Γιώργος Σαμπάνης για Ιωάννα Σαρρή: «Το χιούμορ είναι το πιο σέξι πράγμα!»

Η ατάκα του τραγουδιστή για τη σχέση του με το εντυπωσιακό μοντέλο

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε πρόσφατες δηλώσεις του Γιώργου Σαμπάνη στην εκπομπή Buongiorno

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Σαμπάνης αναφέρει ότι το χιούμορ είναι το πιο σέξι στοιχείο στη σχέση του με την Ιωάννα Σαρρή.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε την άνοιξη του 2022 κατά τη διάρκεια γυρισμάτων βίντεο κλιπ.
  • Η Ιωάννα Σαρρή έγινε γνωστή από το GNTM και η αμοιβαία έλξη τους ήταν άμεση.
  • Το ζευγάρι συγκατοικεί και εμφανίζεται δημόσια, ενώ ο Γιώργος εκφράζει την αγάπη του για την Ιωάννα.
  • Δηλώνουν ότι προτιμούν να εστιάζουν στην ουσία της σχέσης τους και να απολαμβάνουν το παρόν.

Για τη σχέση του με την Ιωάννα Σαρρή μίλησε ο Γιώργος Σαμπάνης, δίνοντας έμφαση στο στοιχείο που, όπως είπε, καθορίζει την κοινή καθημερινότητά τους: το χιούμορ. Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στη Μαρία Αντωνά, στο vidcast Mary Me, όπου αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί με το μοντέλο.

Γιώργος Σαμπάνης για Ιωάννα Σαρρή: «Το χιούμορ είναι το πιο σέξι πράγμα!»

Ο Γιώργος Σαμπάνης περιέγραψε το γέλιο ως βασικό συστατικό της σχέσης τους, τονίζοντας ότι η Ιωάννα Σαρρή τον έκανε να νιώσει πως τον επέλεξε γι’ αυτό που είναι.

Ο Γιώργος Σαμπάνης για τη σχέση με την Ιωάννα Σαρρή

«Το σημαντικότερο για εμένα είναι ότι η Ιωάννα διάλεξε εμένα για εμένα. Όλα ξεκινούν από αυτό. Το πιο σημαντικό πράγμα στη σχέση μας είναι το γέλιο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν με ρωτήσεις ποιό είναι το πιο ωραίο πράγμα που μπορώ να σου πω για την Ιωάννα, είναι το ότι με κάνει συνέχεια να γελάω, και νομίζω το κάνω κι εγώ. Όλη την ώρα κάνουμε πλάκες, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Χθες βράδυ είχε κρυφτεί πίσω από την πόρτα για να με τρομάξει. Εντάξει, δε γέλασα πολύ με αυτό. Γελάμε πολύ μαζί. Είναι σημαντικό αυτό για ένα ζευγάρι. Είναι το πιο σέξι πράγμα που μπορεί να έχει ένα ζευγάρι το χιούμορ», ανέφερε ο τραγουδιστής και συνθέτης.

Δείτε την ανάρτηση 

Η σχέση του Γιώργου Σαμπάνη και της Ιωάννας Σαρρή ξεκίνησε την άνοιξη του 2022 με έναν πολύ δημιουργικό τρόπο, καθώς οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ για το τραγούδι του συνθέτη και ερμηνευτή με τίτλο Άσε Με Να Σε Προσέχω. Η Ιωάννα Σαρρή, η οποία είχε γίνει ήδη γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο GNTM, πρωταγωνίστησε στο κλιπ κι η αμοιβαία έλξη ανάμεσά τους υπήρξε ακαριαία, μετατρέποντας γρήγορα την επαγγελματική τους συνεργασία σε έναν δυνατό έρωτα.

Γιώργος Σαμπάνης για Ιωάννα Σαρρή: «Το χιούμορ είναι το πιο σέξι πράγμα!»

Η εξέλιξη της σχέσης τους υπήρξε εξίσου άμεση, αφού πολύ σύντομα πήραν την απόφαση να συγκατοικήσουν και να μοιραστούν την καθημερινότητά τους κάτω από την ίδια στέγη. Παρόλο που στην αρχή επέλεξαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σταδιακά άρχισαν να εμφανίζονται μαζί δημόσια, με την Ιωάννα να στηρίζει ενεργά τον σύντροφό της στις ζωντανές του εμφανίσεις και τον Γιώργο να εκφράζει ανοιχτά τον θαυμασμό και την αγάπη του για εκείνη σε συνεντεύξεις του, περιγράφοντάς την ως έναν άνθρωπο με σπουδαία ψυχή και μοναδικό χαρακτήρα.

Δείτε το κλιπ του Άσε Με Να Σε Προσέχω

Σήμερα, το ζευγάρι παραμένει πολύ ερωτευμένο και δεμένο, διατηρώντας μια ισορροπημένη κοινή πορεία. Αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς αναφέρονται σε ενδεχόμενο γάμο ή στο επόμενο μεγάλο βήμα, ξεκαθαρίζοντας πως προτιμούν να εστιάζουν στην ουσία της σχέσης τους και να απολαμβάνουν το παρόν με τους δικούς τους ρυθμούς.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ
 |
ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΡΡΗ
 |
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΑ
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