ΕΜΥ κι επειδή ήμουν κι εκπαιδευτής και στους προσκόπους, έτσι λοιπόν, είχα μία εξοικείωση με το επικοινωνιακό κομμάτι, αλλά ήξερα πολύ καλά ότι αν δεν ξέρεις σε βάθος ένα θέμα, δεν μπορείς να το μεταφέρεις. Όποιος δεν ξέρει καλά ένα θέμα, το λέει με πάρα πολλά λόγια, μην τυχόν χάσει τίποτα, ενώ εκείνος που το ξέρει καλά, εστιάζει στην ουσία», είπε στην Αθηναΐδα Νέγκα.

Η πρώτη πρόγνωση το 2007 κι η επαφή με το κοινό

Ο Τάσος Αρνιακός αποκάλυψε ότι η πρώτη του τηλεοπτική πρόγνωση δεν έγινε σε στούντιο, αλλά στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου έμενε. Η σύντομη δήλωση αφορούσε τον καιρό της Καθαράς Δευτέρας του 2007 κι αποτέλεσε την αφετηρία για τις επόμενες τηλεοπτικές του παρεμβάσεις.

Μίλησε επίσης για τα μηνύματα που δέχεται από ανθρώπους που τον συναντούν στην καθημερινότητά του, από τη λαϊκή αγορά και τις βόλτες του στο Παγκράτι έως ασθενείς και κρατούμενους που επικοινωνούν μαζί του τηλεφωνικά.

«Έχω πάρα πολλά τηλέφωνα από φυλακισμένους. Έχω πάρα πολλά τηλέφωνα από ασθενείς στα νοσοκομεία. Και στον δρόμο, στη Λαϊκή, στα ψώνια, στη βόλτα που κάνω εκεί στο Παγκράτι. Πολλοί μου λένε ότι, ξέρεις κάτι κύριε Αρνιάκε, δεν μας ενδιαφέρει τόσο ο καιρός, αλλά αυτό που μας λες να έχετε ένα όμορφο βράδυ, αυτό μας το θέλουμε πιο πολύ. Άρα πρέπει να λες σωστά τον καιρό και από κει και πέρα ο καθένας επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα πορευτεί. Με άλλα λόγια, πιστεύω ότι χρειάζεται και ο μετεωρολόγος, χρειάζεται και ο γιατρός, γιατί έτσι όπως πάμε, όλα θα τα βρίσκουμε πια στον υπολογιστή. Τις αρρώστιες, τις θεραπείες», είπε.