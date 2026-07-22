Πόσο ασφαλές είναι το κολύμπι στις πισίνες; Τι συνιστούν οι ειδικοί υγείας

Τρόποι για να προστατευτείτε εσείς και τα παιδιά σας από τα μικρόβια

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Επιμέλεια STAR.GR
Υγεια
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Καθώς διανύουμε κάποιες από τις πιο ζεστές ημέρες του 2026 και η θερμοκρασία έχει ανέβει κατακόρυφα, αγγίζοντας τους 40+ βαθμούς Κελσίου, η ανάγκη για δροσιά αυξάνει τις επισκέψεις στις δημόσιες και ιδιωτικές πισίνες.

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Έτσι, μικροί και μεγάλοι επιλέγουν κάποια πισίνα ξενοδοχείου ή κάποιο κολυμβητήριο της περιοχής τους για μία αναζωογονητικά βουτιά εν μέσω του καύσωνα

Πόσο καθαρό είναι, όμως, το νερό της πισίνας που κολυμπούμε εμείς και τα παιδιά μας και ποια μέτρα οφείλονται να λαμβάνονται, ώστε να απολαμβάνουμε το νερό με ασφάλεια;

Πόσο καθαρό είναι το νερό της πισίνας που κολυμπούμε και ποια μέτρα οφείλονται να λαμβάνονται, ώστε να απολαμβάνουμε το νερό με ασφάλεια; / Φωτογραφία: Unsplash.com

Πόσο καθαρό είναι το νερό της πισίνας που κολυμπούμε και ποια μέτρα οφείλονται να λαμβάνονται, ώστε να απολαμβάνουμε το νερό με ασφάλεια; / Φωτογραφία: Unsplash.com

Κολύμπι σε πισίνα: Μικρόβια και τρόποι προστασίας

Πόσο «αθώα» είναι η κολύμβηση σε πισίνα και ποιους κινδύνους «κρύβει» για την υγεία μας; Ειδικότερα, όσον αφορά στις δημόσιες πισίνες, κάθε καλοκαίρι, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ, εκδίδουν προειδοποιήσεις σχετικά με κρούσματα ασθενειών που σχετίζονται με το κολύμπι σε δημόσιες πισίνες και υδάτινα πάρκα και προκαλούνται από την έκθεση σε μικρόβια.

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Επιπρόσθετα, μια έκθεση του 2023 κατέγραψε πάνω από 200 κρούσματα που σχετίζονταν με πισίνες από το 2015 έως το 2019 στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία επηρέασαν περισσότερους από 3.600 ανθρώπους. Αυτά τα κρούσματα περιλάμβαναν δερματικές λοιμώξεις, αναπνευστικά προβλήματα, ωτίτιδες και γαστρεντερικές διαταραχές. Πολλές από τις επιπτώσεις αυτών των λοιμώξεων είναι ήπιες, αλλά ορισμένες μπορεί να είναι σοβαρές.

Γενικότερα, το κολύμπι σε δημόσιες πισίνες ενέχει μια σειρά από κινδύνους, από μικρούς δερματικούς ερεθισμούς έως γαστρεντερικές λοιμώξεις, ενώ εάν δεν τηρούνται αυστηρά μέτρα καθαρισμού, ακόμη και οι πιο καλοσυντηρημένες δημόσιες ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις ενδέχεται να αποτελέσουν πηγή μόλυνσης.

Από την άλλη πλευρά, η κολύμβηση έχει άπειρα οφέλη για τη σωματική, κοινωνική και ψυχική υγεία. Οπότε πώς μπορούμε ισσοροπήσουμε τα υπέρ και τα κατά και να απολαύσουμε το νερό δίχως να ανησυχούμε για την υγεία μας ή για το τι κρύβεται  κάτω από την επιφάνεια του νερού που κολυμπάμε; Φυσικά, με προσοχή και λίγες περαιτέρω γνώσεις. 

Το κολύμπι σε δημόσιες πισίνες ενέχει μια σειρά από κινδύνους, από μικρούς δερματικούς ερεθισμούς έως γαστρεντερικές λοιμώξεις / Φωτογραφία: Unsplash.com

Το κολύμπι σε δημόσιες πισίνες ενέχει μια σειρά από κινδύνους, από μικρούς δερματικούς ερεθισμούς έως γαστρεντερικές λοιμώξεις. Οι περισσότεροι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις πισίνες μπορούν να μειωθούν, ακολουθώντας κάποιους βασικούς κανόνες / Φωτογραφία: Unsplash.com

Μικρόβια και απολυμαντικά

Το χλώριο, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως για τον καθαρισμό του νερού στις πισίνες, είναι αποτελεσματικό όσον αφορά στην εξόντωση πολλών παθογόνων μικροοργανισμών. Παρόλα αυτά, δε δρα αμέσως και δεν εξοντώνει τα πάντα. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί υγείας, «ακόμη και σε μια πισίνα που έχει υποστεί σωστό καθαρισμό με χλώριο, ορισμένοι παθογόνοι μικροοργανισμοί μπορούν να παραμείνουν για λεπτά έως και κάποιες ημέρες».

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Ένας από τους πιο συνηθισμένους «ενόχους» είναι το Cryptosporidium, ένα μικρόβιο που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα υγείας. Αυτό το μονοκύτταρο παράσιτο έχει σκληρό κέλυφος, κάτι που του επιτρέπει να επιβιώνει σε νερό που έχει υποστεί επεξεργασία με χλώριο για έως και 10 ημέρες. Εξαπλώνεται εύκολα και μπορεί να μολύνει δεκάδες άτομα.

Ένα άλλο κοινό μικρόβιο είναι το Pseudomonas aeruginosa, ένα βακτήριο που προκαλεί εξάνθημα και ωτίτιδα του κολυμβητή.

Επιπρόσθετα, ιοί, όπως ο νοροϊός και ο αδενοϊός, μπορούν επίσης να παραμείνουν στο νερό της πισίνας και να προκαλέσουν ασθένειες.

Τέλος, όπως αναφέρουν οι επιστήμονες: «Οι κολυμβητές εισάγουν μια σειρά από σωματικές εκκρίσεις στο νερό - όπως ιδρώτα, ούρα, έλαια και κύτταρα του δέρματος. Αυτές οι ουσίες, ειδικά ο ιδρώτας και τα ούρα, αλληλεπιδρούν με το χλώριο και σχηματίζουν χημικά υποπροϊόντα που ονομάζονται χλωραμίνες και μπορεί να ενέχουν κινδύνους για την υγεία. Αυτά τα υποπροϊόντα είναι υπεύθυνα για την έντονη μυρωδιά χλωρίου. Μια καθαρή πισίνα δεν πρέπει να έχει έντονη μυρωδιά χλωρίου, ούτε οποιαδήποτε άλλη μυρωδιά».

Συμπερασματικά, όταν μία πισίνα έχει έντονη μυρωδιά χλωρίου, σημαίνει ότι το νερό είναι μολυσμένο και ίσως πρέπει να αποφύγετε το κολύμπι εκεί.

Όταν μία πισίνα έχει έντονη μυρωδιά χλωρίου, σημαίνει ότι το νερό είναι μολυσμένο και ίσως πρέπει να αποφύγετε το κολύμπι εκεί / Φωτογραφία: Unsplash.com

Όταν μία πισίνα έχει έντονη μυρωδιά χλωρίου, σημαίνει ότι το νερό είναι μολυσμένο και ίσως πρέπει να αποφύγετε το κολύμπι εκεί / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ασφαλές κολύμπι σε δημόσια πισίνα

Τι προφυλάξεις μπορούμε να πάρουμε ώστε να απολαμβάνουμε το νερό της πισίνας με ασφάλεια; Οι περισσότεροι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις πισίνες μπορούν να μειωθούν τόσο από το προσωπικό της πισίνας όσο και από τους κολυμβητές, ακολουθώντας κάποιους βασικούς κανόνες. 

Πώς να αποφύγετε τα μικρόβια στην πισίνα:

Αυτοί είναι 10 «χρυσοί» κανόνες, για ασφαλές κολύμπι σε πισίνα:

  • Κάντε ντους πριν το κολύμπι. Ξεπλύνετε το σώμα σας για τουλάχιστον ένα λεπτό. Το ντους θα αφαιρέσει όλες τις λιπαρές ουσίες από το σώμα, οι οποίες μειώνουν την αποτελεσματικότητα του χλωρίου
  • Μην κολυμπάτε σε πισίνα νιώθετε άρρωστοι: Ειδικότερα εάν έχετε συμπτώματα όπως διάρροια ή κάποια ανοιχτή πληγή, ώστε να αποτρέψετε την εξάπλωση των μικροβίων. Εάν έχετε κάποια ανοιχτή πληγή, βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως καλυμμένη με αδιάβροχο επίδεσμο, ώστε να προστατεύσετε τον εαυτό σας, αλλά και τους γύρω
  • Μην καταπίνετε νερό από την πισίνα, ώστε να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο κατάποσης μικροβίων
  • Αν διαγνωστείτε με κρυπτοσποριδίωση (παρασιτική νόσο που προκαλείται από το κρυπτοσπορίδιο - Cryptosporidium), περιμένετε δύο εβδομάδες μετά τη διακοπή της διάρροιας προτού ξανακολυμπήσετε σε πισίνα
  • Κάντε συχνά διαλείμματα για να πάτε στην τουαλέτα. Τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες, τα τακτικά διαλείμματα για τουαλέτα βοηθούν στην πρόληψη ατυχημάτων στην πισίνα
  • Ελέγχετε τις πάνες από τα βρέφη ανά μία ώρα και αντικαταστήστε τις μακριά από την πισίνα, ώστε να αποτραπεί πιθανή μόλυνση
  • Στεγνώστε καλά τα αυτιά σας μετά το κολύμπι ώστε να αποφύγετε πιθανές ωτίτιδες
  • Κάντε ντους μετά το κολύμπι για να απομακρύνετε τα μικρόβια από το δέρμα σας.

Συμπερασματικά, το κολύμπι στην πισίνα, ειδικά τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες είναι άκρως αναζοωγονητικό. Ακολουθώντας κάποιους βασικούς κανόνες υγιεινής, όλοι μπορούμε να απολαύσουμε με ασφάλεια το νερό και αυτό το καλοκαίρι και να επωφεληθούμε από όσα έχει να μας προσφέρει η κολύμβηση: δροσιά, εκγύμναση όλου του σώματος, ενίσχυση της καρδιαγγειακής λειτουργίας και προστασία των αρθρώσεων από τραυματισμούς.

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