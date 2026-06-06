LINGO, το παιχνίδι λέξεων που δίνει διπλό ραντεβού με τους τηλεθεατές κάθε Σαββατοκύριακο στις 18:25 μέσα από τη συχνότητα του Star, επιστρέφει με δύο νέα επεισόδια γεμάτα ανατροπές, γέλιο και δυνατές αναμετρήσεις!

Ο Νίκος Μουτσινάς με το χιούμορ και την αμεσότητά του, υποδέχεται νέους παίκτες που δοκιμάζουν την παρατηρητικότητα, τις γνώσεις και την ταχύτητά τους, διεκδικώντας τη θέση τους στον μεγάλο τελικό και το χρηματικό έπαθλο.

Το Σάββατο 6/6, στο πιο διασκεδαστικό παιχνίδι λέξεων έρχονται τρεις νέες ομάδες!

Η Σοφία και ο Γιώργος, που από γείτονες έγιναν κουμπάροι!

Η Χρυσή και η Αναστασία, πρώτες ξαδέλφες με τη δεύτερη να συμμετέχει παρά το έντονο άγχος της!

Ο Παναγιώτης και η Σταυρούλα, μπαμπάς και κόρη, δίνουν τον δικό τους ξεχωριστό τόνο στην εκπομπή!

Την Κυριακή 7/6, τρεις υπέροχες ομάδες διεκδικούν με κέφι μια θέση στον μεγάλο τελικό!

Η Ιωάννα και η Κωνσταντίνα, αδερφές από την Παλλήνη, που φέρνουν στο πλατό ενέργεια και αστείρευτο ενθουσιασμό!

Ο Μιχαήλ και ο Μιχάλης, φίλοι και συνεργάτες, με κοινό πάθος την τεχνολογία και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους γύρω από το ίντερνετ τρίτης γενιάς!

Η Μπέλα και η Δέσποινα, δύο φίλες, που μετρούν ήδη 12 χρόνια δυνατής φιλίας!

Ποιες ομάδες θα ξεχωρίσουν;

Ποιοι θα καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το τέλος και να διεκδικήσουν το μεγάλο χρηματικό έπαθλο;

Σε κάθε γύρο η αγωνία μεγαλώνει, οι λέξεις γίνονται πιο απαιτητικές και όλα μπορούν να ανατραπούν.

LINGO – Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:25 στο Star.

Οι λέξεις κρύβουν τις απαντήσεις. Οι παίκτες μπορούν να τις βρουν;

