Λήξη συναγερμού σήμανε στην πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στην Πετρούπολη.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Πετρούπολη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα του σπιτιού που βρίσκεται στην οδό Ηφαίστου

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα που κατάφεραν να τη σβήσουν.

Λόγω της φωτιάς η τροχαία είχε διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ηφαίστου από τη συμβολή με την οδό Παύλου Μελά.