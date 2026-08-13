Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει η χώρα καθώς και αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου αναμένεται νέα, σημαντική ενίσχυση των ανέμων, με εντάσεις που θα φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ και ριπές που σε ορισμένες περιοχές θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Οι συνθήκες αυτές αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με το meteo.gr, οι ισχυρότεροι άνεμοι θα επηρεάσουν το Αιγαίο, την ανατολική Στερεά και την Αττική, ενώ η Πολιτική Προστασία παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα, καθώς η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται την Παρασκευή και οι θυελλώδεις άνεμοι θα διατηρηθούν έως και το Σάββατο.

Καιρός: Πού αναμένονται οι πιο επικίνδυνες ριπές ανέμου

Οι χάρτες του meteo.gr δείχνουν ότι οι ριπές ανέμου θα ξεπεράσουν τα 100 χλμ/ώρα σε αρκετές περιοχές.

Για την Πέμπτη 13 Αυγούστου οι ισχυρότερες ριπές αναμένονται:

στα νοτιοδυτικά της Βοιωτίας

στα βόρεια τμήματα της Αττικής

στη Δίρφη στην ορεινή Εύβοια

στα νότια της Εύβοιας

Την Παρασκευή το επίκεντρο μετατοπίζεται κυρίως στη Νότια Εύβοια και στη νοτιοδυτική Άνδρο, όπου επίσης προβλέπονται ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι σε αρκετές περιοχές ο μέσος άνεμος θα φτάνει τα 8 μποφόρ, ενώ τοπικά θα αγγίζει ακόμη και τα 9.

Καιρός: Η Επιτροπή Κινδύνου συνεδρίασε εκ νέου

Την Πέμπτη 13 Αυγούστου ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, συγκάλεσε την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου με αντικείμενο την εξέλιξη των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν ήδη σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Παρασκευή θα είναι η δυσκολότερη ημέρα του τετραημέρου.

Οι προβλέψεις ανά περιοχή είναι ιδιαίτερα αυξημένες:

στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 έως 8 μποφόρ και τοπικά τα 9,

στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια θα πνέουν 7 έως 8 μποφόρ, ενώ στην ανατολική και νότια Αττική και στη νότια Εύβοια τοπικά έως 9 μποφόρ,

στο Κεντρικό Αιγαίο και στις Κυκλάδες θα επικρατούν επίσης 7 έως 8 μποφόρ και κατά τόπους 9,

στην Κρήτη οι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 έως 7 μποφόρ και τοπικά στα δυτικά τα 8.

Οι θυελλώδεις άνεμοι θα διατηρηθούν και το Σάββατο, κυρίως στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες και στην περιοχή Κάσου – Καρπάθου, όπου πρόσκαιρα αναμένονται και πάλι τοπικά 9 μποφόρ.

Η εξασθένηση προβλέπεται από την Κυριακή, χωρίς όμως να εξαλειφθούν πλήρως οι ισχυροί άνεμοι στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας κατά τις πρώτες ώρες της ημέρας.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Οι περιοχές στο «κόκκινο»

Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κατατάσσει αρκετές περιοχές στην ανώτατη κατηγορία κινδύνου (Κατηγορία 5 – Κατάσταση Συναγερμού).

Στο «κόκκινο» βρίσκονται:

η Περιφέρεια Αττικής,

η Βοιωτία,

η Εύβοια,

η Αργολίδα,

η Κορινθία,

η Λέσβος.

Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος (Κατηγορία 4) προβλέπεται για δεκάδες ακόμη περιοχές, μεταξύ των οποίων:

οι Κυκλάδες,

η Χαλκιδική,

το Άγιο Όρος,

η Θάσος,

ο Έβρος,

η Σκύρος,

η Λευκάδα,

η Κεφαλονιά,

η Ζάκυνθος,

η Άρτα,

η Πρέβεζα,

η Φωκίδα,

η Φθιώτιδα,

οι Σποράδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν ιδιαίτερα την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς, γεγονός που έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τον κρατικό μηχανισμό.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα Πέμπτη

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Άνεμοι: Βόρειοι – βορειοανατολικοί 5 έως 6 και στα ανατολικά 7 έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 25 έως 34-35°C, με τη μέγιστη στα ανατολικά να είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με νεφώσεις από το μεσημέρι και πιθανότητα για τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ, πρόσκαιρα ανατολικοί έως 5. Θερμοκρασία: Από 22 έως 34°C.

Μακεδονία – Θράκη

Αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Από το μεσημέρι αναμένονται νεφώσεις στη Μακεδονία με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στην κεντρική Μακεδονία τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί 3 έως 5 και στα ανατολικά 6 έως 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 36°C.

Ήπειρος – Ιόνιο – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Στην Κέρκυρα και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοανατολικοί 4 έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 37°C στη δυτική Στερεά.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές νεφώσεις και ασθενείς βροχές τις πρωινές ώρες, ενώ από το βράδυ στα βόρεια της Θεσσαλίας αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ στα ανατολικά.

Κυκλάδες – Κρήτη

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 6 έως 7 μποφόρ και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά έως 8, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31°C και στη νότια Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 33-34°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τοπικά 7 έως 8, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 36°C.

Ο καιρός την Παρασκευή

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, ωστόσο στη Θεσσαλία και στην κεντρική Μακεδονία αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην Ήπειρο υπάρχει πιθανότητα απογευματινών καταιγίδων, ενώ στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα εμφανιστούν πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Ο καιρός το Σάββατο

Το Σάββατο, ανήμερα της Κοίμησης της Θεοτόκου, οι άνεμοι θα παραμείνουν ιδιαίτερα ισχυροί στα ανατολικά και κυρίως στο Αιγαίο, όπου κατά τόπους θα φτάσουν ξανά τα 9 μποφόρ.

Παράλληλα, στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο και στη δυτική Πελοπόννησο αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες.

Από την Κυριακή προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση του φαινομένου, με τους ανέμους να εξασθενούν αισθητά, αν και στα ανατολικά τμήματα της χώρας θα συνεχίσουν να πνέουν κατά τόπους έως 7 μποφόρ τις πρώτες πρωινές ώρες.

Πρόγνωση για την Κυριακή 16 Αυγούστου

Η Κυριακή φέρνει σταδιακή αποκλιμάκωση των θυελλωδών ανέμων, χωρίς όμως να εξαφανίζεται πλήρως ο κίνδυνος στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και την Εύβοια, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στην Ήπειρο. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα συνεχίσουν να πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ τις πρώτες ώρες της ημέρας, πριν εξασθενήσουν σταδιακά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βορειοανατολικά, σηματοδοτώντας τη σταδιακή αποκλιμάκωση του τετραήμερου με τους ισχυρούς βοριάδες που κράτησαν σε αυξημένη επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

