Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώνονται αύριο οι βάσεις

Τέλος η αγωνία για τους υποψήφιους

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ (αρχείου)
Οι ανακοινώσεις τη υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφίας Ζαχαράκη για τις Πανελλήνιες / ERT

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Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη αποκάλυψε σε τηλεοπτική της συνέντευξη ότι αύριο Πέμπτη (23/7), μετά τις 11:00 το πρωί, ανακοινώνονται οι βάσεις για την εισαγωγή των υποψηφίων των Πανελληνίων στην ανώτατη εκπαίδευση.

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Σύμφωνα με την κ. Ζαχαράκη, οι υποψήφιοι των Πανελληνίων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας results.it.minedu.gov.gr, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

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Πιο συγκεκριμένα, «Η αγωνία τελειώνει», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στην ΕΡΤ και πρόσθεσε πως «μέσα στα χρόνια έχουμε καταφέρει, και φέτος μάλιστα μια-δυο μέρες νωρίτερα, να ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα αρκετά νωρίτερα, να μπορεί και η οικογένεια να κάνει καλύτερα τον προγραμματισμό της».

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