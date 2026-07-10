Κρήτη: Σοκαριστικό βίντεο από επικίνδυνη προσπέραση

Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα στην Κρήτη, όταν οδηγός έκανε επικίνδυνη προσπέραση πάνω σε διπλή διαχωριστική γραμμή, την ώρα που στο αντίθετο ρεύμα κινούνταν οχήματα.

Το βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star η Άννα Σανοζίδου έχει καταγραφεί στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης. Όπως φαίνεται στα πλάνα, το ασημί ΙΧ που κινούταν προς Ρέθυμνο έκανε προσπέραση σε στροφή, μεδιπλή διαχωριστική γραμμή και βγήκε στο αντίθετο ρεύμα, όπου κινούνταν αυτοκίνητα.

Μάλιστα, βρέθηκε τετ – α τετ με το λευκό φορτηγάκι, το οποίο στο παραπέντε έκανε ελιγμό και δεν έγινε σύγκρουση. Τα άλλα οχήματα φρέναραν απότομα, σε ένα σημείο μάλιστα του δρόμου, που είναι Εθνική Οδός και αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες.

Έβρος: Αυτοκίνητα κινούνταν ανάποδα

Επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε όμως και στην Εγνατία οδό στον Έβρο, όπου τρία αυτοκίνητα κινούνταν με ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, τα δύο οποίων στη ΛΕΑ!

Οι εικόνες καταγράφηκαν από κάμερα νταλίκας και σύμφωνα με πληροφορίες, από την καταγραφή των πινακίδων, πρόκειται για δύο οχήματα από την Τουρκία και ένα από την Ελλάδα.

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