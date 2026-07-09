Τις καλοκαιρινές διακοπές του απολαμβάνει ο Γιώργος Λιάγκας μετά την «αυλαία» που έριξε για φέτος η ψυχαγωγική εκπομπή που παρουσιάζει, το «Πρωινό».
Ο γνωστός παρουσιαστής που ανανέωσε για δύο χρόνια τη συνεργασία του στον ΑΝΤ1 παραθερίζει στην Πάρο και μαζί του φυσικά, είναι και η αγαπημένη του Μαρία Αντωνά. Μάλιστα, χθες δείπνησαν σε εστιατόριο της Νάουσας όπου στήθηκε γλέντι! "Γλέντι το Ελληνικόν", έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Γιώργος Λιάγκας αποτυπώνοντας την ατμόσφαιρα της βραδιάς μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram.
Εκεί, ο Γιώργος Λιάγκας είχε και μία συνάντηση με τον Βασίλη Σπανούλη. «Θρύλος πραγματικός και καλός φίλος» σημείωσε ο Γιώργος Λιάγκας.
Η ανανέωση της συνεργασίας του Γιώργου Λιάγκα με τον ΑΝΤ1
Ο Γιώργος Λιάγκας και ο ΑΝΤ1 ανανέωσαν τη συνεργασία τους και η εκπομπή "Πρωινό" θα επιστρέψει στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη του καναλιού. Το κανάλι του ΑΝΤ1 χθες, Τετάρτη 8 Ιουνίου, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρθηκε:
Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Λιάγκα για τα επόμενα δύο χρόνια.
Με πολυετή παρουσία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο δυναμικός δημοσιογράφος και παρουσιαστής ξεχωρίζει για την εμπειρία, την αμεσότητα και την ικανότητά του να αφουγκράζεται την επικαιρότητα.
Ο Γιώργος Λιάγκας θα βρίσκεται στο τιμόνι της καθημερινής εκπομπής "Το Πρωινό" και θα συνεχίσει να συνδυάζει τη σύγχρονη ψυχαγωγία με την έγκυρη ενημέρωση και τον ουσιαστικό σχολιασμό.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.