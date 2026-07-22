Λιάγκας: Το βίντεο εν πλω με τους γιους του– «Τα καλύτερα ταξίδια της ζωής»

«Έχουμε το καλύτερο πλήρωμα: η Φούσκα... οι άλλοι ναύτες κοιμούνται»

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Τα βίντεο που δημοσίευσε ο Γιώργος Λιάγκας στα instastories του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Λιάγκας απολαμβάνει καλοκαιρινές διακοπές με τους γιους του, Γιάννη και Δημήτρη.
  • Ταξιδεύουν με το φουσκωτό σκάφος του από τα Κουφονήσια προς την Πάρο.
  • Δημοσίευσε βίντεο από το σκάφος, εκφράζοντας τη χαρά του για τις οικογενειακές στιγμές.
  • Στο βίντεο περιγράφει τις καιρικές συνθήκες και δείχνει τα παιδιά και το σκυλάκι του.
  • Φτάνοντας στην Πάρο, συμμετείχε σε παραδοσιακό γλέντι στη Νάουσα.

Τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με τους δύο γιους του, Γιάννη και Δημήτρη, απολαμβάνει ο Γιώργος ΛιάγκαςΟ γνωστός παρουσιαστής, που κάθε καλοκαίρι επιλέγει να εξερευνά το Αιγαίο με το φουσκωτό του σκάφος, συνεχίζει και φέτος τις θαλάσσιες εξορμήσεις του μετά το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν.

Γιώργος Λιάγκας: Στα σοκάκια της Μυκόνου με τον γιο του, Γιάννη

Χθες, μάλιστα δημοσίευσε ένα βίντεο μέσα από το σκάφος, την ώρα που ταξίδευε από τα Κουφονήσια προς την Πάρο έχοντας στο πλευρό του τους γιους του.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Giorgos Liagas (@gliagas)

«Αυτά είναι τα καλύτερα ταξίδια της ζωής μας! Με το καλύτερο πλήρωμα!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, εκφράζοντας τη χαρά του για τις στιγμές που μοιράζεται μαζί τους.

Ο Γιώργος Λιάγκας με τους γιους του εν πλω/ instagram

Ο Γιώργος Λιάγκας με τους γιους του εν πλω/ instagram

Στο βίντεο, ο παρουσιαστής περιγράφει τις συνθήκες που επικρατούν, λέγοντας: «Έχει λίγο πάνω από 3 μποφόρ λίγο κάτω από 4. Μια χαρά... Είναι μια χαρά, γιατί έχουμε το καλύτερο πλήρωμα: η Φούσκα... οι άλλοι ναύτες κουράστηκαν, κοιμούνται».

Ο Γιώργος Λιάγκας με τους γιους του εν πλω/ instagram

Ο Γιώργος Λιάγκας με τους γιους του εν πλω/ instagram

Γυρνώντας την κάμερα του κινητού του, έδειξε τα αγόρια του καθώς ήταν ξαπλωμένα και το σκυλάκι του να έχει ανέβει στην πλάτη του ενός γιου του. 

Λιάγκας: Το βίντεο εν πλω με τους γιους του– «Τα καλύτερα ταξίδια της ζωής»

Σε instastory του δημοσίευσε ένα βίντεο με το σκυλάκι του που κολυμπούσε, μάλλον στα Κουφονήσια. 

Φτάνοντας στην Πάρο, δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από το γλέντι που γίνεται -παραδοσιακά- στο παλιό λιμανάκι της Νάουσας τα βράδια, ενώ σήμερα το πρωί καλημέρισε τους followers του, γράφοντας: «Καλημέρες Παριανές».

Ο Γιώργος Λιάγκας στην Πάρο/ instagram

Ο Γιώργος Λιάγκας στην Πάρο/ instagram
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