Φτιάξε δροσιστική lemon pie, με ελληνικά υλικά

Με απλά, ελληνικά και ελαφριά υλικά, ο Γιώργος Ρήγας φέρνει στο πλατό του Breakfast@Star μία πεντανόστιμη γλυκιά συνταγή. Μία δροσιστική lemon pie, η οποία τρώγεται όλη την ημέρα και είναι ιδανική για όσους προσέχουν τη διατροφή τους.
Έχει λίγες θερμίδες, ελάχιστα λιπαρά, και ταιριάζει απόλυτα με την εποχή, μετά το Πάσχα, όταν ψάχνει να βρεις ένα γλυκό που να μην είναι βαρύ...
LEMON PIE ΜΕ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΛΕΜΟΝΙ
Για την βάση της τάρτας
• 250 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 125 γρ βούτυρο κρύο
• 100 γρ άχνη ζάχαρη
• 1 αυγό
• 1 πρέζα αλάτι
Για την κρέμα Λεμονιού
• 250 γρ Γιαούρτι με γεύση λεμόνι
• 200 γρ κρέμα τυρί
• 80–100 γρ άχνη ζάχαρη
• 30–40 ml λιμοντσέλο
• Ξύσμα από 1 λεμόνι
• 200 ml κρέμα γάλακτος
• 1,5 φύλλο ζελατίνη
• 1 πρέζα αλάτι
Εκτέλεση για την βάση της τάρτας
1. Τρίβεις το βούτυρο με το αλεύρι μέχρι να γίνει σαν άμμος.
2. Προσθέτεις άχνη, αυγό, αλάτι και ζυμώνεις γρήγορα.
3. Ψυγείο 30 λεπτά.
4. Ανοίγεις και στρώνεις σε ταρτιέρα.
5. Τρυπάς με πιρούνι.
6. Ψήνεις στους 180°C: • 15’ με βάρος • +10’ χωρίς βάρος
7. Αφήνεις να κρυώσει.
Κρέμα λεμονιού Εκτέλεση
1. Μουλιάζεις ζελατίνη.
2. Χτυπάς κρέμα τυρί + άχνη.
3. Προσθέτεις γιαούρτι + ξύσμα.
4. Ζεσταίνεις λιμοντσέλο και λιώνεις μέσα τη ζελατίνη.
5. Το ρίχνεις στο μείγμα.
6. Χτυπάς την κρέμα γάλακτος σε μαλακή σαντιγί.
7. Ενσωματώνεις απαλά. Ψυγείο 4–6 ώρες μέσα στη βάση.
Ελβετική μαρέγκα (Swiss meringue)
Υλικά
• 120 γρ ασπράδια αυγών
• 200 γρ ζάχαρη
• 1 πρέζα αλάτι
Εκτέλεση
1. Βάζεις ασπράδια + ζάχαρη σε μπολ πάνω από μπεν μαρί.
2. Ανακατεύεις συνεχώς μέχρι να φτάσει περίπου 60–65°C (ή μέχρι να λιώσει τελείως η ζάχαρη — τρίβεις με τα δάχτυλα, να μην έχει κόκκους).
3. Μεταφέρεις στο μίξερ και χτυπάς: • μέχρι να γίνει σφιχτή • γυαλιστερή • και να κρυώσει τελείως
Τελικό στάδιο
1. Βάζεις τη μαρέγκα πάνω στην παγωμένη τάρτα.
2. Κάνεις σχέδιο με κορνέ ή κουτάλι.
3. Καίς με φλόγιστρο μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα.