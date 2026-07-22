Τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με τους δύο γιους του, Γιάννη και Δημήτρη, απολαμβάνει ο Γιώργος Λιάγκας. Ο γνωστός παρουσιαστής, που κάθε καλοκαίρι επιλέγει να εξερευνά το Αιγαίο με το φουσκωτό του σκάφος, συνεχίζει και φέτος τις θαλάσσιες εξορμήσεις του μετά το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν.
Γιώργος Λιάγκας: Στα σοκάκια της Μυκόνου με τον γιο του, Γιάννη
Χθες, μάλιστα δημοσίευσε ένα βίντεο μέσα από το σκάφος, την ώρα που ταξίδευε από τα Κουφονήσια προς την Πάρο έχοντας στο πλευρό του τους γιους του.
«Αυτά είναι τα καλύτερα ταξίδια της ζωής μας! Με το καλύτερο πλήρωμα!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, εκφράζοντας τη χαρά του για τις στιγμές που μοιράζεται μαζί τους.
Στο βίντεο, ο παρουσιαστής περιγράφει τις συνθήκες που επικρατούν, λέγοντας: «Έχει λίγο πάνω από 3 μποφόρ λίγο κάτω από 4. Μια χαρά... Είναι μια χαρά, γιατί έχουμε το καλύτερο πλήρωμα: η Φούσκα... οι άλλοι ναύτες κουράστηκαν, κοιμούνται».
Γυρνώντας την κάμερα του κινητού του, έδειξε τα αγόρια του καθώς ήταν ξαπλωμένα και το σκυλάκι του να έχει ανέβει στην πλάτη του ενός γιου του.
Σε instastory του δημοσίευσε ένα βίντεο με το σκυλάκι του που κολυμπούσε, μάλλον στα Κουφονήσια.
Φτάνοντας στην Πάρο, δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από το γλέντι που γίνεται -παραδοσιακά- στο παλιό λιμανάκι της Νάουσας τα βράδια, ενώ σήμερα το πρωί καλημέρισε τους followers του, γράφοντας: «Καλημέρες Παριανές».