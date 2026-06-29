Πάρος: Καλοκαιρινές διακοπές στο ονειρεμένο νησί των Κυκλάδων

Παραδεισένιες παραλίες, γραφικά χωριά και μοναδικές τοπικές γεύσεις

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Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Unsplash.com
Πάρος: Ζευγάρια από το εξωτερικό έρχονται στο νησί των Κυκλάδων για να κάνουν τον γάμο των ονείρων τους / Βίντεο: Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Πάρος είναι δημοφιλής προορισμός για καλοκαιρινές διακοπές, γνωστή για τις παραλίες και την νυχτερινή ζωή.
  • Συνδυάζει παραδοσιακές και κοσμοπολίτικες διακοπές, κατάλληλη για ζευγάρια, φίλους και οικογένειες.
  • Αξιοθέατα περιλαμβάνουν την Παναγία Εκατονταπυλιανή, φράγκικο κάστρο και αρχαίο λατομείο μαρμάρου.
  • Δοκιμάστε τοπικές γεύσεις όπως ρεβυθάδα, χταπόδι με μυρμητζέλι και γλυκά με μέλι και μούστο.
  • Δημοφιλείς παραλίες περιλαμβάνουν Κολυμπήθρες, Χρυσή Ακτή και Μοναστήρι, κατάλληλες για όλα τα γούστα.

Καλοκαιρινές διακοπές σε ένα από τα πιο όμορφα νησιά των Κυκλάδων και σε έναν δημοφιλή προορισμό, ο οποίος φημίζεται για τις παραδεισένιες παραλίες, τα παραδοσιακά χωριά με τα γραφικά σοκάκια και την έντονη νυχτερινή ζωή του;

Τότε η Πάρος είναι το ιδανικό μέρος για τις φετινές διακοπές σας!

Σύμη: Καλοκαιρινές διακοπές στο μικρό «παράδεισο» των Δωδεκανήσων

 

 

H Πάρος συνδυάζει μοναδικά τις παραδοσιακές διακοπές με το κοσμοπολίτικο στοιχείο και είναι ιδανικός προορισμός για ζευγάρια, για εξόρμηση με φίλους ή για οικογενειακές διακοπές. 

Είτε θέλετε να χαλαρώσετε απολαμβάνετε ήρεμες στιγμές στις παραμυθένιες παραλίες της και τα γραφικά ταβερνάκια του νησιού, είτε θέλετε να ξεφαντώσετε, περνώντας βραδιές χορεύοντας ως το πρωί, η Πάρος είναι η top πρόταση.

 

 

  • Εξερευνήστε τις «γωνιές» της και «χαθείτε» στην ομορφιά του φυσικού τοπίου του νησιού. Περιηγηθείτε στα γραφικά σοκάκια και θαυμάστε τα σπίτια με την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική

Νάξος: Καλοκαιρινές διακοπές στο νησί των αρωμάτων και των γεύσεων

  • Κάποια από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Πάρου, τα οποία πρέπει να επισκεφθείτε από κοντά είναι η Παναγία Εκατονταπυλιανή, το φράγκικο κάστρο της Παροικιάς, το ενετικό κάστρο της Νάουσας, το αρχαίο λατομείο μαρμάρου, η μυκηναϊκή ακρόπολη στις Κουκουναριές, ο βιότοπος της κοιλάδας με τις πεταλούδες κ.ά.

 

 

  • Μην αμελήσετε να δοκιμάσετε τις τοπικές γεύσεις του νησιού, όπως ρεβυθάδα, σαλατούρι, χταπόδι με μυρμητζέλι, κολόπια ή χορτοφουσκωτές, λαγό στιφάδο, κακαβιά κ.ά. ενώ στα γλυκά της Πάρου κυριαρχούν το μέλι, ο μούστος και η μυζήθρα! 

Οι ομορφότερες παραλίες στην Πάρο

Η Πάρος έχει άφθονες παραλίες για όλα τα γούστα: οργανωμένες, απομωνομένες, παραλίες ιδανικές για water sports, παραλίες με beach bars κ.λπ. 

Κάποιες από τις πιο γνωστές παραλίες του νησιού είναι:

  • Κολυμπήθρες: μια από τις ομορφότερες οργανωμένες παραλίες του νησιού, με μοναδικό φυσικό τοπίο
  • Χρυσή Ακτή: η μεγαλύτερη ογανωμένη παραλία της Πάρου, με χρυσαφένια αμμουδιά και υπέροχα γαλαζοπράσινα νερά

 

 

 

  • Σάντα Μαρία: όμορφη οργανωμένη παραλία κοντά στη Νάουσα, με χρυσή άμμο και πεντακάθαρα νερά
  • Πούντα: μεγάλη παραλία με κρυστάλλινα νερά, ιδανική για water sports, λόγω των δυνατών ανέμων
  • Μοναστήρι: μια από τις πιο δημοφιλείς οργανωμένες παραλίες της Πάρου. Είναι ιδανική για οικογένειες, καθώς προστατεύεται από τον άνεμο και έχει ρηχά πεντακάθαρα νερά

Μήλος: Καλοκαιρινές διακοπές στο νησί με τις πιο εντυπωσιακές παραλίες

 

 

  • Μαρτσέλο: μεγάλη οργανωμένη παραλία με άμμο, καταγάλανα νερά και θέα στην Παροικιά
  • Φάραγγας: Μία από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της Πάρου. Είναι οργανωμένη σε ένα κομμάτι της και έχει ψιλή άμμο και πεντακάθαρα νερά
  • Λάγγερη: Μη οργανωμένη παραλία με χρυσή αμμουδιά, τιρκουάζ νερά και αρμυρίκια, για όσους αναζητούν ηρεμία μακριά από την πολυκοσμία 

 

 

  • Αλυκή: ήσυχη, απάνεμη παραλία με χρυσή άμμο και αρμυρίκια για σκιά
  • Λογαράς: μια από τις ομορφότερες και πιο δημοφιλείς παραλίες της Πάρου. Είναι μεγάλη, με ψιλή ξανθή άμμο, καταγάλανα νερά και μεγάλα αρμυρίκια που προσφέρουν άφθονη σκιά.
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