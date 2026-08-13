Ναυαγοσώστρια κατάφερε να σώσει μια 16χρονη Γαλλίδα τουρίστρια, η οποία το απόγευμα της Τρίτης, τραυματίστηκε στην παραλία της Βάρης στη Σύρο, μετά από βουτιά στη θάλασσα από μώλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:45. Σύμφωνα με το Cyclades24, παιδιά που βρίσκονταν στον μώλο αντιλήφθηκαν ότι η ανήλικη χρειαζόταν βοήθεια και ειδοποίησαν αμέσως τη ναυαγοσώστρια Παρασκευή Τσάκου.

Η ναυαγοσώστρια πήρε tη ναυαγοσωστική της σανίδα και έσπευσε στο σημείο, όπου διαπίστωσε ότι η 16χρονη είχε τραυματιστεί στον αυχένα και τη σπονδυλική στήλη μετά τη βουτιά.

Υπό τον φόβο πιθανής κάκωσης, προχώρησε στην ακινητοποίηση του αυχένα της ανήλικης με αυχενικό κολάρο, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω επιβάρυνσης του τραυματισμού.

Με τη συνδρομή ενός λουόμενου, η τραυματισμένη κοπέλα μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η 16χρονη είχε τις αισθήσεις της, ωστόσο βρισκόταν σε κατάσταση σοκ μετά την πτώση.

Σύρος: «Την τοποθετήσαμε στη σανίδα»

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η Παρασκευή Τσάκου περιέγραψε τα κρίσιμα λεπτά της διάσωσης.

«Η κοπέλα αντιλήφθηκα ότι έχει τραύμα σε αυχένα και σπονδυλική στήλη και την τοποθετήσαμε στη σανίδα. Τη ρυμούλκησα έξω και στη συνέχεια με προσοχή την κατεβάσαμε από την σανίδα», είπε.

Σύμφωνα με την ίδια, καθοριστική ήταν η γρήγορη ειδοποίηση από τα παιδιά που βρίσκονταν στον μώλο, γεγονός που επέτρεψε την άμεση επέμβαση πριν επιδεινωθεί η κατάστασή της.

Στο σημείο βρισκόταν επίσης γιατρός, ο οποίος εξέτασε τη 16χρονη πριν από τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Σύρος: Το μήνυμα προς τους γονείς

Η ναυαγοσώστρια αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι επιτηρούν πολυσύχναστες παραλίες, όπου βρίσκονται ταυτόχρονα εκατοντάδες λουόμενοι και πολλά μικρά παιδιά.

«Πρωταρχικό ρόλο έχουν οι γονείς και μετά εμείς οι ναυαγοσώστες, καθώς έχουμε την προσοχή μας σε όλη τη παραλία. Εννοείται ότι δίνουμε μεγάλη προσοχή σε παιδιά και ηλικιωμένους, ωστόσο πρώτα πρέπει να προσέχουν οι γονείς», τόνισε.