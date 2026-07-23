Δημήτρης Σέρφας: Η ηλικία, η καταγωγή και η αδυναμία στη μητέρα του

Το βιογραφικό του ταλαντούχου ηθοποιού

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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Δημήτρης Σέρφας: «Οι γονείς μου, μου έδωσαν τα εργαλεία για να μεγαλώσω σωστά» / Βίντεο: Alpha

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O νεαρός ηθοποιός Δημήτρης Σέρφας, τον οποίο απολαύσαμε στη σειρά του Alpha, «Το Προξενιό της Ιουλίας», συμμετείχε πρόσφατα και στις σειρές «Ηλέκτρα» και Porto Leone.

Δημήτρης Σέρφας: Η ηλικία, η καταγωγή και η αδυναμία στη μητέρα του

Η πρώτη του τηλεοπτική δουλειά ήταν στη σειρά «Τα καλύτερα μας χρόνια» που προβλήθηκε πέρυσι στην ΕΡΤ, στην οποία υποδυόταν τον «Άγγελο», τηλεοπτικό γιο του Μελέτη Ηλία.

Δημήτρης Σέρφας: Ο Κρητικός που ήρθε στην Αθήνα για να γίνει ηθοποιός

  • Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ιεράπετρα της Κρήτης
  • Είναι 25 ετών και ο προσωπικός λογαριασμός του στο Instagram είναι @demetris_serfas
  • Ήρθε στην Αθήνα για να γίνει ηθοποιός, το 2018
  • Ζει μόνος του στην Αθήνα
  • Ο πατέρας του είναι φωτογράφος
  • Ανήκει σε οικογένεια ψαράδων
  • Τα καλοκαίρια βοηθούσε στο ψάρεμα τους θείους του
  • Μικρός ήθελε να γίνει μάγειρας και ακόμα θέλει να γίνει

«Είχα αποφασίσει έξι μήνες πριν έρθω στην Αθήνα ότι θα σπούδαζα σε Δραματική Σχολή και το είχα ανακοινώσει στη μητέρα μου. Σε ηλικία 16 ετών, είχαμε πάει σε μια παράσταση στο Εθνικό Θέατρο και όταν μπήκαμε στην κεντρική αίθουσα, είπα: "αυτό θέλω να κάνω"», είχε πει σε συνέντευξή του ο Δημήτρης Σέρφας στην εκπομπή «Στούντιο 4», τον Μάρτιο του 2022.

 

 

«Η μητέρα μου είναι η κολλητή μου, την εμπιστεύομαι και την παίρνω να την ρωτήσω αν της αρέσουν οι σκηνές μου. Είχα μια σκηνή στο Προξενιό που εγώ ήμουν ικανοποιημένος από εμένα και μου είπε ότι θα μπορούσα καλύτερα. Στεναχωρήθηκα τόσο πολύ», είχε πει για τη σχέση με τη μητέρα του, στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».

Ο Δημήτρης Σέρφας και η πρώτη του ερωτική σκηνή με την Ευγενία Ξυγκόρου

Για την πρώτη του ερωτική σκηνή με τη συμπρωταγωνίστρια του, Ευγενία Ξυγκόρου, ο νεαρός ηθοποιός εξομολογήθηκε:

«Την Ευγενία Ξυγκόρου τη συμπαθώ απίστευτα και την εκτιμώ. Εκείνη με “ξεπαρθένιασε” στην πρώτη μου ερωτική σκηνή. Πριν γίνει, για να φύγει η κρυάδα, μου είπε να κάνουμε μια αγκαλιά. Μου έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο και αυτό είναι επαγγελματισμός», περιέγραψε ο ηθοποιός στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».

Δημήτρης Σέρφας: Η ηλικία, η καταγωγή και η αδυναμία στη μητέρα του

Δημήτρης Σέρφας: Λάτρης της ζωγραφικής και υπέρμαχος της στιγμής

Ο Δημήτρης Σέρφας εκτός από την υποκριτική, στη ζωή του έχει και τη ζωγραφική. Γι’ αυτόν έχει εξελιχθεί σε καθημερινή συνήθεια. «Αν τύχει και δω στιλό ή μολύβι, θα το πιάσω και αυθόρμητα θα σχεδιάσω κάτι σε οποιαδήποτε επιφάνεια ή αντικείμενο έχω μπροστά μου εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα, αν δεν έχω στιλό ή μολύβι, θα ζωγραφίσω στο κινητό μου», ανέφερε πρόσφατα σε συνέντευξή του στο “Harpers bazaar”.

O νεαρός ηθοποιός είναι φανατικός υπέρμαχος της στιγμής, βιώνει το σήμερα και το τώρα αποφεύγοντας να κάνει μακροπρόθεσμα σχέδια. Παρ’ όλα αυτά, θέλει να καταφέρει να αγοράσει –σύντομα– μια μηχανή για να απολαμβάνει διαδρομές στα ελληνικά νησιά. «Στο μέλλον θα ήθελα πολύ να μείνω και να δουλέψω στο εξωτερικό. Όχι για πάντα, όμως. Μου αρέσει πολύ η Ελλάδα και απολαμβάνω να δουλεύω εδώ», αποκάλυψε στην ίδια συνέντευξη.
 

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