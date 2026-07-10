Μία σειρά από ιδιαίτερα «καυτές» φωτογραφίες της με σούπερ σέξι μαγιό μοιράστηκε στα social media η Ελένη Φουρέιρα. Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα, η οποία αυτό το διάστημα πραγματοποιεί εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της περιοδείας φαίνεται πως βρήκε λίγο χρόνο να ξεκουραστεί και να χαλαρώσει.

Έτσι, φόρεσε το μπικίνι της και απολαμβάνοντας τον καλοκαιρινό ήλιο πλάι στην πισίνα, πόζαρε με ανεπιτήδευτη διάθεση, κερδίζοντας για ακόμη μία φορά τα κολακευτικά σχόλια των διαδικτυακών της φίλων.

Η ανάρτησή της συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες likes και δεκάδες σχόλια, με τουςfollowers της να εκφράζουν τον θαυμασμό τους τόσο για την εντυπωσιακή της εμφάνιση όσο και για τηn αύρα της,

Δες τις φωτογραφίες της Ελένης Φουρέιρα: