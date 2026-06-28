Παντρεύτηκαν χθες στην Πάρο, επισφραγίζοντας την αγάπη τους με μια ρομαντική τελετή δίπλα στη θάλασσα. Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και στενούς φίλους, σε μια ημέρα γεμάτη συγκίνηση, χαμόγελα και όμορφες στιγμές.

Το pre-wedding πάρτι και η τελετή των όρκων πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη φροντίδα σε κάθε λεπτομέρεια, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη κομψότητα και ρομαντισμό. Το ζευγάρι αντάλλαξε ένα τρυφερό φιλί την ώρα που ο ήλιος έδυε στο Αιγαίο.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η μπομπονιέρα που επέλεξαν, ένα κομψό μαύρο κουτί επώνυμου οίκου αρωμάτων, το οποίο περιείχε τα παραδοσιακά κουφέτα αλλά και μικρά δώρα για τους προσκεκλημένους. Στην ίδια αισθητική κινήθηκε και ο κατάλογος του μενού, σε λευκές και μαύρες αποχρώσεις, με τα αρχικά των ονομάτων τους να δεσπόζουν στο εξώφυλλο.

Οικονομάκου - Τσερέλα: Δες την μπομπονιέρα του γάμου τους και το μενού