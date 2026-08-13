Με μία δημόσια ανάρτηση στο Instagram επέλεξε ο Γιάννης Βαρδής να ευχηθεί στη σύζυγό του, Νατάσα Σκαφιδά, για τα γενέθλιά της. Ο τραγουδιστής μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο της, τιμώντας την ημέρα με ένα σύντομο προσωπικό μήνυμα.

Η Νατάσα έχει σήμερα τα γενέθλιά της κι ο γνωστός τραγουδιστής στάθηκε στο πλευρό της και μέσα από τα social media. Στη φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό, η ίδια εμφανίζεται να ποζάρει χαμογελαστή στον φακό. Το μήνυμα που συνόδευσε την ανάρτηση έγραφε: «Χρόνια πολλά αγάπη μου!!»

Η ανάρτηση του Γιάννη Βαρδή /Φωτογραφία Instagram

Γιάννης Βαρδής και Νατάσα Σκαφιδά: 14 χρόνια κοινής πορείας

Το ζευγάρι μετρά πλέον 14 χρόνια κοινής πορείας. Η πρόσφατη ανάρτηση για τα γενέθλια της Νατάσας Σκαφιδά ήρθε λίγες εβδομάδες μετά από μία ακόμη προσωπική στιγμή που μοιράστηκε ο τραγουδιστής δημόσια.

Στις 21 Ιουλίου, ο Γιάννης Βαρδής και η Νατάσα Σκαφιδά είχαν γιορτάσει την επέτειό τους, συμπληρώνοντας 14 χρόνια μαζί. Τότε, ο τραγουδιστής είχε επιλέξει ξανά το Instagram για να εκφράσει δημόσια την αγάπη του.

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Η επέτειος και η ανάρτηση στο Instagram

Για την επέτειο του ζευγαριού, ο Γιάννης Βαρδής είχε δημοσιεύσει εικόνες που είχε δημιουργήσει ο ίδιος, παρουσιάζοντας τους δυο τους σαν πρωταγωνιστές κινηματογραφικής ταινίας.

Στην ανάρτηση εκείνη είχε συμπεριλάβει τη φράση: «14 χρόνια μαζί - 14 χρόνια αγάπης».

Παράλληλα, είχε μοιραστεί και μία κοινή ασπρόμαυρη φωτογραφία τους, καταγράφοντας ακόμη μία προσωπική στιγμή από τη μακρόχρονη σχέση τους.