Θανατηφόρο τροχαίο στη Λέσβο με θύματα δύο γυναίκες

Στο ίδιο σημείο σκοτώθηκαν πριν ένα μήνα δύο νεαροί

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: nealesvou.gr
Νεκρό ζευγάρι τουριστών σε τροχαίο στη Λέσβο / MEGA

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Θανατηφόρο τροχαίο στη Λέσβο το πρωί της 15/7, με θύματα δύο γυναίκες.
  • Το δυστύχημα συνέβη στον οδικό άξονα Παναγιούδα - Μόρια, σε σημείο με ιστορικό ατυχημάτων.
  • Οι γυναίκες εγκλωβίστηκαν στο αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
  • Πριν από έναν μήνα, στο ίδιο σημείο, είχαν χάσει τη ζωή τους δύο έφηβοι σε παρόμοιο ατύχημα.
  • Η επανάληψη των θανατηφόρων ατυχημάτων προκαλεί ανησυχία και οργή στους κατοίκους.

Απέραντη θλίψη στη Λέσβο, μετά από ένα νέο, σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 15/7. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο, σε ένα οδικό σημείο που τείνει να μετατραπεί σε πραγματική καρμανιόλα, καθώς μόλις πριν από έναν μήνα είχαν βρει τραγικό θάνατο στο ίδιο ακριβώς μέρος δύο ανήλικοι.

Το νέο θανατηφόρο περιστατικό καταγράφηκε στον οδικό άξονα που συνδέει την Παναγιούδα με τη Μόρια. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται ακόμη από τις αστυνομικές αρχές, το ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο άτυχες γυναίκες εξετράπη της πορείας του. Η εκτροπή ήταν τόσο σφοδρή που το όχημα αναποδογύρισε, εγκλωβίζοντας τις επιβαίνουσες στα συντρίμμια.

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Θανατηφόρο τροχαίο στη Λέσβο με θύματα δύο γυναίκες

nealesvou.gr

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Δυστυχώς, όμως, η κινητοποίηση δεν στάθηκε αρκετή, καθώς για τις δύο γυναίκες ήταν ήδη πολύ αργά και απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

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Λέσβος: Πριν ένα μήνα στο ίδιο σημείο έχασαν τη ζωή τους δύο έφηβοι 

Η είδηση αυτή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και οργή στους κατοίκους του νησιού, καθώς το σημείο του δυστυχήματος κουβαλά μια πρόσφατη, εξίσου βαριά ιστορία. Πριν από ακριβώς έναν μήνα, η ίδια στροφή αποδείχθηκε μοιραία για δύο νεαρά αγόρια, ηλικίας 18 και 16 ετών. Οι δύο έφηβοι επέστρεφαν από το μπάνιο τους στην περιοχή της Θερμής, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 18χρονος έχασε τον έλεγχο, βγήκε από τον δρόμο και προσέκρουσε με τρομερή δύναμη πάνω στις προστατευτικές μπάρες του οδικού δικτύου. Η σύγκρουση εκείνη ήταν τόσο σφοδρή που τα δύο παιδιά έχασαν ακαριαία τη ζωή τους.

Θανατηφόρο τροχαίο στη Λέσβο με θύματα δύο γυναίκες

nealesvou.gr

Το γεγονός ότι μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα χάθηκαν τέσσερις ανθρώπινες ζωές στο ίδιο ακριβώς σημείο, φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας στο νησί. 

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