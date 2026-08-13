Μαρία Ηλιάκη: Παίζει με τα κύματα παρέα με την 5χρονη κόρη της

Στιγμές ξεγνοιασιάς στα Φαλάσαρνα

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Για τη Μαρία Ηλιάκη και την οικογένειά της ο προορισμός είναι ένας κάθε καλοκαίρι!

Μαρία Ηλιάκη: Διακοπές στην Κρήτη με την κορούλα της, Κατερίνα

Η παρουσιάστρια συνεχίζει τις διακοπές της στην πανέμορφη Κρήτη, έχοντας στο πλευρό της τον αγαπημένο της, Στέλιο Μανουσάκη, και την 5χρονη κόρη τους, Κατερίνα. 

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Όσες φορές επισκέπτεται τη Λεβεντογέννα Κρήτη, τα συναισθήματά της είναι πολύ δυνατά, καθώς από εκεί κατάγεται κι έζησε τα παιδικά της χρόνια.

Η τρυφερή μανούλα πέρασε ένα χαλαρό απόγευμα σε μια από τις ωραιότερες παραλίες των Χανίων, τα Φαλάσαρνα, όπου απόλαυσε τα κύματα μαζί με τη μονάκριβη κόρη της.

Όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας της, η μικρή Κατερίνα λατρεύει τα παιχνίδια μέσα κι έξω από τη θάλασσα. Η ημέρα τους ολοκληρώθηκε με αγκαλιές και φιλιά κάτω από το αξεπέραστο ηλιοβασίλεμα.

 

 

«Φαλάσαρνα», έγραψε λιτά στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαρία Ηλιάκη, αφήνοντας τις εικόνες να μιλήσουν από μόνες τους και να ταξιδέψουν τους διαδικτυακούς της φίλους. 

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η ίδια είχε δηλώσει για τη μητρότητα: «Η μητρότητα αλλάζει όλη σου την κοσμοθεωρία, όλο τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή κι εγώ άλλαξα 100%. Προσωπικά με έκανε άλλον άνθρωπο. Λιγότερο ξέγνοιαστη, με πολύ περισσότερα άγχη και αγωνίες από ό,τι είχα πριν γίνω μαμά. Από την άλλη, η αγάπη που εισπράττω από τα μάτια αυτού του παιδιού, από τον τρόπο που με κοιτάει, που με αγκαλιάζει, από τις κουβέντες που ανταλλάσσουμε πριν κοιμηθούμε, είναι ένα είδος αγάπης που δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσα να νιώσω».

 

 

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ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ
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