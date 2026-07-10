Χατζηνικολάου- Τσολακάκη: Bόλτα στην Κηφισιά πιασμένοι χέρι- χέρι

Το ζευγάρι απόλαυσε τη βόλτα του

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Επιμέλεια STAR.GR
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Tι είχε πει ο Νίκος Χατζηνικολάου για τα επαγγελματικά του/ βίντεο από MEGA

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Βόλτα στην Κηφισιά έκαναν ο Νίκος Χατζηνικολάου και η σύζυγός του, Κρίστυ Τσολακάκη. Ο φωτογραφικός απαθανάτισε το ζευγάρι εμφανώς ευδιάθετο να περπατάει χέρι- χέρι. Ο παρουσιαστής και η σύζυγός του, που είναι παντρεμένοι 22 χρόνια, ήταν ντυμένοι casual.

Νίκος Χατζηνικολάου - Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον δημοσιογράφο

Νίκος Χατζηνικολάου- Κρίστυ Τσολακάκη/ φωτογραφία από NDP

Νίκος Χατζηνικολάου- Κρίστυ Τσολακάκη/ φωτογραφία από NDP

Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος υιοθέτησε total black look επιλέγοντας μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρο t-shirt και μαύρο πουκάμισο.


Η σύζυγός του, φόρεσε τζιν κάπρι το οποίο συνδύασε με μία λευκή μπλούζα που είχε πάνω γαλάζια σχέδια.

Πιασμένοι χέρι- χέρι Χατζηνικολάου- Τσολάκη/ φωτογραφία από NDP 

Πιασμένοι χέρι- χέρι Χατζηνικολάου- Τσολάκη/ φωτογραφία από NDP 

 

Την τελευταία πινελιά στο λουκ της έδωσαν τα παπούτσια χρώματος μπλε- μαύρο. Το ζευγάρι παντρεύτηκε πριν από 22 χρόνια και έχει αποκτήσει μαζί τρία παιδιά: τον 18χρονο Κωνσταντίνο, τον 17χρονο Αλέξανδρο και τη 13 ετών Εύα. 

 

 

Ο παρουσιαστής μάλιστα σε προηγούμενες αναρτήσεις του στα social media εχει χαρακτηρίσει τη σύζυγό του ως τον "λαμπερό ήλιο της ζωής του". 
 

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ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
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ΚΡΙΣΤΥ ΤΣΟΛΑΚΑΚΗ
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