Άγιο είχε οδηγός μηχανής, ο οποίος κινούταν κανονικά στη λωρίδα του σε ελληνικό επαρχιακό δρόμο, όταν ξαφνικά είδε να έρχεται κατά πάνω του ένας βυτιοφόρο, ο οδηγός του οποίου πραγματοποίησε προσπέραση πάνω σε στροφή και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα.

Το εξοργιστικό βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει καρέ καρέ πώς αποσοβήθηκε στο παρά πέντε μία ακόμα τραγωδία στην άσφαλτο.

«Πω πω πω, τι κάνει ρε! Παραλίγο να πεθάνουμε», ακούγεται να μονολογεί ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος κατέγραψε το αδιανόητο περιστατικό με την κάμερα που είχε στο κράτος του.

Στο βίντεο φαίνεται ο οδηγός του βυτιοφόρου να προσπερνά ένα γκρι αμάξι που ήταν μπροστά του, να πατάει διπλή γραμμή και να βγάζει το βαρύ όχημα στο αντίθετο ρεύμα, αδιαφορώντας αν εκεί υπήρχε άλλο όχημα. Μάλιστα φαίνεται να έχει ξεκινήσει την προσπέραση πάνω στην στροφή, χωρίς να έχει ορατότητα για το τι γίνεται το αντίθετο ρεύμα.

Από το βίντεο δε φαίνεται η πινακίδα του ασυνείδητου οδηγού, ούτε διευκρινίζεται η περιοχή που διαδραματίστηκε το σκηνικό, είναι πάντως σε επαρχιακό δρόμο με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση και χωρίς διαχωριστικό στηθαίο.