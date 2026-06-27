«Είσαι σπάνιος. Και εσωτερικά και εξωτερικά. Σε ευχαριστώ για όλα. Σε ευχαριστώ για την αγάπη που μου δείχνεις, σε ευχαριστώ για την αγάπη που έχεις δείξει στα παιδιά μου… πολύ. Και σου υπόσχομαι… εμπιστοσύνη, πίστη, ειλικρίνεια, συνέπεια. Σου υπόσχομαι να γελάμε, να ταξιδεύουμε, να ονειρευόμαστε, κι αν υπάρχουν κι άλλα σύμπαντα, κι άλλες ζωές, υπόσχομαι θα ψάχνω πάντα να σε βρω και θα σε διαλέγω πάντα. Σ’ αγαπώ πολύ», είπε συγκινημένη η Αθηνά Οικονομάκου, κοιτώντας στα μάτια τον Μπρούνο Τσερέλα.

Λίγο πριν ολοκληρώσει τους όρκους της, ο Μπρούνο Τσερέλα, βλέποντάς τη να λυγίζει από τη συγκίνηση, της είπε στα ελληνικά: «Έλα αγάπη μου», προσπαθώντας να την ηρεμήσει, σε μια από τις πιο τρυφερές στιγμές της τελετής.

Με αυτά τα λόγια αγάπης, το ζευγάρι συγκίνησε συγγενείς και φίλους που βρέθηκαν στην Πάρο για να γιορτάσουν μαζί τους την ένωσή τους.

Μετά τον θρησκευτικό τους γάμο στην Αθήνα, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα διοργάνωσαν ένα τριήμερο γιορτής στο νησί των Κυκλάδων, έχοντας στο πλευρό τους τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Η συμβολική τελετή ανταλλαγής όρκων πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 27 Ιουνίου, μέσα σε ένα ρομαντικό σκηνικό, με φόντο το κυκλαδίτικο τοπίο.

Η ηθοποιός έφτασε στον χώρο συνοδευόμενη από τον αδελφό της, Νικήτα Οικονομάκο, ο οποίος την οδήγησε μέχρι τον Μπρούνο Τσερέλα. Από την πρώτη στιγμή η συγκίνησή της ήταν εμφανής, ενώ δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της κατά τη διάρκεια της τελετής.

Όταν πήρε το μικρόφωνο, η Αθηνά Οικονομάκου αναφέρθηκε στον άνθρωπο που, όπως είπε, την «αγκάλιασε» και την «εμπιστεύτηκε», εκφράζοντας δημόσια την ευγνωμοσύνη της τόσο για τη σχέση τους όσο και για την αγάπη που έχει δείξει στα δύο παιδιά της.

Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν ολοκλήρωσε τους όρκους της, με τον Μπρούνο Τσερέλα να την κοιτάζει εμφανώς συγκινημένος και να της ψιθυρίζει στα ελληνικά «Έλα αγάπη μου», προσπαθώντας να της δώσει κουράγιο.

Η τελετή ολοκληρώθηκε μέσα σε θερμά χειροκροτήματα, ενώ ο Μπρούνο Τσερέλα σήκωσε στην αγκαλιά του τη νύφη, χαρίζοντας στους καλεσμένους μια από τις πιο όμορφες στιγμές της ημέρας.

Το βίντεο από την ανταλλαγή των όρκων έχει ήδη κάνει τον γύρο των social media, με πολλούς να σχολιάζουν τη συγκίνηση και την αυθεντικότητα του ζευγαριού σε αυτή τη μοναδική στιγμή της κοινής τους ζωής.