Τα βίντεο που δημοσίευσε ο Γιώργος Λιάγκας στα instastories του

Τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με τους δύο γιους του, Γιάννη και Δημήτρη, απολαμβάνει ο Γιώργος Λιάγκας. Ο γνωστός παρουσιαστής, που κάθε καλοκαίρι επιλέγει να εξερευνά το Αιγαίο με το φουσκωτό του σκάφος, συνεχίζει και φέτος τις θαλάσσιες εξορμήσεις του μετά το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν.

Χθες, μάλιστα δημοσίευσε ένα βίντεο μέσα από το σκάφος, την ώρα που ταξίδευε από τα Κουφονήσια προς την Πάρο έχοντας στο πλευρό του τους γιους του.

«Αυτά είναι τα καλύτερα ταξίδια της ζωής μας! Με το καλύτερο πλήρωμα!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, εκφράζοντας τη χαρά του για τις στιγμές που μοιράζεται μαζί τους.

Ο Γιώργος Λιάγκας με τους γιους του εν πλω/ instagram

Στο βίντεο, ο παρουσιαστής περιγράφει τις συνθήκες που επικρατούν, λέγοντας: «Έχει λίγο πάνω από 3 μποφόρ λίγο κάτω από 4. Μια χαρά... Είναι μια χαρά, γιατί έχουμε το καλύτερο πλήρωμα: η Φούσκα... οι άλλοι ναύτες κουράστηκαν, κοιμούνται».

Ο Γιώργος Λιάγκας με τους γιους του εν πλω/ instagram

Γυρνώντας την κάμερα του κινητού του, έδειξε τα αγόρια του καθώς ήταν ξαπλωμένα και το σκυλάκι του να έχει ανέβει στην πλάτη του ενός γιου του.

Σε instastory του δημοσίευσε ένα βίντεο με το σκυλάκι του που κολυμπούσε, μάλλον στα Κουφονήσια.

Φτάνοντας στην Πάρο, δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από το γλέντι που γίνεται -παραδοσιακά- στο παλιό λιμανάκι της Νάουσας τα βράδια, ενώ σήμερα το πρωί καλημέρισε τους followers του, γράφοντας: «Καλημέρες Παριανές».

Ο Γιώργος Λιάγκας στην Πάρο/ instagram