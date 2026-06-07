Ιωάννα Μαλέσκου: «Ένας χωρισμός είναι απώλεια, είναι πένθος»

Σχολιάζει τις δηλώσεις της Αθηνάς Οικονομάκου για το διαζύγιο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Μαλέσκου σχολίασε τις δηλώσεις της Αθηνάς Οικονομάκου για το διαζύγιό της, τονίζοντας τη σημασία των δεύτερων ευκαιριών.
  • Ανέφερε ότι ο χωρισμός δεν είναι αποτυχία, αλλά μια διαδικασία που απαιτεί αποδοχή και εσωτερική δουλειά.
  • Η δημόσια στάση της Οικονομάκου μπορεί να ενθαρρύνει άλλους που βιώνουν χωρισμούς.
  • Η Μαλέσκου υπογράμμισε τη σημασία της συναισθηματικής ετοιμότητας για να αποδεχτεί κάποιος μια νέα σχέση.
  • Η ίδια έχει αντιμετωπίσει φήμες για την προσωπική της ζωή, αλλά επιλέγει να διατηρεί την ιδιωτικότητα της οικογένειάς της.

Τη δική της οπτική για τους χωρισμούς, τις δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή και τη δυνατότητα ενός ανθρώπου να ξαναβρεί την ευτυχία μετά το τέλος μιας σχέσης μοιράστηκε η Ιωάννα Μαλέσκου.

Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Αθηνάς Οικονομάκου για το διαζύγιό της και τη νέα της σχέση με τον Μπρούνο Τσερέλα, η παρουσιάστρια σχολίασε τα όσα είπε η ηθοποιός, στέλνοντας παράλληλα ένα αισιόδοξο μήνυμα σε όσους βιώνουν μια δύσκολη προσωπική περίοδο.

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Η παρουσιάστρια, μέσα από την εκπομπή της, στάθηκε ιδιαίτερα στο μήνυμα που περνά η ηθοποιός μέσα από τη δική της προσωπική διαδρομή, τονίζοντας πως πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να θεωρούν έναν χωρισμό ως προσωπική αποτυχία, παρότι η πραγματικότητα συχνά είναι πολύ πιο σύνθετη.

«Είναι ένα ωραίο μήνυμα, επειδή πολλά ζευγάρια χωρίζουν κι επειδή πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι είναι αποτυχία όταν δε συνεχίζει ένα ζευγάρι. Γιατί δεν ξεκινάς να παντρευτείς, φαντάζομαι, με την προοπτική ή τη σκέψη ότι θα χωρίσεις», ανέφερε αρχικά η Ιωάννα Μαλέσκου.

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Συνεχίζοντας τον συλλογισμό της, υπογράμμισε πως η δημόσια στάση της Αθηνάς Οικονομάκου μπορεί να λειτουργήσει ενθαρρυντικά για ανθρώπους που βιώνουν μια αντίστοιχη κατάσταση, καθώς αποδεικνύει ότι η ζωή δεν σταματά μετά το τέλος μιας σχέσης.

«Επειδή, λοιπόν, για κάποιους ανθρώπους ο χωρισμός θεωρείται αποτυχία, είναι πολύ ωραίο το μήνυμα αυτό που στέλνει η Αθηνά Οικονομάκου για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι υπάρχει και ζωή μετά και ο δεύτερος είναι ότι όλα καμιά φορά είναι σαν σχολείο, ένα μάθημα…», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η παρουσιάστρια μίλησε και για τη δύσκολη ψυχολογική διαδικασία που συνοδεύει έναν χωρισμό, εξηγώντας ότι πρόκειται για μια συνθήκη που απαιτεί χρόνο, αποδοχή και εσωτερική δουλειά προκειμένου κάποιος να προχωρήσει παρακάτω.

Ιωάννα Μαλέσκου: «Ένας χωρισμός είναι απώλεια, είναι πένθος»

«Είναι κάτι το οποίο το ζεις, το ξεπερνάς και πηγαίνεις εκεί που πραγματικά όλα κουμπώνουν. Απλά, ένας χωρισμός είναι μια απώλεια, είναι πένθος και είναι μια διαδικασία που όσο κουλ κι αν την περνάς, αν δεν αντιληφθείς ότι όντως η ζωή συνεχίζεται, ότι κάποια πράγματα έρχονται διαφορετικά και τα αγκαλιάσεις…», ανέφερε.

Μάλιστα, η Ιωάννα Μαλέσκου στάθηκε ιδιαίτερα σε μια φράση της Αθηνάς Οικονομάκου σχετικά με τη νέα σχέση της, επισημαίνοντας πως η συναισθηματική ετοιμότητα παίζει καθοριστικό ρόλο στο αν κάποιος μπορεί να δεχτεί έναν νέο άνθρωπο στη ζωή του.

«Γιατί η ίδια είπε ότι “δεν ήμουν γενικώς σε φάση να αντιληφθώ ότι μπορώ να αποδεχτώ την αγάπη, αν ερχόταν λίγο πριν στη ζωή μου, θα του έλεγα γεια σου”. Αυτό έχει να κάνει με το πόσο έτοιμος είσαι και να βλέπεις τη ζωή. Υπάρχει ζωή και μετά και ίσως να είναι και καλύτερα», τόνισε η παρουσιάστρια.

Μία από τις σπάνιες φορές που η Ιωάννα Μαλέσκου πόσταρε φωτογραφία του συζύγου της, Κωνσταντίνου Δανιά /Φωτογραφία Instagram

Μία από τις σπάνιες φορές που η Ιωάννα Μαλέσκου πόσταρε φωτογραφία του συζύγου της, Κωνσταντίνου Δανιά /Φωτογραφία Instagram

Αξίζει να σημειωθεί ότι και η ίδια η Ιωάννα Μαλέσκου έχει βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο δημοσιευμάτων που αφορούσαν την προσωπική της ζωή.

Κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει φήμες που τη θέλουν να έχει χωρίσει από τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά, ωστόσο η παρουσιάστρια επιλέγει σταθερά να κρατά χαμηλούς τόνους και να μην σχολιάζει ζητήματα που αφορούν την οικογενειακή της ζωή, προστατεύοντας την ιδιωτικότητά της.

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