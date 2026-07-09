Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα συνεχίζουν να ζουν τον έρωτά τους, με κάθε νέα κοινή τους εμφάνιση να κλέβει τις εντυπώσεις. Αυτή τη φορά, το αγαπημένο ζευγάρι ταξίδεψε στην καρδιά της αγγλικής εξοχής, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς του φίλους εικόνες γεμάτες ρομαντισμό και στιλ.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας έκλεψε για ακόμη μία φορά τα βλέμματα με την ενδυματολογική της επιλογή.

Επέλεξε ένα παστέλ κίτρινο playsuit με φουσκωτά μανίκια, το οποίο συνδύασε με φαρδιά καφέ δερμάτινη ζώνη, ταμπά suede μπότες και κομψά γυαλιά ηλίου. Με τα κυματιστά μαλλιά της να ολοκληρώνουν το look, η Αθηνά παρέδωσε μαθήματα summer country chic αισθητικής.

Στο πλευρό της βρισκόταν ο Μπρούνο Τσερέλα, ο οποίος επέλεξε ένα διαχρονικό total black casual σύνολο.

Οι δυο τους πόζαραν χαμογελαστοί, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου και επιβεβαιώνοντας πως διανύουν μία από τις πιο όμορφες περιόδους της σχέσης τους.

Το παραμυθένιο Heythrop Park στο Oxfordshire, με την εντυπωσιακή μπαρόκ αρχιτεκτονική και τους καταπράσινους κήπους του, αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για τις φωτογραφίες τους.

Κομψότητα, ρομαντισμός και ανεπιτήδευτο luxury vibe συνδυάστηκαν σε ένα φωτογραφικό άλμπουμ που συγκέντρωσε αμέσως χιλιάδες likes και κολακευτικά σχόλια.