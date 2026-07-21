ΟΠΕΚΕΠΕ: Πότε θα γίνουν οι δίκες των 4 βουλευτών της ΝΔ

«Αιχμές» Μητσοτάκη για τους Ευρωπαίους εισαγγελείς

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σκληρή κόντρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με βουλευτές της ΝΔ υπό δίωξη να αμφισβητούν τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
  • Πέντε διαφορετικές δίκες θα διεξαχθούν για 22 κατηγορούμενους, με την πρώτη δίκη να ξεκινά στις 2 Οκτωβρίου για την Κατερίνα Παπακώστα.
  • Οι Χρήστος Μπουκώρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κώστας Σκρέκας θα δικαστούν στις 27, 30 Οκτωβρίου και 12 Νοεμβρίου αντίστοιχα.
  • Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης άφησε αιχμές για τους χειρισμούς των Ευρωπαίων εισαγγελέων, χωρίς να αμφισβητήσει τον θεσμό.
  • Η κυβέρνηση κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας των κατηγορούμενων βουλευτών.

Σε συνθήκες πολιτικού καύσωνα παραπέμπει η σκληρή κόντρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που εξακολουθεί να μαίνεται. Βουλευτές της ΝΔ, αρχειοθετημένοι και υπό δίωξη, αμφισβητούν τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με φόντο την υπόθεση. Το Star αποκάλυψε πότε ξεκινούν τα δικαστήρια για πολιτικά πρόσωπα και μη, καθώς έχουν επιδοθεί οι κλήσεις σε βουλευτές και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.  

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα αποκαλυπτικά στοιχεία της έκθεσης Τυχεροπούλου

Οι 22 κατηγορούμενοι - βουλευτές και μη – θα δικαστούν κατά περίπτωση σε πέντε διαφορετικές δίκες. Η πρώτη που θα δικαστεί για πλημμελήματα στις 2 Οκτωβρίου είναι η Κατερίνα Παπακώστα. Σε Μονομελές Εφετείο, λόγω της ιδιότητας της ως δικηγόρου.  

Ο Χρήστος Μπουκώρος θα δικαστεί στις 27 Οκτωβρίου. Ο Μάξιμος Σενετάκης στις 30 Οκτωβρίου και η τελευταία δίκη για πολιτικό πρόσωπο είναι στις 12 Νοεμβρίου και αφορά τον Κώστα Σκρέκα.  

Θα ακολουθήσει και πέμπτη δίκη που ακόμα δεν έχει προσδιορισθεί για μη πολιτικά πρόσωπα. Γιατί, όμως, θα γίνουν πέντε διαφορετικές δίκες; Γιατί είναι διαφορετικές περιπτώσεις και θα τρέξουν πιο γρήγορα τη διαδικασία. 

«Αιχμές» Μητσοτάκη για τους Ευρωπαίους εισαγγελείς και βολές από βουλευτές 

Στη χθεσινή Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ αρκετοί βουλευτές της ΝΔ που ενεπλάκησαν στην υπόθεση, αρχειοθετημένοι και διωκώμενοι, «κάρφωσαν» τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.  

Ο πρωθυπουργός δεν αμφισβήτησε τον θεσμό, άφησε όμως αιχμές για τους χειρισμούς των εισαγγελέων.  

  • Υπόθεση Κατερίνας Παπακώστα: Η συγκεκριμένη δικογραφία, έχει πάρα πολλά ερωτηματικά, πάρα πολλά λάθη και ήταν εντελώς πρόχειρη.  
  • Υπόθεση Δημήτρη Βαρζόπουλου: Η πλήρης κατάρριψη του πρώτου κατηγορητήριου  από την ειδική πραγματογνωμοσύνη, έπρεπε ήδη να έχει οδηγήσει σε παραιτήσεις ή τουλάχιστον σε μια  στοιχειώδη διοικητική έρευνα.  

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση «καρφώνει» το ΠΑΣΟΚ για παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας  

Σε αυτό το ηλεκτρισμένο περιβάλλον η κυβέρνηση «πυροβολεί» το ΠΑΣΟΚ για τους χαρακτηρισμούς περί κυβέρνησης υποδίκων  

«Ο κύριος Ανδρουλάκης ως άλλος εισαγγελέας ή ανακριτής αποφάσισε ότι οι 13 αυτοί βουλευτές, άνθρωποι, οικογενειάρχες που έχουν γυναίκες και παιδιά είναι ένοχοι, ή σίγουρα υπόδικοι», σχολίασε ενδεικτικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.  

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