Dot manicure: Το ευέλικτο nail art που μπορείς να δημιουργήσεις μόνη σου

Ένα διακριτικό σχέδιο που συνδυάζεται με κάθε μαγιό αλλά και με κάθε φόρεμα

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Αυτό που κάνει την τάση ακόμη πιο επίκαιρη είναι το γεγονός ότι δεν απαιτεί πολλά προϊόντα

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Κάθε καλοκαίρι φέρνει μαζί του μια νέα αισθητική στο μανικιούρ, όμως οι τάσεις που ξεχωρίζουν περισσότερο δεν είναι πάντα οι πιο εκκεντρικές. Συχνά, το ενδιαφέρον στρέφεται σε μικρές λεπτομέρειες που ανανεώνουν ένα κλασικό look χωρίς υπερβολές.

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Dot manicure: Το ευέλικτο nail art που μπορείς να δημιουργήσεις μόνη σου

Ενώ το γαλλικό μανικιούρ και οι milky nude αποχρώσεις εξακολουθούν να κυριαρχούν στα nail trends, μια πιο σύγχρονη εκδοχή κερδίζει έδαφος. Το μίνιμαλ dot manicure προτείνει μια καθαρή, εκλεπτυσμένη εικόνα με διακριτικό χαρακτήρα, συνδυάζοντας την ουδέτερη βάση με το γραφιστικό ενδιαφέρον των πουά.

Τα nude νύχια του καλοκαιριού

Dot manicure: Το ευέλικτο nail art που μπορείς να δημιουργήσεις μόνη σου

Το συγκεκριμένο μανικιούρ βασίζεται σε μια διάφανη ή ημιδιάφανη nude βάση, συνήθως σε milky pink ή φυσικούς μπεζ τόνους. Πάνω σε αυτήν προστίθενται μικρές, αραιές κουκκίδες, σε μαύρο χρώμα κι όχι μόνο, που κάνουν το αποτέλεσμα να δείχνει μοντέρνο αλλά και απόλυτα φορέσιμο.

Αυτό είναι και το στοιχείο που το ξεχωρίζει από το κλασικό γαλλικό μανικιούρ. Εκεί όπου τα French tips δίνουν έμφαση στην άκρη του νυχιού, το dot manicure μεταφέρει το ενδιαφέρον στο σύνολο της επιφάνειας με έναν πιο απρόβλεπτο αλλά εξίσου κομψό τρόπο που ανανεώνει ένα ουδέτερο μανικιούρ, χωρίς να χάνει τη διαχρονικότητά του.

Με έμπνευση τη Charlize Theron

Dot manicure: Το ευέλικτο nail art που μπορείς να δημιουργήσεις μόνη σου

Η πρόσφατη εμφάνιση της Αυστραλής σταρ στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας The Odyssey έστρεψε ξανά την προσοχή σε αυτό το μίνιμαλ σχέδιο. Το μανικιούρ, που επιμελήθηκε η celebrity nail artist Imarni, λειτούργησε εξίσου καλά τόσο με couture εμφανίσεις όσο και με πιο σύγχρονα, αυστηρά σύνολα κι αυτή η ευελιξία είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που η τάση ξεχωρίζει αυτό το καλοκαίρι.

Γιατί το μίνιμαλ dot μανικιιούρ θεωρείται τόσο ευέλικτο

Dot manicure: Το ευέλικτο nail art που μπορείς να δημιουργήσεις μόνη σου

Είναι εύκολο και απλό. Σε αντίθεση με πιο σύνθετα nail art σχέδια, δεν απαιτεί συμμετρία, πολλές στρώσεις ή ιδιαίτερα περίπλοκη τεχνική για να δείχνει προσεγμένο.

Οι μικρές κουκκίδες δημιουργούν μια ενδιαφέρουσα αντίθεση πάνω στη nude βάση, αρκετή για να κάνει τα νύχια να ξεχωρίζουν χωρίς να μοιάζουν υπερβολικά. Έτσι, το συγκεκριμένο σχέδιο μπορεί να υποστηρίξει ένα επαγγελματικό look, μια επίσημη εμφάνιση σε γάμο ή ένα καθημερινό καλοκαιρινό στιλ.

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Από την άλλη, μπορείς να παίξεις ώστε να μην ακολουθούν όλα τα νύχια ακριβώς το ίδιο μοτίβο. Μερικά μπορούν να έχουν μία ή περισσότερες κουκκίδες, ενώ κάποια να μένουν τελείως καθαρά. Αυτή η ελευθερία κάνει το αποτέλεσμα να δείχνει πιο ανεπιτήδευτο και σύγχρονο.

Το look προσαρμόζεται επίσης εύκολα σε διαφορετικά μήκη και σχήματα νυχιών. Σε κοντά, φυσικά νύχια οι κουκκίδες δείχνουν πολύ κομψές και καθαρές. Σε πιο μακριά ή αμυγδαλωτά σχήματα, το σχέδιο αποκτά έντονο χαρακτήρα κι εντυπωσιάζει.

Πώς να το πετύχεις στο σπίτι

Dot manicure: Το ευέλικτο nail art που μπορείς να δημιουργήσεις μόνη σου

Αυτό που κάνει την τάση ακόμη πιο επίκαιρη είναι το γεγονός ότι δεν απαιτεί πολλά προϊόντα γι αυτό μπορείς να την υιοθετήσεις εύκολα στο σπίτι μόνο με μερικά βασικά εργαλεία.

Η διαδικασία ξεκινά με μια καλά περιποιημένη βάση. Ένα διάφανο nude, ένα milky pink ή ένα πολύ ανοιχτό μπεζ βερνίκι είναι ιδανικά για να δώσουν το καθαρό, γυαλιστερό αποτέλεσμα που θέλεις.

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Αφού στεγνώσει εντελώς η βάση, προσθέτεις κουκκίδες με ένα dotting tool ή με την λεπτή άκρη από ένα τσιμπιδάκι. Το τελικό βήμα είναι ένα glossy top coat. Αυτό όχι μόνο σταθεροποιεί το σχέδιο, αλλά χαρίζει και τη λαμπερή όψη που κάνει το μανικιούρ να δείχνει πιο επαγγελματικό και περιποιημένο.

Πηγή Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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