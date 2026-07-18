Τροχαίο Στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός Ένας Μοτοσικλετιστής

Τροχαίο Θεσσαλονίκη: Νεκρός μοτοσικλετιστής από ανακοπή

Η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.07.26 , 10:14 Θερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά την Κυριακή τα καταστήματα
18.07.26 , 10:11 Υπό έλεγχο η φωτιά στη Σητεία - Εστάλη μήνυμα από το 112
18.07.26 , 10:00 Φτιάξε καλοκαιρινή δροσιστική lemon pie, με ελληνικά υλικά
18.07.26 , 09:51 Τροχαίο Θεσσαλονίκη: Νεκρός μοτοσικλετιστής από ανακοπή
18.07.26 , 09:49 Opel GSE Formula E;: Γιατί εμπιστεύεται τη Sparco
18.07.26 , 09:33 Ιταλία: Κοσμηματοπώλης σκότωσε δύο ληστές που εισέβαλαν στο μαγαζί του
18.07.26 , 09:17 Καιρός: Τετραήμερος καύσωνας - Πού θα φτάσει τους 42°C ο υδράργυρος;
18.07.26 , 09:03 Νέλσον Μαντέλα: Σοφές φράσεις του μεγάλου ηγέτη της Νότιας Αφρικής
18.07.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Ιουλίου
17.07.26 , 23:30 Τίνα Μεσσαροπούλου - Γιώργος Μυλωνάκης: Η λαμπερή εμφάνιση σε γάμο!
17.07.26 , 23:06 Ελένη Βουλγαράκη: Αποχωρίστηκε τα μακριά μαλλιά της – Το νέο της look
17.07.26 , 22:44 Σάκης Τανιμανίδης: Οι δίδυμες τον φωνάζουν στην παραλία κι εκείνος «λιώνει»
17.07.26 , 22:39 Μαρία Σάκκαρη: Με Κορνέεβα για το εισιτήριο του τελικού στο Athens Open
17.07.26 , 22:29 Επεισόδια Σε Ορκομωσία ΑΠΘ: Συγγενείς Έμειναν Έξω Γιατί Δεν Είχαν Πρόσκληση
17.07.26 , 22:03 Πανεπιστημίου: Tρόλεϊ έπεσε σε λεωφορείο - Τέσσερις τραυματίες
Ιωάννα Τούνη: House tour στο νέο της διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη
Αρνιακός: «Το κανάλι που ήμουν, δεν έχει πολυτέλεια του χρόνου στον καιρό»
Ελένη Βουλγαράκη: Αποχωρίστηκε τα μακριά μαλλιά της – Το νέο της look
Τίνα Μεσσαροπούλου - Γιώργος Μυλωνάκης: Η λαμπερή εμφάνιση σε γάμο!
Καιρός: Τετραήμερος καύσωνας - Πού θα φτάσει τους 42°C ο υδράργυρος;
Φτιάξε καλοκαιρινή δροσιστική lemon pie, με ελληνικά υλικά
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Το γαμήλιο έθιμο που τήρησαν
Υπό έλεγχο η φωτιά στη Σητεία - Εστάλη μήνυμα από το 112
Τροχαίο Θεσσαλονίκη: Νεκρός μοτοσικλετιστής από ανακοπή
Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς: Τι σημαίνει για χιλιάδες συνταξιούχους
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Τροχαίο Στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός Ένας Μοτοσικλετιστής
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή στο ύψος της Σταυρούπολης. 

Τροχαίο Χαλκιδική: Θρήνος στη Μολδαβία για την οικογένεια που ξεκληρίστηκε

Σύμφωνα με πληροφορίες η σύγκρουση έγινε υπό άγνωστες ακόμα συνθήκες επί της οδού Μίκη Θεοδωράκη. 

Ο αναβάτης της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά και στο σημείο έφτασε αμέσως κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» υπέστη ανακοπή και πάρα τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. 

Θεσσαλονίκη: Νεκρή σε τροχαίο 15χρονη παίκτρια του ΠΑΟΚ

Ο οδηγός του αυτοκίνητου συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Σταυρούπολης.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά Τώρα Στη Σητεία - Μήνυμα Από Το 112
Ελλαδα
Υπό έλεγχο η φωτιά στη Σητεία - Εστάλη μήνυμα από το 112
Καιρός: Ο Πρώτος Καύσωνας Προ Των Πυλών
Ελλαδα
Καιρός: Τετραήμερος καύσωνας - Πού θα φτάσει τους 42°C ο υδράργυρος;
Πανεπιστημίου: Tρόλεϊ Έπεσε Σε Λεωφορείο - 4 Τραυματίες
Ελλαδα
Πανεπιστημίου: Tρόλεϊ έπεσε σε λεωφορείο - Τέσσερις τραυματίες
Eurojackpot Κλήρωση 17/7/2026
Ελλαδα
Κλήρωση Eurojackpot 17/7: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 50.000.000 ευρώ
σερβιτόρος στην Πάρο στη θάλασσα
Ελλαδα
Σερβιτόρος σέρβιρε πελάτες μέσα στη θάλασσα στην Πάρο!
Βάγια Νέστορα: Η Αποκάλυψη Star Για Την Ομπρέλα & Η Πινέζα
Ελλαδα
Βάγια Νέστορα: Η αποκάλυψη Star για την ομπρέλα & το έντυπο με την «πινέζα»
Marfin συνδυασμός φωτογραφιών
Ελλαδα
Aποκάλυψη: Πώς η ΕΛ.ΑΣ. συνέδεσε τους υπόπτους με τα επεισόδια της Marfin
Marfin: Πώς Οι Αρχές Φτάνουν Στον Άνθρωπο Με Τη Μολότοφ
Ελλαδα
Marfin: Από αναξιοποίητα στοιχεία φτάνουν στον άνθρωπο που έριξε τη μολότοφ
έξοδος
Ελλαδα
Έξοδος καλοκαιριού: 100.000 ταξιδιώτες φεύγουν από τον Πειραιά
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top