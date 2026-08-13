Σύρος: Ναυαγοσώστρια έσωσε 16χρονη που τραυματίστηκε πέφτοντας από μώλο

«Είχε τραυματιστεί σε αυχένα και σπονδυλική στήλη»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.08.26 , 23:21 Γιάννης Βαρδής: Το τρυφερό φιλί με τη Νατάσα Σκαφίδα για τα γενέθλιά της
14.08.26 , 22:50 Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον αδερφό της, Γιάννη: «ΓΙΝ & ΓΙΑΝνης»
14.08.26 , 22:27 Τροχαίο στην Πρέβεζα: «Πονούσα παντού» λέει η Ιταλίδα τραυματίας
14.08.26 , 21:39 ΗΠΑ: Καταγγελίες για εξάντληση των ναυτών στο αεροπλανοφόρο «Λίνκολν»
14.08.26 , 21:23 Με τι καιρό θα κάνουμε Δεκαπενταύγουστο
14.08.26 , 21:14 Ο Μανόλο τρόλαρε τον Τεντόγλου: «Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον»
14.08.26 , 21:05 Ρέθυμνο: Φωτιά τώρα στα Σελλιά – Ήχησε το «112» για εκκενώσεις οικισμών
14.08.26 , 20:55 Πάρος: Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» του Πολεμικού Ναυτικού στη γιορτή της Παναγίας
14.08.26 , 20:50 Lepas: Που μπορείτε να δείτε τα πάντα για τα μοντέλα της
14.08.26 , 20:41 Ιωάννα Μαλέσκου: Η κόρη της, Μαρίλια ανέλαβε χρέη φωτογράφου!
14.08.26 , 20:22 Λευκάδα: Ιστιοφόρο έπεσε σε ψαροκάικα στο λιμάνι του Καλάμου
14.08.26 , 19:26 Ολυμπιακός: Συνεχίζει κανονικά με Μεντιλίμπαρ και δυνατές μεταγραφές
14.08.26 , 19:06 Πηνελόπη Πλάκα: Ξεκίνησε τις διακοπές της με... νεύρα και άυπνη στην Κω
14.08.26 , 19:05 BMW: Το νέο εργοστάσιο μπαταριών από το μέλλον
14.08.26 , 18:35 Πέθανε ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της ΕΕΤΤ Δημήτρης Βαρουτάς
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος στην Πάρο με τα πεθερικά
Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον αδερφό της, Γιάννη: «ΓΙΝ & ΓΙΑΝνης»
Κατερίνα Γερονικολού: Ποζάρει με μπικίνι και «κόβει» την ανάσα
Πηνελόπη Πλάκα: Ξεκίνησε τις διακοπές της με... νεύρα και άυπνη στην Κω
Δανάη Μπάρκα για Χρήστο Χατζηπαναγιώτη: «Σ’ αγαπάω και είμαι περήφανη»
Μπόμπα - Τανιμανίδης: Ξανά στο Ελευθέριος Βενιζέλος - «Φέτος πάμε μακριά»
Πέθανε ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της ΕΕΤΤ Δημήτρης Βαρουτάς
Ιωάννα Μαλέσκου: Η κόρη της, Μαρίλια ανέλαβε χρέη φωτογράφου!
Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Στο κέντρο της Αθήνας με γνωστό τηλεοπτικό στέλεχος
Ελένη Χατζίδου: Φωτογραφίες από το υπέροχο καλοκαίρι με την οικογένειά της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ναυαγοσώστρια έσωσε 16χρονη Γαλλίδα τουρίστρια στη Σύρο, μετά από πτώση από μώλο.
  • Η κοπέλα τραυματίστηκε στον αυχένα και τη σπονδυλική στήλη κατά τη βουτιά της.
  • Η διάσωση έγινε γρήγορα, χάρη στην ειδοποίηση από παιδιά που βρίσκονταν στον μώλο.
  • Η ναυαγοσώστρια ακινητοποίησε την κοπέλα με αυχενικό κολάρο και τη μετέφερε στην ακτή.
  • Η 16χρονη ήταν σε κατάσταση σοκ αλλά είχε τις αισθήσεις της κατά την παραλαβή από το ΕΚΑΒ.

Ναυαγοσώστρια κατάφερε να σώσει μια 16χρονη Γαλλίδα τουρίστρια, η οποία το απόγευμα της Τρίτης, τραυματίστηκε στην παραλία της Βάρης στη Σύρο, μετά από βουτιά στη θάλασσα από μώλο. 

Ηλεία: 31χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στον αυχένα μετά από βουτιά στη θάλασσα

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:45. Σύμφωνα με το Cyclades24, παιδιά που βρίσκονταν στον μώλο αντιλήφθηκαν ότι η ανήλικη χρειαζόταν βοήθεια και ειδοποίησαν αμέσως τη ναυαγοσώστρια Παρασκευή Τσάκου.

Η ναυαγοσώστρια πήρε tη ναυαγοσωστική της σανίδα και έσπευσε στο σημείο, όπου διαπίστωσε ότι η 16χρονη είχε τραυματιστεί στον αυχένα και τη σπονδυλική στήλη μετά τη βουτιά.

Ωρωπός: Έχασε τη ζωή της στην παραλία & δεν μπορούσε να φτάσει ασθενοφόρο

Υπό τον φόβο πιθανής κάκωσης, προχώρησε στην ακινητοποίηση του αυχένα της ανήλικης με αυχενικό κολάρο, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω επιβάρυνσης του τραυματισμού.

Με τη συνδρομή ενός λουόμενου, η τραυματισμένη κοπέλα μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η 16χρονη είχε τις αισθήσεις της, ωστόσο βρισκόταν σε κατάσταση σοκ μετά την πτώση.

Τραγωδία Ροδόπη: Δεν ήξερε μπάνιο η 12χρονη που πνίγηκε στη θάλασσα

Σύρος: «Την τοποθετήσαμε στη σανίδα»

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η Παρασκευή Τσάκου περιέγραψε τα κρίσιμα λεπτά της διάσωσης.

«Η κοπέλα αντιλήφθηκα ότι έχει τραύμα σε αυχένα και σπονδυλική στήλη και την τοποθετήσαμε στη σανίδα. Τη ρυμούλκησα έξω και στη συνέχεια με προσοχή την κατεβάσαμε από την σανίδα», είπε.

Σύμφωνα με την ίδια, καθοριστική ήταν η γρήγορη ειδοποίηση από τα παιδιά που βρίσκονταν στον μώλο, γεγονός που επέτρεψε την άμεση επέμβαση πριν επιδεινωθεί η κατάστασή της.

Στο σημείο βρισκόταν επίσης γιατρός, ο οποίος εξέτασε τη 16χρονη πριν από τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Σύρος: Το μήνυμα προς τους γονείς

Η ναυαγοσώστρια αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι επιτηρούν πολυσύχναστες παραλίες, όπου βρίσκονται ταυτόχρονα εκατοντάδες λουόμενοι και πολλά μικρά παιδιά.

«Πρωταρχικό ρόλο έχουν οι γονείς και μετά εμείς οι ναυαγοσώστες, καθώς έχουμε την προσοχή μας σε όλη τη παραλία. Εννοείται ότι δίνουμε μεγάλη προσοχή σε παιδιά και ηλικιωμένους, ωστόσο πρώτα πρέπει να προσέχουν οι γονείς», τόνισε.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΡΟΣ
 |
ΤΟΥΡΙΣΤΡΙΑ
 |
ΔΙΑΣΩΣΗ
 |
ΘΑΛΑΣΣΑ
 |
ΒΟΥΤΙΑ
 |
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρέβεζα: «Πονούσα Παντού» Λέει Η Ιταλίδα Τραυματίας
Ελλαδα
Τροχαίο στην Πρέβεζα: «Πονούσα παντού» λέει η Ιταλίδα τραυματίας
Με τι καιρό θα κάνουμε Δεκαπενταύγουστο
Ελλαδα
Με τι καιρό θα κάνουμε Δεκαπενταύγουστο
Ρέθυμνο: Φωτιά Τώρα Στα Σελλιά – Ήχησε «112» Για Εκκενώσεις
Ελλαδα
Ρέθυμνο: Φωτιά τώρα στα Σελλιά – Ήχησε το «112» για εκκενώσεις οικισμών
Λευκάδα: Ιστιοφόρο έπεσε σε ψαροκάικα στο λιμάνι του Καλάμου
Ελλαδα
Λευκάδα: Ιστιοφόρο έπεσε σε ψαροκάικα στο λιμάνι του Καλάμου
Πέθανε Ο Καθηγητής Του ΕΚΠΑ & Πρόεδρος της ΕΕΤΤ Βαρουτάς
Ελλαδα
Πέθανε ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της ΕΕΤΤ Δημήτρης Βαρουτάς
Φωτιά Στο Βαθύκοιλο Φθιώτιδας
Ελλαδα
Φωτιά στο Βαθύκοιλο Φθιώτιδας - Σηκώθηκαν 5 αεροσκάφη
Βόλος: Ακρωτηριάστηκε 60χρονος Εργαζόμενος Σε Φούρνο
Ελλαδα
Βόλος: Εργατικό ατύχημα σε φούρνο - Ακρωτηριάστηκαν τα δάχτυλα 60χρονου
Άκτιο: Καραμπόλα Στην Υποθαλάσσια Σήραγγα
Ελλαδα
Πρέβεζα: Καραμπόλα με τραυματίες στην υποθαλάσσια σήραγγα
Φωτιά Τώρα Στην Τρίπολη
Ελλαδα
Φωτιά τώρα στην Τρίπολη - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top