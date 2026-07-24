H Ασπασία Τζιτζικάκη έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη σειρά «Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή» (1997), υποδύοντας τη σέξι και ναζιάρα «Μίρκα», η οποία διατηρούσε παράνομη σχέση με τον «Ανδρέα» ή αλλιώς «ακάλυπτο». Ποιος δε θυμάται, επίσης, την τηλεοπτική «Βιβή» από την επιτυχημένη σειρά «Δέκα λεπτά κήρυγμα» (2000).

Η γνωστή ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει σε αρκετές τηλεοπτικές κωμικές σειρές, θεατρικές παραστάσεις, καθώς και στον κινηματογράφο, ενώ ακόμα και σήμερα, στα 68 της χρόνια, διατηρεί τη γοητευτική εμφάνισή της.

Γνωρίζοντας την Ασπασία Τζιτζικάκη - Το βιογραφικό της ηθοποιού

Γεννήθηκε στις 9 Μαΐου του 1958 στο Αιγάλεω, ανήκει στο ζώδιο του Ταύρου και είναι 68 χρόνων

Είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου

Η Ασπασία Τζιτζικάκη εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο θεατρικό σανίδι το 1985

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της, συνεργάσθηκε με γνωστούς σκηνοθέτες του θεάτρου, ενώ έλαβε μέρος και σε διάφορα σίριαλ της μικρής οθόνης, που την κατέστησαν ιδιαίτερα δημοφιλή, όπως οι τηλεοπτικές σειρές «Και οι Παντρεμένοι έχουν Ψυχή», «10 λεπτά κήρυγμα» κ.ά.

Η Ασπασία Τζιτζικάκη το 2015 και το 2025 / Φωτογραφίες: NDP

Τα τελευταία χρόνια εργάζεται σε τηλεοπτικές σειρές της Κύπρου

Το 2010 ήταν υποψήφια δημοτική σύμβουλος στο νέο Δήμο Παλλήνης με τον συνδυασμό του Αθανασίου Ζούτσου. Από τον Ιούνιο του 2026 δήλωσε την παραίτησή της από αντιδήμαρχος που ήταν έως τότε στη διοίκηση Αηδόνη, στο Δήμο Παλλήνης και πλέον είναι ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος

Το 2015 συμμετείχε στον «Πολιτιστικό Σεπτέμβρη 2015» και σκηνοθέτησε τον «Αρχοντοχωριάτη» του Μολιέρου όπου ανέβηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, με τη θεατρική ομάδα εφήβων του Δήμου Παλλήνης

Το 2016 συμμετείχε στον «Πολιτιστικό Σεπτέμβρη 2016» σκηνοθετώντας τα έργα «Καυγάδες στην Κιότζια» του Κάρλο Γκολντόνι και «Συμπέθεροι από τα Τίρανα» των Ρέππα-Παπαθανασίου, παραστάσεις που ανέβηκαν με τη θεατρική ομάδα ενηλίκων του Δήμου Παλλήνης.

Ασπασία Τζιτζικάκη: Η καριέρα και ο λόγος που δεν απέκτησε ποτέ παιδιά

Σε συνέντευξή της το 2022 είναι αναφερθεί στο πώς λειτουργεί η τηλεόραση όσον αφορά στους ρόλους: «Στην τηλεόραση προσλάμβαναν πρώτα το ντεκολτέ μου και μετά εμένα. Ήμουν ένα σιγουράκι. Ενδεχομένως κι εγώ αν ήμουν επιχειρηματίας έτσι θα έκανα». Όπως είχε αναφέρει για την επαγγελματική της σταδιοδρομία: «Καµιά διαδροµή, κανενός ανθρώπου δεν είναι εύκολη και σε αυτό το σηµείο βρίσκεται και το ενδιαφέρον, η ουσία της ζωής του καθενός µας. Οι αποσκευές που κουβαλάµε που εν τέλει είναι αυτό που γινόµαστε. ∆εν έχω παράπονο, το θέατρο και η τηλεόραση ήταν γενναιόδωρα µε εµένα. Δεν έχω απωθηµένα».

Ενώ για τους λόγους που δεν απέκτησε ποτέ παιδιά, είχε πει ότι: ««Έχω ένα τραύμα, δεν έχω κάνει παιδί. Έπαιξε μέσα μου πάρα πολύ το "πότε θα γίνω μάνα;", τελικά δεν μπόρεσα.Τη ζωή μου την οδήγησαν οι έρωτες. Μου έχει τύχει να είμαι ερωτευμένη στη Θεσσαλονίκη και να αρνηθώ πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί δεν ήθελα να έρθω στην Αθήνα. Δεν έχω παρατήσει το θέατρο. Περιμένω να δουν ότι μεγάλωσα για να μου δώσουν ρόλο γιαγιάς ή μαμάς. Το κορίτσι με τα ντεκολτέ, που ήμουν, τελείωσε».

«Δυστυχώς δεν μπόρεσα να κάνω παιδιά, ίσως και να μην το προσπάθησα όσο θα έπρεπε. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή επειδή μέσα μου είχα μια μικρούλα... τρύπα που δεν έκανα παιδί, αποφάσισα μέσω της θεατρικής ομάδας εφήβων που έφτιαξα να έχω πάρα πολλά παιδιά!».

Τέλος, είχε αναφερθεί στο μίσος της για τις δίαιτες, λέγοντας ότι: «Πάντα είχα τα κιλάκια µου και ποτέ δεν έκανα καµία προσπάθεια να τα ρίξω µισώ τις δίαιτες. Αγαπώ το καλό φαγητό, αγαπώ να µαγειρεύω και να ευχαριστιούνται οι φίλοι µου από τις γεύσεις των φαγητών µου. Ο ηθοποιός δεν είναι µοντέλο. Δε χρειάζεται απαραίτητα να είναι όµορφος, για να γίνεις ηθοποιός χρειάζεσαι ένα στόµα, µια µύτη, µάτια που να βλέπουν, να ακουµπούν τον άλλον και µυαλό, πολύ µυαλό».

Φιλμογραφία