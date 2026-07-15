Στο STAR μίλησε ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος ο οποίος φωτογράφισε μια ομάδα πριν από τη φονική επίθεση στη Marfin, καταγράφοντας τη συγκέντρωσή τους, την πορεία τους προς το κτίριο και στιγμιότυπα από όσα ακολούθησαν Μιλώντας τηλεφωνικά στην Κατερίνα Ρίστα, υποστηρίζει ότι το φωτογραφικό υλικό είχε παραδοθεί στην Αστυνομία από το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Ό Έλληνας φωτογράφος που έπιασε με τον φακό τους 5

Ο κ. Προβόπουλος βρέθηκε στο σημείο χωρίς να γνωρίζει τι θα ακολουθούσε και άρχισε να φωτογραφίζει την ομάδα επειδή, όπως περιγράφεται στο ρεπορτάζ, η εμφάνιση των μελών της του προκάλεσε την προσοχή. Στις εικόνες του καταγράφεται η συγκέντρωση της ομάδας, η κατεύθυνσή της προς τη Marfin, η ρίψη μολότοφ ενώ το κτίριο έχει τυλιχθεί στις φλόγες, καθώς και επίθεση άλλων ατόμων με σφυριά στις τζαμαρίες του Ιανού.

Οι 200 φωτογραφίες που παραδόθηκαν στην Αστυνομία

Στην τηλεφωνική επικοινωνία με το Star, ο Ηλίας Προβόπουλος απάντησε για τον χρόνο παράδοσης του υλικού: «Απο το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 4 η ώρα τις είχε η αστυνομία στα χέρια της».

Σε ερώτηση για τον αριθμό των φωτογραφιών που είχε δώσει στην Ασφάλεια, απάντησε ότι το υλικό περιλάμβανε περίπου 200 φωτογραφίες και ότι σε αυτές υπήρχαν πρόσωπα από την πρώτη ημέρα.

Ο δημοσιογράφος έχει καταθέσει στις αρχές και στις δικαστικές διαδικασίες που ακολούθησαν. Σε σχετική ερώτηση, δήλωσε: «Τότε και μια μετά στις δίκες και το 2021 πάλι είπαμε δύο κουβέντες».

Η κριτική του Ηλία Προβόπουλου για την αξιοποίηση του υλικού

Ο Ηλίας Προβόπουλος εκφράζει την άποψη ότι η ΕΛ.ΑΣ. δεν αξιοποίησε έγκαιρα και με τον απαιτούμενο τρόπο το υλικό που είχε στα χέρια της. Όπως είπε: «Τολμώ να πω ότι λίγο επιπόλαια .Δεν το ψάξανε απο τότε».

Η τοποθέτησή του αφορά τη διαχείριση των φωτογραφιών που, κατά τον ίδιο, παραδόθηκαν αμέσως μετά την επίθεση. Το ρεπορτάζ του Star αναφέρει ότι το υλικό παρέμενε διαθέσιμο επί 16 χρόνια, ενώ ο δημοσιογράφος θεωρεί πως η έρευνα δεν κινήθηκε στη σωστή κατεύθυνση για μεγάλο διάστημα.

«Ηταν κάτι οργανωμένο»

Ο Προβόπουλος περιγράφει την ομάδα που φωτογράφισε ως οργανωμένη, με διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένη προετοιμασία. Όπως αναφέρει, κάποια μέλη ήταν ντυμένα στα μαύρα και άλλα στα χακί, ενώ φορούσαν καπέλα, γυαλιά, γάντια και μαντήλια.

Για τον αριθμό των ατόμων και τον τρόπο δράσης τους, δήλωσε: «Η ομάδα αυτή ξεχώριζε, ήταν μια ομάδα η οποία ήρθε επι τούτου να κάνει κακό.11 άτομα ήτανε ; Μπορεί και 12 . Ηταν κάτι οργανωμένο».

Οι φωτογραφίες που τράβηξε πριν και κατά τη διάρκεια των γεγονότων απέκτησαν ιδιαίτερη βαρύτητα μετά την τραγωδία στη Marfin. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι εικόνες κατέγραψαν πρόσωπα και κινήσεις της ομάδας, πριν τα στιγμιότυπα αυτά συνδεθούν με τη φονική επίθεση.

