Πρώτο ραντεβού: Χρειάζεσαι μόλις 4 λεπτά για να αποφασίσεις

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ξέρεις τι θα γίνει, από τα πρώτα δευτερόλεπτα

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Το «παράθυρο» των τεσσάρων πρώτων λεπτών αποκαλύπτει αν υπάρχει αρκετή αρχική σπίθα

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Τα πρώτα ραντεβού είναι αναγνωριστικά, ή τουλάχιστον έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Έρευνα δείχνει ότι δεν χρειάζεται καν να ολοκληρωθεί το πρώτο ραντεβού προκειμένου να αποφασίσουμε αν θέλουμε να ξαναδούμε τον άνθρωπο που κάθεται απέναντί μας.

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Τι συμβαίνει στα πρώτα λεπτά;

Η αρχή μίας γνωριμίας είναι πάντα αμήχανη αλλά συνήθως μας ενημερώνει για το τι θα ακολουθήσει. Αυτό το small talk και η επιλογή των θεμάτων, η στάση του σώματος, αν κάνεις eye contact (ή όχι). Αλλά και γενικά, το πρώτο μας ένστικτο μάς λέει αν νιώθουμε ασφάλεια και οικειότητα, καθώς αυτό είναι κάτι που δεν προκύπτει με τον καιρό. Αν ακούσεις το ένστικτό σου, ξέρει πάντα πολύ καλά. Απλώς, έχουμε μία τάση να το αγνοούμε.

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Αν καθίσεις και σκεφτείς όλα τα πρώτα ραντεβού που έχεις ζήσει, ήξερες πολύ καλά ποια έχουν προοπτική. Ποια είχαν ένα ζόρι από την αρχή, γιατί δεν έρεε εύκολα και γιατί έπρεπε να σκέφτεσαι συνέχεια θέματα για να μην «κρεμάσει» η κουβέντα. Όταν όμως υπάρχει αυτό το κάτι, δεν χρειάζεται να προσπαθείς και ιδιαίτερα.

Η επιστήμη επιβεβαιώνει τον «κανόνα των 4 λεπτών»

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Σύμφωνα με τους ειδικούς, το γέλιο παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στα πρώτα λεπτά μιας γνωριμίας, με τρόπο που δύσκολα μπορεί να αναπαραχθεί αργότερα. Αν δύο άνθρωποι βρίσκουν ο ένας τον άλλον πραγματικά αστείο από την πρώτη στιγμή (πριν προλάβουν να υιοθετήσουν κάποιον «ρόλο» ή να προσπαθήσουν να εντυπωσιάσουν) είναι πιθανό να μοιράζονται κάτι ουσιαστικό.

Τα ευρήματα υποστηρίζονται και από την επιστήμη. Μελέτη του 2022, που δημοσιεύτηκε στα Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ανέλυσε δεδομένα από 6.600 speed dates και διαπίστωσε ότι οι εντυπώσεις που σχηματίζονται μέσα στα πρώτα τρία έως τέσσερα λεπτά αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για το αν δύο άνθρωποι θα θελήσουν τελικά να συνεχίσουν τη γνωριμία τους.

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Ο Alexander Baxter, ερευνητής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Davis (UC Davis) και συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε ότι το στοιχείο που του έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η σημασία της συμβατότητας. Όπως εξήγησε, αυτό που καθόριζε την αμοιβαία έλξη ήταν η ιδιαίτερη χημεία ανάμεσα στα δύο άτομα και όχι το πόσο ελκυστικός θεωρούνταν ο καθένας με βάση τα συμβατικά πρότυπα ομορφιάς.

Το «παράθυρο» των τεσσάρων πρώτων λεπτών δεν έχει στόχο να αποφασίσει αν μια σχέση θα πετύχει, αλλά να αποκαλύψει αν υπάρχει αρκετή αρχική σπίθα ώστε να αξίζει να συνεχιστεί η γνωριμία.

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Η ίσως πιο άβολη διαπίστωση είναι ότι οι άνθρωποι πιθανότατα το γνώριζαν αυτό ανέκαθεν· απλώς συνέχιζαν να κάθονται σε ένα δίωρο πρώτο ραντεβού για να παραδεχτούν τελικά αυτό που είχαν καταλάβει ήδη από τα πρώτα τέσσερα λεπτά.

Πηγή Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου

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