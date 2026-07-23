Φτωχότερος είναι από το πρωί της Τετάρτης 22 Ιουλίου ο ελληνικός πολιτισμός, καθώς η σπουδαία Μαίρη Λίντα «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω της μια ανεκτίμητη μουσική παρακαταθήκη.

Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού άφησε την τελευταία της πνοή στο Γηροκομείο Αθηνών, τον χώρο που η ίδια είχε επιλέξει ως «σπίτι» της από το 2018.

Ανάμεσα στους δεκάδες καλλιτέχνες που έσπευσαν να την αποχαιρετήσουν ήταν και η Άννα Βίσση. Η απόλυτη Ελληνίδα σταρ ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της εκλιπούσας, συνοδεύοντάς τη με το τραγούδι της «Θλίψη».

Άννα Βίσση & Μαίρη Λίντα: Η σπάνια συνάντησή τους επί σκηνής / NDP Photo Agency

«Αντίο αιώνια φωνή, αντίο λαμπερό χαμόγελο, αντίο Μαίρη», σημείωσε η ερμηνεύτρια για την απώλειά της.

Παράλληλα, ο συνάδελφός της, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο από την τελευταία live stage εμφάνιση της Μαίρης Λίντα στο «Rex» τη σεζόν 2011-2012, όπου ήταν επίτιμη καλεσμένη της Άννας Βίσση. Η τραγουδίστρια αναδημοσίευσε το εν λόγω στιγμιότυπο στο δικό της προφίλ, θυμίζοντας σε όλους τη μοναδική στιγμή που μοιράστηκαν στη σκηνή.

Όταν η Άννα Βίσση συνάντησε τη σπουδαία Μαίρη Λίντα στη σκηνή του Rex

Για την απώλεια της αγαπημένης ερμηνεύτριας, το Γηροκομείο Αθηνών εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, περιγράφοντας τις τελευταίες της στιγμές:

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών στις εγκαταστάσεις μας. Η Μαίρη Λίντα έζησε μαζί μας από το 2018 με δική της πρωτοβουλία. Έφυγε ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, αλλά και τη διοίκηση και το προσωπικό που την υπεραγαπούσε. Ας έχει καλό κατευόδιο για τη γειτονιά των Αγγέλων».