Γιώργος Λιάγκας: Οργισμένη απάντηση σε δημοσίευμα για τη βίλα & την Αντωνά

«Αλήτες που ονομάζονται δημοσιογράφοι και εκδότες το ανέβασαν κανονικά...»

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Το βιντεάκι του Γιώργου Λιάγκα στo Instagram μετά την ανανέωση της συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Λιάγκας αντέδρασε σε δημοσίευμα που υποστηρίζει ότι η Μαρία Αντωνά ζει στη βίλα του στην Τήνο αξίας 458.000 ευρώ.
  • Κατήγγειλε ότι το δημοσίευμα δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και παραπλανεί το κοινό.
  • Διευκρίνισε ότι η φωτογραφία που δημοσιεύθηκε είναι παλιά και προέρχεται από ξενοδοχείο, ενώ η γυναίκα δίπλα του είναι άγνωστη.
  • Η σχέση του Γιώργου Λιάγκα με τη Μαρία Αντωνά έχει απασχολήσει τα μέσα από το καλοκαίρι του 2024, με κοινές εμφανίσεις και ταξίδια.
  • Οι δύο τους επιλέγουν να μην επιβεβαιώνουν ή διαψεύδουν δημόσια τις φήμες για τη σχέση τους.

Ο Γιώργος Λιάγκας αντέδρασε δημόσια μέσω Instagram σε δημοσίευμα που, όπως υποστήριξε, δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη κι αναφέρεται στη Μαρία Αντωνά και τη βίλα του στην Τήνο αξίας 458.000 ευρώ. Ο παρουσιαστής αμφισβήτησε την αξιοπιστία του περιεχομένου και κατήγγειλε ότι η ανάρτησή του παραπλανούσε το κοινό.

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Το δημοσίευμα έφερε τον τίτλο «Μαρία Αντωνά: Ζει σαν βασίλισσα στη βίλα των 458.000 ευρώ. Το παλάτι του Λιάγκα στην Τήνο». Σε αυτό περιλαμβανόταν φωτογραφία όπου ο Γιώργος Λιάγκας εμφανίζεται μέσα σε πισίνα, δίπλα σε μια γυναίκα.

Ο παρουσιαστής διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δεν είναι πρόσφατο και προέρχεται από ξενοδοχείο. Παράλληλα, ανέφερε ότι η γυναίκα που φαίνεται στη φωτογραφία είναι άγνωστη σε εκείνον.

Γιώργος Λιάγκας: Οργισμένη απάντηση σε δημοσίευμα για τη βίλα & την Αντωνά

Η ανάρτηση του Γιώργου Λιάγκα στο Instagram

Στην τοποθέτησή του, ο Γιώργος Λιάγκας έγραψε: «Αυτό το δημοσίευμα με ΑΙ κάποιοι αλήτες που ονομάζονται δημοσιογράφοι και εκδότες το ανέβασαν κανονικά, παραπλανώντας τον κόσμο. Να τους χαιρόμαστε. Η φωτογραφία είναι πριν χρόνια από ξενοδοχείο και την κοπέλα δίπλα, προφανώς και δεν την ξέρω».

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Με την ανάρτησή του, ο παρουσιαστής επιτέθηκε στους ανθρώπους που, κατά την εκτίμησή του, δημοσίευσαν το συγκεκριμένο υλικό, κάνοντας λόγο για παραπλάνηση του κοινού.

Γιώργος Λιάγκας: Οργισμένη απάντηση σε δημοσίευμα για τη βίλα & την Αντωνά

Γιώργος Λιάγκας: Η σχέση με τη Μαρία Αντωνά

Θυμίζουμε ότι η σχέση του Γιώργου Λιάγκα και της Μαρίας Αντωνά απασχόλησε έντονα τα μέσα ενημέρωσης από τις αρχές του καλοκαιριού του 2024, όταν και έγιναν γνωστά τα πρώτα κοινά τους στιγμιότυπα.

Παρότι οι ίδιοι κράτησαν εξαιρετικά χαμηλούς τόνους και απέφευγαν για μεγάλο διάστημα τις δημόσιες δηλώσεις για την προσωπική τους ζωή, η σχέση τους επιβεβαιώθηκε μέσα από κοινές εμφανίσεις, ταξίδια και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την αρχή, τόσο ο Γιώργος Λιάγκας όσο και η Μαρία Αντωνά επέλεξαν να μην επιβεβαιώνουν αλλά ούτε και να διαψεύδουν κατηγορηματικά τις φήμες στις τηλεοπτικές τους δηλώσεις, ζητώντας διακριτικότητα.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
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ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΑ
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