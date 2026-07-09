Αθηνά Οικονομάκου: Country chic εμφάνιση στην αγγλική εξοχή με τον Τσερέλα

Το look που έκλεψε τις εντυπώσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.07.26 , 10:18 Full in love η Μαριτίνα Ντενίση: Το φιλί του συντρόφου της στα γενέθλιά της
09.07.26 , 10:02 Μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο: Οκτώ τραυματίες - Οι τρεις διασωληνωμένοι
09.07.26 , 10:00 Γλυκό ψυγείου μιλφέιγ: Φτιάξτε το και απολαύστε το, δροσερό και λαχταριστό
09.07.26 , 09:54 Γαρμπή για πρόβλημα υγείας: «Εύχομαι να περάσει σύντομα»
09.07.26 , 09:44 Νέα Κλιμάκωση στο Ιράν: «Παράθυρο» συμφωνίας από Τραμπ, αλλά και απειλές
09.07.26 , 09:26 Φωτιά Σισμανόγλειο: Ξεκίνησε από στρώμα ασθενούς - Μία νεκρή από ανακοπή
09.07.26 , 09:24 VW Tiguan: H «προίκα» και οι τιμές
09.07.26 , 09:22 Βαρθακούρης: «Δείχνει σαν top model κι εγώ σαν ελαιοχρωματιστής»
09.07.26 , 09:20 Αναστασία Παντούση: Η ηλικία, οι σπουδές και η σχέση με τον Ιωάννη Παπαζήση
09.07.26 , 09:17 Ελένη Τσολάκη: Στιγμές ευτυχίας με την κόρη της στην παιδική χαρά
09.07.26 , 09:03 Νίκος Κακλαμανάκης: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα ο Ολυμπιονίκης
09.07.26 , 08:46 Σμαράγδα Καρύδη: Μετά το «Παρά Πέντε» ξανά μαζί στο IQ 160
09.07.26 , 08:38 Σαββατοκύριακο στο πιο κοντινό κυκλαδονήσι - Μόλις 1 ώρα από την Αθήνα!
09.07.26 , 08:20 Δύσκολες ώρες για την Ανθή Βούλγαρη: «Σπαράζει η ψυχή μου»
09.07.26 , 07:59 Αλλάζει ο καιρός: Πού θα βρέξει σήμερα - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας
Μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο: Οκτώ τραυματίες - Οι τρεις διασωληνωμένοι
Βαρθακούρης: «Δείχνει σαν top model κι εγώ σαν ελαιοχρωματιστής»
Σμαράγδα Καρύδη: Μετά το «Παρά Πέντε» ξανά μαζί στο IQ 160
Νίκα: Το λαχταριστό story με γλυκά που μας άνοιξε την όρεξη
Άδωνις Γεωργιάδης - Ευγενία Μανωλίδου: Mε τους γιους τους στην Επίδαυρο
Φωτιά Σισμανόγλειο: Ξεκίνησε από στρώμα ασθενούς - Μία νεκρή από ανακοπή
Δύσκολες ώρες για την Ανθή Βούλγαρη: «Σπαράζει η ψυχή μου»
Βαλέρια Λάτσιου: Αυτό είναι το κορυφαίο πανεπιστήμιο στο οποίο θα φοιτήσει
Ιωαννίδης: Δεν ξεκίνησε ακόμη διακοπές – Η ανάσα δροσιάς στη Σαντορίνη
Γιατί έχει τόσο κρύο μέσα στα καράβια το καλοκαίρι; Υπάρχει εξήγηση!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα συνεχίζουν να ζουν τον έρωτά τους, με κάθε νέα κοινή τους εμφάνιση να κλέβει τις εντυπώσεις. Αυτή τη φορά, το αγαπημένο ζευγάρι ταξίδεψε στην καρδιά της αγγλικής εξοχής, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς του φίλους εικόνες γεμάτες ρομαντισμό και στιλ.

Αθηνά Οικονομάκου: «Είσαι σπάνιος... υπόσχομαι θα ψάχνω πάντα να σε βρω»

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας έκλεψε για ακόμη μία φορά τα βλέμματα με την ενδυματολογική της επιλογή.

Επέλεξε ένα παστέλ κίτρινο playsuit με φουσκωτά μανίκια, το οποίο συνδύασε με φαρδιά καφέ δερμάτινη ζώνη, ταμπά suede μπότες και κομψά γυαλιά ηλίου. Με τα κυματιστά μαλλιά της να ολοκληρώνουν το look, η Αθηνά παρέδωσε μαθήματα summer country chic αισθητικής.

Οικονομάκου - Τσερέλα: Η ιδιαίτερη μπομπονιέρα του γάμου τους και το μενού

Στο πλευρό της βρισκόταν ο Μπρούνο Τσερέλα, ο οποίος επέλεξε ένα διαχρονικό total black casual σύνολο.

Οι δυο τους πόζαραν χαμογελαστοί, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου και επιβεβαιώνοντας πως διανύουν μία από τις πιο όμορφες περιόδους της σχέσης τους.

Οικονομάκου – Τσερέλα: Αδημοσίευτα πλάνα από τον γάμο τους συγκινούν

Το παραμυθένιο Heythrop Park στο Oxfordshire, με την εντυπωσιακή μπαρόκ αρχιτεκτονική και τους καταπράσινους κήπους του, αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για τις φωτογραφίες τους.

Κομψότητα, ρομαντισμός και ανεπιτήδευτο luxury vibe συνδυάστηκαν σε ένα φωτογραφικό άλμπουμ που συγκέντρωσε αμέσως χιλιάδες likes και κολακευτικά σχόλια.

 

Αθηνά Οικονομάκου: Country chic εμφάνιση στην αγγλική εξοχή με τον Τσερέλα

Αθηνά Οικονομάκου: Country chic εμφάνιση στην αγγλική εξοχή με τον Τσερέλα

Αθηνά Οικονομάκου: Country chic εμφάνιση στην αγγλική εξοχή με τον Τσερέλα

Αθηνά Οικονομάκου: Country chic εμφάνιση στην αγγλική εξοχή με τον Τσερέλα

Αθηνά Οικονομάκου: Country chic εμφάνιση στην αγγλική εξοχή με τον Τσερέλα

Αθηνά Οικονομάκου: Country chic εμφάνιση στην αγγλική εξοχή με τον Τσερέλα

Αθηνά Οικονομάκου: Country chic εμφάνιση στην αγγλική εξοχή με τον Τσερέλα

Αθηνά Οικονομάκου: Country chic εμφάνιση στην αγγλική εξοχή με τον Τσερέλα

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
 |
ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαριτίνα Ντενίση
Celebrities & Gossip Νεα
Full in love η Μαριτίνα Ντενίση: Το φιλί του συντρόφου της στα γενέθλιά της
Καίτη Γαρμπή
Celebrities & Gossip Νεα
Γαρμπή για πρόβλημα υγείας: «Εύχομαι να περάσει σύντομα»
Χάρης Βαρθακούρης
Celebrities & Gossip Νεα
Βαρθακούρης: «Δείχνει σαν top model κι εγώ σαν ελαιοχρωματιστής»
Αναστασία Παντούση: Το βιογραφικό και ο ρόλος στο «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι»
Celebrities & Gossip Νεα
Αναστασία Παντούση: Η ηλικία, οι σπουδές και η σχέση με τον Ιωάννη Παπαζήση
Ελένη Τσολάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Τσολάκη: Στιγμές ευτυχίας με την κόρη της στην παιδική χαρά
Ανθή Βούλγαρη
Celebrities & Gossip Νεα
Δύσκολες ώρες για την Ανθή Βούλγαρη: «Σπαράζει η ψυχή μου»
Ασλάνογλου: Το Διαζύγιο Ήταν Σοκαριστική Αλλαγή Στη Ζωή Μου
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρίνα Ασλάνογλου: «Το διαζύγιο ήταν μια σοκαριστική αλλαγή στη ζωή μου»
Τραγουδίστρια: «Δεν Είχα Σκεφτεί Να Ασχοληθώ Με Το Τραγούδι»
Celebrities & Gossip Νεα
Πασίγνωστη τραγουδίστρια: «Δεν είχα σκεφτεί να ασχοληθώ με το τραγούδι»
Λάτσιου: Αυτό Είναι Το Κορυφαίο Πανεπιστήμιο Που Θα Φοιτήσει
Celebrities & Gossip Νεα
Βαλέρια Λάτσιου: Αυτό είναι το κορυφαίο πανεπιστήμιο στο οποίο θα φοιτήσει
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top