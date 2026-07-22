Σίγησε η αιώνια φωνή - Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τη Μαίρη Λίντα

Βίσση, Αλεξίου, Γλυκερία και πολλοί ακόμα της είπαν το τελευταίο «αντίο»

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαίρη Λίντα, σπουδαία ερμηνεύτρια, απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.
  • Προσωπικότητες όπως η Χάρις Αλεξίου και η Άννα Βίσση αποχαιρέτησαν τη Λίντα μέσω κοινωνικών δικτύων, τιμώντας την προσφορά της στη μουσική.
  • Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, χαρακτήρισε τη Λίντα μία από τις πιο εκφραστικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού.
  • Η ταφή της Μαίρης Λίντα θα γίνει στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών την 24η Ιουλίου 2026.
  • Η απώλεια της Λίντα σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για την ελληνική μουσική σκηνή.

Με την είδηση για την απώλεια της Μαίρης Λίντα στα 90 της χρόνια, προσωπικότητες από τον καλλιτεχνικό κόσμο που τη γνώριζαν ή είχαν συνεργαστεί μαζί της, ακόμα κι από την πολιτική σκηνή εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για τον χαμό της σπουδαίας ερμηνεύτριας

Πέθανε η Μαίρη Λίντα σε ηλικία 90 ετών

Σίγησε η αιώνια φωνή - Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τη Μαίρη Λίντα

Από τη σελίδα της στο Instagram η Χάρις Αλεξίου σε story της έγραψε χαρακτηριστικά: «Σώπασες αηδόνι μας. Μέχρι το τέλος σου κελαηδούσες. Στο καλό να πας, στην ανάπαυσή σου. Μας άφησες θησαυρούς Μαίρη Λίντα», τιμώντας την σπουδαία ερμηνεύτρια που έφυγε σήμερα από τη ζωή.

Σίγησε η αιώνια φωνή - Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τη Μαίρη Λίντα

«Αντίο αιώνια φωνή. Αντίο λαμπερό χαμόγελο. Αντίο Μαίρη», έγραψε η Άννα Βίσση στο Instagram, αποχαιρετώντας τη Μαίρη Λίντα, με την οποία συνεργάστηκε τη σεζόν 2011-2012 στη σκηνή του Rex.

Μαίρη Λίντα: «Θα σε παντρευτώ όταν φτάσεις μέχρι τον ώμο μου»

Η Γλυκερία, από την άλλη, έβαλε ως story ένα πορτρέτο της Μαίρης Λίντα από παλαιότερη δουλειά της, αποχαιρετώντας μ’ αυτό τον τρόπο την σημαντική ερμηνεύτρια.

Σίγησε η αιώνια φωνή - Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τη Μαίρη Λίντα

«Παντοτινό κορίτσι, παντοτινό αηδόνι! Η υπέροχη κυρία Μαίρη Λίντα επέστρεψε στον ουρανό! Την ευχαριστούμε για το ομορφότερο κελάηδισμα που ακούσαμε ποτέ», έγραψε η Νατάσσα Μποφίλιου για την ερμηνεύτρια, αναρτώντας μία φωτογραφία της.

Μαίρη Λίντα: Όταν τραγούδησε τις «Περασμένες μου αγάπες» από το Γηροκομείο

Σίγησε η αιώνια φωνή - Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τη Μαίρη Λίντα

Το δικό της «αντίο» της είπε κι η Δανάη Μπάρκα. Δημοσιεύοντας ένα απόσπασμα ελληνικής ταινία με τη Μαίρη Λίντα να τραγουδά, η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός σημείωσε: «Κάθε φορά που φεύγει ένας άνθρωπος αυτής της εποχής, δεν χάνεται μόνο μια σπουδαία φωνή ή προσωπικότητα. Κλείνει ένα ακόμη κεφάλαιο μιας Ελλάδας που κουβαλούσε αρχοντιά, καλαισθησία, σεμνότητα και μνήμη. Μιας Ελλάδας που δεν θα γνωρίσουμε ποτέ ξανά όπως την έζησαν εκείνοι. Αντίο, Μαίρη Λίντα».

Μαίρη Λίντα: Ο φόνος της μητέρας της, η κόρη της & ο χωρισμός με τον Χιώτη

Γράφοντας σε story στη σελίδα του στο Instagram «Το αηδόνι σίγησε! Καλό ταξίδι Μαίρη μου!», αποχαιρέτησε ο ηθοποιός και βιογράφος Μάκης Δελαπόρτας την Μαίρη Λίντα, για την ζωή της οποίας με τον δεξιοτέχνη του μπουζουκιού Μανώλη Χιώτη είχε κυκλοφορήσει πριν λίγα χρόνια το βιβλίο Μαίρη Λίντα, Μανώλης Χιώτης - Περασμένες μου αγάπες. Παράλληλα, σε δημοσίευσή του σημείωσε: «Ένα ακόμα θλιβερό αντίο για την σπουδαία Μαίρη Λίντα που είχα τη χαρά και την τιμή να την βιογραφήσω το 2009… Το 2010 επίσης της έστησα στο θέατρο Μπάτμιντον την παράσταση “Καλησπέρα κυρία Λίντα”… Σήμερα την αποχαιρετώ λέγοντας “Καληνύχτα Κυρία Λιντα”… και καλό ταξίδι!».

Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας και ηθοποιός, Σπύρος Μπιμπίλας αποχαιρέτησε τη Μαίρη Λίντα γράφοντας σε δημοσίευσή του στο Instagram: «Αντίο σε μια από τις πιο γλυκές φωνές της Ελλάδας μας…Η μελωδική φωνή που μας συντρόφευε για δεκαετίες έσβησε! Άπειρος σεβασμός στην γυναίκα θρύλο την σπουδαία Μαιρη Λιντα, που τα τραγούδια της θα περάσουν από γενιά σε γενιά στο σύμπαν…Ευτυχής που την γνώρισα και την απόλαυσα στις ερμηνείες της που με το μπρίο και την χαρακτηριστική εμβάθυνση που έδινε με τον τόνο της φωνής της έκανε τα τραγούδια μοναδικά κι αξέχαστα.. Αντίο αηδόνι μας….Σιγά σιγά χάνεται η γενιά που άνθισε στην έκρηξη Πολιτισμού το 60, με τα σπουδαία φεστιβάλ τραγουδιού και τους μεγάλους μουσικοσυνθέτες που της εμπιστεύτηκαν τα τραγούδια τους».

Αξίζει να σημειωθεί πως η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη πληροφορούμενη τον θάνατο της Μαίρης Λίντα προέβη στην ακόλουθη ανακοίνωση:

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μαίρης Λίντα. Σίγησε μία από τις, διαχρονικά, εκφραστικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Στη μακρόχρονη πορεία της, η Μαίρη Λίντα, από πολύ νωρίς, επιβλήθηκε ως κορυφαία ερμηνεύτρια, χάρη στο μεγάλο ταλέντο της, το οποίο ποτέ δεν σπατάλησε. Από τα πρώτα της βήματα και τη συνεργασία της με τον σπουδαίο Μανώλη Χιώτη, η πηγαία και χαρακτηριστική της φωνή συνδιαμόρφωσε ορισμένα από τα ωραιότερα λαϊκά μας τραγούδια. Ευτύχησε να ερμηνεύσει δημιουργίες των πιο καταξιωμένων συνθετών, συμβάλλοντας καίρια στην καθιέρωσή τους, ως σημείων αναφοράς του ελληνικού τραγουδιού. Η ερμηνευτική της ευχέρεια πιστοποιούσε το μεγάλο ταλέντο της και την ανέδειξε σε μία από τις μεγαλύτερες ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού, καταδεικνύοντας ότι δεν υπάρχουν στεγανά και τεχνητοί διαχωρισμοί στο ποιοτικό τραγούδι, καθώς η ποιότητα με τη μαζικότητα δεν είναι ασυμβίβαστες. Το πέρασμά της από την ελληνική μουσική αφήνει αποτύπωμα διαρκές και ζωογόνο, όπως δείχνει η αντοχή των ερμηνειών της και η απήχησή τους, ακόμη και σήμερα, σε πολύ μεγάλα κοινά». Καταλήγοντας, η Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Στην οικογένειά της και στους πολλούς φίλους της τα ειλικρινέστατα συλλυπητήρια μου».

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στου Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας: «Η Μαίρη Λίντα υπήρξε μία από τις μεγάλες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Με την συνεργασία της με κορυφαίους δημιουργούς και τις ερμηνείες της άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη μουσική της χώρας μας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της».

Θυμίζουμε ότι η σπουδαία Μαίρη Λίντα έφυγε τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, βυθίζοντας σε θρήνο την οικογένεια και τους αγαπημένους φίλους της, ενώ η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών την προσεχή Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026.

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Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΙΡΗ ΛΙΝΤΑ
 |
ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
 |
ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
 |
ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ
 |
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
 |
ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
 |
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
 |
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ
 |
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ
 |
ΜΑΚΗΣ ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ
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