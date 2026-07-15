Το βιντεάκι του Γιώργου Λιάγκα στo Instagram μετά την ανανέωση της συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1

Ο Γιώργος Λιάγκας αντέδρασε δημόσια μέσω Instagram σε δημοσίευμα που, όπως υποστήριξε, δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη κι αναφέρεται στη Μαρία Αντωνά και τη βίλα του στην Τήνο αξίας 458.000 ευρώ. Ο παρουσιαστής αμφισβήτησε την αξιοπιστία του περιεχομένου και κατήγγειλε ότι η ανάρτησή του παραπλανούσε το κοινό.

Το δημοσίευμα έφερε τον τίτλο «Μαρία Αντωνά: Ζει σαν βασίλισσα στη βίλα των 458.000 ευρώ. Το παλάτι του Λιάγκα στην Τήνο». Σε αυτό περιλαμβανόταν φωτογραφία όπου ο Γιώργος Λιάγκας εμφανίζεται μέσα σε πισίνα, δίπλα σε μια γυναίκα.

Ο παρουσιαστής διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δεν είναι πρόσφατο και προέρχεται από ξενοδοχείο. Παράλληλα, ανέφερε ότι η γυναίκα που φαίνεται στη φωτογραφία είναι άγνωστη σε εκείνον.

Η ανάρτηση του Γιώργου Λιάγκα στο Instagram

Στην τοποθέτησή του, ο Γιώργος Λιάγκας έγραψε: «Αυτό το δημοσίευμα με ΑΙ κάποιοι αλήτες που ονομάζονται δημοσιογράφοι και εκδότες το ανέβασαν κανονικά, παραπλανώντας τον κόσμο. Να τους χαιρόμαστε. Η φωτογραφία είναι πριν χρόνια από ξενοδοχείο και την κοπέλα δίπλα, προφανώς και δεν την ξέρω».

Με την ανάρτησή του, ο παρουσιαστής επιτέθηκε στους ανθρώπους που, κατά την εκτίμησή του, δημοσίευσαν το συγκεκριμένο υλικό, κάνοντας λόγο για παραπλάνηση του κοινού.

Γιώργος Λιάγκας: Η σχέση με τη Μαρία Αντωνά

Θυμίζουμε ότι η σχέση του Γιώργου Λιάγκα και της Μαρίας Αντωνά απασχόλησε έντονα τα μέσα ενημέρωσης από τις αρχές του καλοκαιριού του 2024, όταν και έγιναν γνωστά τα πρώτα κοινά τους στιγμιότυπα.

Παρότι οι ίδιοι κράτησαν εξαιρετικά χαμηλούς τόνους και απέφευγαν για μεγάλο διάστημα τις δημόσιες δηλώσεις για την προσωπική τους ζωή, η σχέση τους επιβεβαιώθηκε μέσα από κοινές εμφανίσεις, ταξίδια και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την αρχή, τόσο ο Γιώργος Λιάγκας όσο και η Μαρία Αντωνά επέλεξαν να μην επιβεβαιώνουν αλλά ούτε και να διαψεύδουν κατηγορηματικά τις φήμες στις τηλεοπτικές τους δηλώσεις, ζητώντας διακριτικότητα.