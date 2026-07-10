Κρήτη: Σοκαριστικό βίντεο από επικίνδυνη προσπέραση

Γλίτωσε στο παραπέντε τη μετωπική σύγκρουση με φορτηγό!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοκαριστικό βίντεο από Κρήτη δείχνει οδηγό να κάνει επικίνδυνη προσπέραση σε διπλή διαχωριστική γραμμή.
  • Ο οδηγός κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα, κοντά σε άλλα οχήματα, χωρίς να υπάρξουν θύματα.
  • Το περιστατικό συνέβη στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, όπου το ασημί ΙΧ απέφυγε σύγκρουση με φορτηγάκι.
  • Επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε και στην Εγνατία οδό στον Έβρο, με τρία αυτοκίνητα να κινούνται ανάποδα.
  • Τα δύο από τα τρία οχήματα ήταν τουρκικά και το ένα ελληνικό.

Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα στην Κρήτη, όταν οδηγός έκανε επικίνδυνη προσπέραση πάνω σε διπλή διαχωριστική γραμμή, την ώρα που στο αντίθετο ρεύμα κινούνταν οχήματα.  

Το βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star η Άννα Σανοζίδου έχει καταγραφεί στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης. Όπως φαίνεται στα πλάνα, το ασημί ΙΧ που κινούταν προς Ρέθυμνο έκανε προσπέραση σε στροφή, μεδιπλή διαχωριστική γραμμή και βγήκε στο αντίθετο ρεύμα, όπου κινούνταν αυτοκίνητα.  

Μάλιστα, βρέθηκε τετ – α τετ με το λευκό φορτηγάκι, το οποίο στο παραπέντε έκανε ελιγμό και δεν έγινε σύγκρουση. Τα άλλα οχήματα φρέναραν απότομα, σε ένα σημείο μάλιστα του δρόμου, που είναι Εθνική Οδός και αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες. 

Βίντεο από επικίνδυνη προσπέραση στον ΒΟΑΚ

Έβρος: Αυτοκίνητα κινούνταν ανάποδα  

Επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε όμως και στην Εγνατία οδό στον Έβρο, όπου τρία αυτοκίνητα κινούνταν με ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, τα δύο οποίων στη ΛΕΑ! 

Οι εικόνες καταγράφηκαν από κάμερα νταλίκας και σύμφωνα με πληροφορίες, από την καταγραφή των πινακίδων, πρόκειται για δύο οχήματα από την Τουρκία και ένα από την Ελλάδα.  

Έβρος: Αυτοκίνητα κινούνταν ανάποδα  

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