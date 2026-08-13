Απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του 38χρονου αστυνομικού που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο αναζητά η οικογένειά του. Οι Αρχές εξετάζουν τα δεδομένα από το κινητό τηλέφωνο, το GPS και τις κάμερες ασφαλείας, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Άγιος Δημήτριος: «Δεν μπορώ να καταλάβω»

Η αδελφή του 38χρονου μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», περιγράφοντας τις τελευταίες ημέρες πριν από τον θάνατό του, αναζητώντας και η ίδια απαντήσεις.

«Είχε κατέβει την τελευταία φορά, έπαιζε με την ανιψιά του, ήταν μια χαρά και με την κοπέλα του μια χαρά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ό,τι έδειξε και η νεκροψία, αυτό ξέρω, αυτό ξέρετε. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω και εγώ ψάχνω να βρω», ανέφερε.

Όπως είπε, δεν μπορεί να εξηγήσει πώς βρέθηκε ο αδελφός της στο αυτοκίνητο και τι είχε συμβεί πριν από τον θάνατό του.

«Τουλάχιστον αν βρεθεί κάτι από καμιά κάμερα, από κανένα υλικό, να μάθω εάν ήταν μόνος τελικά ή όχι. Δεν μπορώ να εξηγήσω τίποτα. Δεν μπορώ να εξηγήσω πώς ήταν κλειστό το αμάξι, δεν μπορώ να εξηγήσω πώς ήταν κλειστό το GPS, δεν μπορώ να καταλάβω», σημείωσε.

Άγιος Δημήτριος: Οι τελευταίες επικοινωνίες

Η αδελφή του 38χρονου υποστήριξε ότι δεν είχε αντιληφθεί κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά του. Όπως περιέγραψε, ήταν σε επαφή με τη σύντροφό του, τους φίλους του και την οικογένειά του και δεν της είχε εκφράσει κάποιο πρόβλημα.

«Τον έβλεπα μια χαρά και με την κοπέλα του και βιντεοκλήση κάναμε για να μιλήσουν και με τη μικρή. Δεν ήταν κάτι, και με τους φίλους του βγήκε. Δεν ξέρω αν μου κράταγε κάτι μυστικό, δεν ξέρω», είπε.

«Τον ρώταγα και με τη δουλειά πώς πάει και αν είναι πιεσμένος. “Όχι”, μου έλεγε. Μου έλεγε: “μια χαρά είμαι στο γραφείο μου”», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια, η σύντροφός του ήταν εκείνη που αντιλήφθηκε ότι δεν μπορούσε να τον εντοπίσει. Ακολούθησε αναζήτηση και δήλωση εξαφάνισης, καθώς το κινητό του παρέμενε ενεργό.

«Κάναμε μαζί τη δήλωση εξαφάνισης, ώστε να βρεθεί το κινητό του, αφού ήταν ακόμα ανοιχτό και μετά με πήρε ο διοικητής και μου είπε τα μαντάτα, 1 η ώρα τη νύχτα», ανέφερε.

Άγιος Δημήτριος: Κάμερες και κινητό στο μικροσκόπιο

Οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν τη διαδρομή του 38χρονου πριν από τον εντοπισμό του. Το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας μπορεί να δείξει από πού ξεκίνησε, πότε έφτασε στο σημείο και εάν υπήρξε επαφή με άλλο πρόσωπο.

Παράλληλα, εξετάζονται οι τελευταίες κλήσεις, τα μηνύματα και οι επικοινωνίες από το κινητό του, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Στο διαθέσιμο υλικό αναφέρεται ακόμη ότι δίπλα στον αστυνομικό βρέθηκε σχεδόν άδειο μπουκάλι τζιν και ότι εξετάζεται εάν η κατανάλωση αλκοόλ, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και τα υπόλοιπα ιατροδικαστικά ευρήματα, μπορεί να συνδέεται με τον θάνατό του.

Ο αντιπρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, Νίκος Ρήγας, ανέφερε επίσης στο Mega ότι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων αναμένονται προκειμένου να υπάρξει πληρέστερη εικόνα.

«Το κινητό τηλέφωνο, οι επαφές του, τα μηνύματά του θα αναδείξουν με ποιους μιλούσε, αν υπήρχε άλλος άνθρωπος, με τον οποίο μπορεί να διαπληκτίστηκε, να πιέστηκε, να αισθάνθηκε έτσι», είπε.

Μέχρι στιγμής, πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Η έρευνα συνεχίζεται, με την οικογένεια να περιμένει τα ευρήματα που θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις για τις τελευταίες ώρες του 38χρονου.

Ο 38χρονος εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης 11 Αυγούστου, στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης ο θάνατος φαίνεται να συνδέεται με παθολογικά αίτια.

Η έρευνα, ωστόσο, συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι προηγήθηκε του θανάτου του και πώς βρέθηκε μόνος μέσα στο κλειδωμένο υπηρεσιακό όχημα.