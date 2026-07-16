Καιρός: Έρχεται καύσωνας με 41°C - Πού θα χτυπήσει «κόκκινο» ο υδράργυρος

Πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού με μπόρες και πτώση της θερμοκρασίες

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Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Κώστας Τζούμας)
Πότε και πού θα «χτυπήσει» ο καύσωνας. Η πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη / Βίντεο Open

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Ο καύσωνας που έχει «χτυπήσει» την Ευρώπη έρχεται στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά και να κορυφώνεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά ακόμη και τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές που δεν επηρεάζονται από τα μελτέμια. 

Καιρός: Έρχεται ο καύσωνας της Ιταλίας - Ποιες περιοχές θα «ψηθούν»

Αν και αρχικά οι προβλέψεις έδειχναν κορύφωση μέσα στο Σαββατοκύριακο, τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία μεταθέτουν το αποκορύφωμα του θερμού κύματος για τη Δευτέρα και την Τρίτη,, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη νότια Ελλάδα, αλλά και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και της Δυτικής Πελοποννήσου, με τον υδράργυρο να ενδέχεται να «αγγίξει» ή και να ξεπεράσει πρόσκαιρα τους 40°C. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Star Ματίνα Μπέρου, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε περιοχές όπως: 

  • η Άρτα 
  • το Αγρίνιο 
  • η Πάτρα 
  • η Άμφισσα 
  • το Άργος 
  • η Σπάρτη

Στην Αττική η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 36-37°C, ενώ από την Παρασκευή έως και τη Δευτέρα θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, αγγίζοντας τους 38°C. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Τα μελτέμια που θα επικρατήσουν στο Αιγαίο θα λειτουργήσουν ευεργετικά, συγκρατώντας τις μέγιστες τιμές κάτω από τους 40 βαθμούς, χωρίς ωστόσο να περιορίζουν την αίσθηση της έντονης ζέστης. 

Καιρός: Αστάθεια στα ορεινά τις απογευματινές ώρες 

Για σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. 

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειας κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Κεντρικής Μακεδονίας και της δυτικής και βόρειας Θεσσαλίας, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. 

Οι βόρειοι άνεμοι θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στα νότια τμήματα της Κρήτης ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 8 μποφόρ, καθώς ο βοριάς ενισχύεται από το ανάγλυφο του νησιού. 

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι ασθενέστεροι, ωστόσο από το μεσημέρι θα επικρατήσει βορειοδυτικό ρεύμα (μαΐστρος), με εντάσεις που τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. 

Ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών, των ξηρών βορείων ανέμων και της χαμηλής υγρασίας δημιουργεί ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. 

Αλλάζει ο καιρός από την Τρίτη 

Το θερμό κύμα δεν αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια. Από το απόγευμα της Τρίτης και στη συνέχεια, ψυχρότερες αέριες μάζες από την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη θα κινηθούν προς τη χώρα μας, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. 

Η σύγκρουση του ψυχρού αέρα με τις ιδιαίτερα θερμές αέριες μάζες θα ευνοήσει την εκδήλωση έντονης αστάθειας, με ισχυρές μπόρες, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενώ αυξημένος θα είναι και ο κίνδυνος εκδήλωσης κεραυνών. 

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