Μία γυναίκα η οποία είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα άφησε την τελευταία της πνοή, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα Τετάρτη σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου, στην Κυψέλη. Από το περιστατικό, με βάση τις πρώτες πληροφορίες της Πυροσβεστικής αντιμετωπίζει σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας, ο οποίος διακομίσθηκε σε νοσοκομείο.

Πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 14 στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, με πέντε οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη στο διαμέρισμα επί της οδού Σκιάθου.

