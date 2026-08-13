Δείτε το συγκινητικό βίντεο από τη γέννηση του γιου τους Μπάγιας Αντωνοπούλου

Τον πρώτο μήνα ζωής του γιου της γιόρτασε η Μπάγια Αντωνοπούλου με μια προσωπική ανάρτηση στο Instagram, την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Η δημοσιογράφος δημοσίευσε ένα τρυφερό στιγμιότυπο του μωρού, χωρίς να αποκαλύπτει το πρόσωπό του, ενώ στη φωτογραφία φαινόταν και διακοσμητικό με τη φράση «1 month».

Η Μπάγια Αντωνοπούλου είναι ξετρελαμένη με τον γιο της! /Φωτογραφία Instagram

Η ανάρτηση έγινε έναν μήνα μετά τη γέννηση του παιδιού της, που ήρθε στον κόσμο στις 12 Ιουλίου 2026. Πρόκειται για το πρώτο παιδί που απέκτησε με τον σύζυγό της, Νίκο Κώτση, με τον οποίο είχαν παντρευτεί λίγους μήνες πριν.

Το μήνυμα της Μπάγιας Αντωνοπούλου στο Instagram

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Μπάγια Αντωνοπούλου έγραψε: «Ένας μήνας από τότε που η αγκαλιά μας απέκτησε το πιο όμορφο νόημα…». Στην ίδια ανάρτηση έκανε tag και τον σύζυγό της, Νίκο Κώτση.

Η ανάρτηση της Μπάγιας Αντωνοπούλου /Φωτογραφία Instagram

Η νέα οικογενειακή καθημερινότητα με τον Νίκο Κώτση

Η γέννηση του γιου τους, σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο για τη Μπάγια Αντωνοπούλου και τον Νίκο Κώτση. Οι δυο τους είχαν ήδη παντρευτεί λίγους μήνες πριν υποδεχθούν το πρώτο τους παιδί.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου με τον Νίκο Κώτση στο μαιευτήριο

Με τη νέα αυτή ανάρτηση, η Μπάγια Αντωνοπούλου επέλεξε να μοιραστεί δημόσια μια οικογενειακή στιγμή, καταγράφοντας τον πρώτο μήνα από την ημέρα που απέκτησαν γιο.