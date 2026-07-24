Κωνσταντίνος Βασάλος: «Θέλω να κάνω παιδί, όχι να κάνω γάμο για να ευχαριστήσω τα σόγια» / Βίντεο: Breakfast@star

Όπως φαίνεται το τραγούδι του Αντώνη Ρέμου «Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται, σου λέω, δεν τελειώσαμε…», φαίνεται να ταιριάζει ιδανικά στην περίπτωση του Κωνσταντίνου Βασάλου και της Δανάης Βαρθολομάτου.

Δημοσιεύματα ήθελαν το ζευγάρι να έχει αποφασίσει να πάρει τις αποστάσεις του και να κάνουν μία παύση στη σχέση τους. Παρόλα αυτά, ο συνεργάτης της Σίσσυς Χρηστίδου και η δικηγόρος φαίνεται ότι είναι ξανά μαζί, αφού πραγματοποίησαν μία ρομαντική εξόρμηση στη Μύκονο, λίγες εβδομάδες μετά τα δημοσιεύματα που τους ήθελαν να περνάνε κρίση στο δεσμό τους.

Η κάμερα του Mykonos Live TV και ο Πέτρος Νάζος, απαθανάτισε το ζευγάρι σε τρυφερά τετ-α-τετ στην παραλία του Άη Γιάννη, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα.

Οι δύο τους απόλαυσαν τις βουτιές στα κρυστάλλινα νερά του νησιού των ανέμων, ενώ δε σταμάτησαν να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται, αποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο ότι έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους.

Βίντεο: Mykonos Live TV

Όπως φαίνεται, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου, οι οποίοι κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ξεπέρασαν όλες τις δυσκολίες και πλέον είναι και πάλι μαζί και περνούν όμορφες και ξεχωριστές στιγμές.

Αυτά που ένωσαν το ζευγάρι εξαρχής ήταν η αγάπη τους για τη γυμναστική και τα ταξίδια. Η σχέση τους ξεκίνησε την άνοιξη του 2025, αμέσως σχεδόν μετά τον χωρισμό του Κωνσταντίνου Βασάλου από τη Μαρία Παπαγεωργίου, ενώ από τότε πραγματοποίησαν πολλά ταξίδια, εντός και εκτός Ελλάδος.

Πρόσφατα ο Κωσνταντίνος Βασάλος μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», μιλώντας για τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει χωρίσει από την όμορφη δικηγόρο. Όπως είχε πει: «Πέρασα μια εβδομάδα δύσκολη, γιατί ειπώθηκαν πολλά στην εκπομπή του Λιάγκα. Βγήκε η Φωτεινή και έλεγε για μένα διάφορα πράγματα, χωρίς να ξέρει. Με πήρε τηλέφωνο να με ρωτήσει τι και πώς κάνω στην προσωπική μου ζωή; Ρεπορτάζ χωρίς να πάρει εμένα τηλέφωνο; Πάρε με τηλέφωνο να σου πω τι γίνεται.

Δεν είναι ρεπορτάζ αυτό όμως. Εγώ που δεν είμαι δημοσιογράφος δε θα το έκανα ποτέ αυτό. Να βγω να πω, ο ένας είναι σε σχέση, ο άλλος δεν είναι σε σχέση, χώρισε – δεν χώρισε. Που δεν είμαι δημοσιογράφος. Άμα είσαι δημοσιογράφος, πάρε τηλέφωνο...»