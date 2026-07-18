ΣΥΡΙΖΑ: Νέα πρόεδρος της ΚΟ εξελέγη η Ρένα Δούρου

Πήρε επτά ψήφους υπέρ κι ένα λευκό

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Σε τροχιά ανασυγκρότησης επιχειρεί να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ, με τη Ρένα Δούρου να εκλέγεται νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος στις εσωκομματικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το πρωί του Σαββάτου με επτά ψήφους υπέρ κι ένα λευκό.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα, ενώ αμέσως μετά ξεκίνησαν οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία καλείται να εκλέξει τον νέο γραμματέα του κόμματος και να οριστικοποιήσει τη νέα οργανωτική δομή.

Η Ρένα Δούρου εξελέγη πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Η Ρένα Δούρου εξελέγη πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Μετά την εκλογή της η Ρένα Δούρου έστειλε μήνυμα ενότητας, συλλογικής ευθύνης και επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Η κ. Δούρου τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η αναδιάταξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με στόχο, όπως είπε, την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Πώς έγινε η εκλογή της Ρένας Δούρου

Η κάλπη στήθηκε στις 09:00 το πρωί στη Βουλή, με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας να προσέρχονται διαδοχικά για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Η Ρένα Δούρου ήταν η μοναδική υποψήφια, μετά την απόφαση του Παύλου Πολάκη να αποσύρει την υποψηφιότητά του, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκλογή της χωρίς αντίπαλο.

Θεόφιλος Ξανθόπουλος

Θεόφιλος Ξανθόπουλος

Στη διαδικασία συμμετείχαν οι βουλευτές Γιάννης Αμανατίδης, Νίκος Παππάς, Χρήστος Γιαννούλης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Έλενα Ακρίτα, Γιώργος Παπαηλιού, καθώς και η ίδια η Ρένα Δούρου.

Έλενα Ακρίτα

Έλενα Ακρίτα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η άφιξη του Παύλου Πολάκη, ο οποίος έφτασε στον χώρο της ψηφοφορίας λίγα δευτερόλεπτα μετά τη Ρένα Δούρου και συμμετείχε κανονικά στη διαδικασία.

ΣΥΡΙΖΑ: Το σχέδιο για συλλογική ηγεσία μέχρι τις εκλογές

Η εκλογή της νέας προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα των αλλαγών που προωθεί η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Επικρατέστερος για τη θέση του νέου γραμματέα εμφανίζεται ο Νίκος Παππάς, ενώ υποψηφιότητα αναμένεται να θέσει και ο Γιάννης Μπουλέκος.

Νίκος Παππάς

Νίκος Παππάς

Σε εισήγησή του προς την Πολιτική Γραμματεία, ο κ. Παππάς πρότεινε την υιοθέτηση ενός μοντέλου συλλογικής ηγεσίας, το οποίο θα ισχύσει έως τις επόμενες εθνικές εκλογές.

«Η συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας μέχρι τις εθνικές εκλογές αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή. Η συλλογική ηγεσία θα αναλάβει τον συνολικό συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής προετοιμασίας ενόψει των εθνικών εκλογών. Αποστολή της δεν θα είναι μόνο ο εκλογικός σχεδιασμός. Θα είναι η οργάνωση της εξωστρέφειας του κόμματος, η ανάδειξη του προγράμματός μας και η διαμόρφωση μιας συνολικής στρατηγικής πολιτικής παρέμβασης σε ολόκληρη τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παύλος Πολάκης αναμένεται να αναλάβει επικεφαλής του υπό σύσταση τμήματος εκλογικού αγώνα του ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο τον συντονισμό της προεκλογικής προετοιμασίας.

Παππάς: «Ψήφισα Δούρου – Ο Πολάκης θα παίξει κρίσιμο ρόλο»

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, ο Νίκος Παππάς δήλωσε ότι στήριξε τη Ρένα Δούρου, τονίζοντας παράλληλα πως ο Παύλος Πολάκης θα έχει καθοριστική συμβολή στη νέα πορεία του κόμματος.

Παύλος Πολάκης

Παύλος Πολάκης

«Άσκησα κι εγώ μόλις το εκλογικό μου δικαίωμα. Ψήφισα για την εκλογή της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω ότι είναι ένα πρώτο βήμα για την ανασύνταξη των δυνάμεών μας στη διάταξη μάχης. Άλλο ένα βήμα προς τη συλλογική ηγεσία. Αναμφισβήτητα ο Παύλος Πολάκης θα παίξει κρίσιμο ρόλο στο δρόμο προς τις εκλογές και αυτά θα τα συζητήσουμε στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι νομίζω σαφές και θεωρώ ότι όσο περνάνε οι ώρες γίνεται όλο και περισσότερο συνείδηση σε πολλούς και πολλές ότι μια συλλογική διάταξη δυνάμεων μπορεί να είναι και πιο αποτελεσματική», δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή – Τα επόμενα βήματα

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, το ενδιαφέρον στρέφεται στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου θα ληφθούν οι αποφάσεις για τη στελέχωση των κομματικών οργάνων και τον νέο γραμματέα.

Γιάννης Αμανατίδης

Γιάννης Αμανατίδης

Η νέα Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποτελείται από τους Ρένα Δούρου, Παύλο Πολάκη, Νίκο Παππά, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, Χρήστο Γιαννούλη, Γιώργο Παπαηλιού, Γιάννη Αμανατίδη, καθώς και τον πρώην πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο. Σε αυτή συμμετέχει και η Νίνα Κασιμάτη, η οποία το προηγούμενο διάστημα είχε βρεθεί στο επίκεντρο σεναρίων περί πιθανής μετακίνησής της στο ΠΑΣΟΚ, χωρίς η ίδια να έχει τοποθετηθεί δημόσια.

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