Το μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα μετά την ανανέωση της συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1

Τις καλοκαιρινές διακοπές του απολαμβάνει ο Γιώργος Λιάγκας μετά την «αυλαία» που έριξε για φέτος η ψυχαγωγική εκπομπή που παρουσιάζει, το «Πρωινό».

Ο γνωστός παρουσιαστής που ανανέωσε για δύο χρόνια τη συνεργασία του στον ΑΝΤ1 παραθερίζει στην Πάρο και μαζί του φυσικά, είναι και η αγαπημένη του Μαρία Αντωνά. Μάλιστα, χθες δείπνησαν σε εστιατόριο της Νάουσας όπου στήθηκε γλέντι! "Γλέντι το Ελληνικόν", έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Γιώργος Λιάγκας αποτυπώνοντας την ατμόσφαιρα της βραδιάς μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram.

Εκεί, ο Γιώργος Λιάγκας είχε και μία συνάντηση με τον Βασίλη Σπανούλη. «Θρύλος πραγματικός και καλός φίλος» σημείωσε ο Γιώργος Λιάγκας.

Η ανανέωση της συνεργασίας του Γιώργου Λιάγκα με τον ΑΝΤ1

Ο Γιώργος Λιάγκας και ο ΑΝΤ1 ανανέωσαν τη συνεργασία τους και η εκπομπή "Πρωινό" θα επιστρέψει στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη του καναλιού. Το κανάλι του ΑΝΤ1 χθες, Τετάρτη 8 Ιουνίου, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρθηκε:

Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Λιάγκα για τα επόμενα δύο χρόνια.

Με πολυετή παρουσία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο δυναμικός δημοσιογράφος και παρουσιαστής ξεχωρίζει για την εμπειρία, την αμεσότητα και την ικανότητά του να αφουγκράζεται την επικαιρότητα.

Ο Γιώργος Λιάγκας θα βρίσκεται στο τιμόνι της καθημερινής εκπομπής "Το Πρωινό" και θα συνεχίσει να συνδυάζει τη σύγχρονη ψυχαγωγία με την έγκυρη ενημέρωση και τον ουσιαστικό σχολιασμό.