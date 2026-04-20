Νίκος Χατζηνικολάου - Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον δημοσιογράφο

«Θα συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το τηλεοπτικό κοινό...»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Χατζηνικολάου ανανεώνει τη συνεργασία του με τον ΑΝΤ1 για δύο ακόμη χρόνια, μετά από δέκα χρόνια συνεργασίας.
  • Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 επιβεβαιώνει τη σταθερή σχέση του δημοσιογράφου με τον σταθμό, διαψεύδοντας φήμες για τη Σία Κοσιώνη.
  • Ο Χατζηνικολάου θα συνεχίσει να παρουσιάζει το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και τις εκπομπές «Ενώπιος Ενωπίω» και «Πρόσωπο με Πρόσωπο».
  • Η παρουσία του Χατζηνικολάου θεωρείται κρίσιμη για την ενημέρωση σε περίοδο πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου κι ο ΑΝΤ1 ανανεώνουν τη συνεργασία τους, μετά από μια πορεία δέκα ετών. Ο σταθμός έστειλε πριν από λίγο την επίσημη ανακοίνωση, βάζοντας οριστικά τέλος σε φήμες πως η Σία Κοσιώνη βρισκόταν σε συζητήσεις με το Μαρούσι.

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Νίκο Χατζηνικολάου, με την οποία η δεκαετής συνεργασία των δύο πλευρών συνεχίζεται για τα επόμενα δύο χρόνια, επιβεβαιώνοντας έναν διαχρονικά σταθερό και ισχυρό δεσμό.

Ο κορυφαίος δημοσιογράφος, που έχει αφήσει το στίγμα του στη δημοσιογραφική ταυτότητα του ΑΝΤ1, θα συνεχίσει τη σημαντική πορεία του στον σταθμό, με απαρέγκλιτο προσανατολισμό την εγκυρότητα και την αξιοπιστία.

Με την καθοριστική του παρουσία στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, αλλά και μέσα από την εμβληματική εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», καθώς και το «Πρόσωπο με Πρόσωπο», θα συνεχίσει να προσεγγίζει τα γεγονότα με διεισδυτικότητα, ψυχραιμία και συνέπεια, αναδεικνύοντας με αμεσότητα τον δημόσιο διάλογο και τις σημαντικότερες εξελίξεις της επικαιρότητας. 

Σε μια περίοδο έντονων πολιτικών διεργασιών, εντός και εκτός Ελλάδος, καθώς και πολλαπλών κρίσιμων κοινωνικών ζητημάτων, η παρουσία του Νίκου Χατζηνικολάου στον ΑΝΤ1 θα συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το τηλεοπτικό κοινό, σε ό,τι αφορά τη σφαιρική, αξιόπιστη και ουσιαστική ενημέρωση.

