Τροχαίο Στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός Ένας Μοτοσικλετιστής

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή στο ύψος της Σταυρούπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η σύγκρουση έγινε υπό άγνωστες ακόμα συνθήκες επί της οδού Μίκη Θεοδωράκη.

Ο αναβάτης της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά και στο σημείο έφτασε αμέσως κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» υπέστη ανακοπή και πάρα τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Ο οδηγός του αυτοκίνητου συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Σταυρούπολης.

