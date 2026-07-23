Η εξομολόγηση της Ελένης Τσολάκη για τη μητρότητα - Απόσπασμα από συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ / Βίντεο Happy Day

Ένα υπέροχο καλοκαίρι απολαμβάνει η Ελένη Τσολάκη μαζί με τον σύζυγό της, Παύλο Πετρουλάκη, και την κόρη τους, Μαρία. Η παρουσιάστρια πετάει στα σύννεφα που έχει στην αγκαλιά της το παιδί της και έχει αφοσιωθεί στη νέα καθημερινότητά της ως μητέρα.

Το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου, η παρουσιάστρια δημοσίευσε στα Instagram Stories της μια τρυφερή φωτογραφία, στην οποία διακρίνεται το ποδαράκι της κόρης της ακουμπισμένο επάνω της.

«Να ξυπνάω και να είμαι μαζί σου», έγραψε, συνοδεύοντας τις φωτογραφίες με κόκκινες καρδιές.

Δες την ανάρτηση της Ελένης Τσολάκη από τις διακοπές με τις κόρες της:

Η Ελένη Τσολάκη και ο σύζυγός της, Παύλος Πετρουλάκης, απέκτησαν το μωρό τους στις 27 Μαρτίου 2025, όταν η παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο μια υγιέστατη κόρη. Τη χαρμόσυνη είδηση είχε γνωστοποιήσει η ίδια μέσα από τα social media, μοιραζόμενη τη συγκίνησή της για το νέο κεφάλαιο στη ζωή τους.

Λίγο αργότερα, το ζευγάρι πραγματοποίησε τη βάφτιση της μικρής στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στο Λαγονήσι, δίνοντάς της το όνομα Μαρία.

Από τη στιγμή που έγινε μητέρα, η καθημερινότητα της Ελένης Τσολάκη έχει αλλάξει σημαντικά. Η παρουσιάστρια έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητά της την οικογένειά της και αφιερώνει τον ελεύθερο χρόνο της στην κόρη και τον σύζυγό της, απολαμβάνοντας πολύτιμες οικογενειακές στιγμές μακριά από τους απαιτητικούς ρυθμούς της δουλειάς.