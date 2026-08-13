Στο πένθος έχει βυθιστεί η Κίμωλος μετά τον θάνατο ενός 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία ενώ πήγε να κάνει μπάνιο στο σπίτι όπου παραθέριζε με τη μητέρα και την αδερφή του.

Κίμωλος: «Με το που έπιασε το τηλέφωνο του μπάνιου τελείωσε»

Συγγενής του 17χρονου περιέγραψε στον ALPHA τις δραματικές στιγμές.

«Με το που μπήκε μέσα και έπιασε το τηλεφωνάκι του μπάνιου τελείωσε», είπε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το σπίτι «καλοκαιρινό» και ανέφερε ότι η οικογένεια ερχόταν εκεί για λίγες ημέρες. Όπως είπε, επρόκειτο για παλιό σπίτι, το οποίο είχε ανακαινιστεί πριν από κάποια χρόνια.

Το μπάνιο, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δήμαρχος Κιμώλου Κωνσταντίνος Βεντούρης, βρίσκεται εκτός του κύριου κτιρίου. Ο ίδιος έκανε λόγο για παλιά κατοικία, κατασκευής της δεκαετίας του 1970 ή και παλαιότερη.

Κίμωλος: Υπήρχε πιστοποιητικό για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ακινήτου

Ο δήμαρχος Κιμώλου Κωνσταντίνος Βεντούρης, ο οποίος είναι ηλεκτρολόγος, αναφέρθηκε στο πιστοποιητικό που είχε εκδοθεί για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ακινήτου.

Περιγράφοντας τον διάλογό του με τη μητέρα του 17χρονου, ανέφερε:

«Της λέω, "ρε παιδί μου, δεν είχε τίποτα; Μήπως είχες αυτές τις μέρες κάνα τσίμπημα, τίποτα στο μπάνιο;" Μου λέει “το χρησιμοποιούσαμε όσες ημέρες ήταν εδώ και δεν είχαμε κανένα θέμα”».

Ο δήμαρχος σημείωσε επίσης: «Με το που έπιασε το τηλέφωνο του ντους τελείωσε. Είναι μια παλιά κατοικία, του '70 κατασκευασμένη, πιθανόν μπορεί και πιο παλιά. Το μπάνιο είναι εξωτερικό, εκτός κτιρίου».

Σε ερώτηση για το αν μετάνιωσε που είχε δώσει την πιστοποίηση για την αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, απάντησε:

«Ε, φυσικά. Εάν το ήξερα, θα το είχα δώσει;».

Κίμωλος: Στο μικροσκόπιο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Η αστυνομία έχει σφραγίσει την εξοχική κατοικία της οικογένειας που είχε φτάσει στο νησί από την Ιρλανδία, όπου διαμένει μόνιμα για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε βλάβη ή διαρροή ρεύματος ενώ εξετάζεται, μεταξύ άλλων, η πληροφορία ότι στον ηλεκτρικό πίνακα δεν υπήρχε ρελέ διαφυγής, δηλαδή ο μηχανισμός ασφαλείας που έχει σχεδιαστεί ώστε να διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος όταν ανιχνεύεται διαρροή.

Η συγκεκριμένη πληροφορία αποδίδεται στη μητέρα του 17χρονου και αποτελεί αντικείμενο της έρευνας. Παράλληλα, εξετάζεται η πληροφορία ότι το 2024 είχε εκδοθεί πιστοποιητικό για την ηλεκτρική εγκατάσταση του ακινήτου, με τα σχετικά έγγραφα να αναμένεται να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.

Τα στοιχεία αυτά δεν αρκούν από μόνα τους για να προσδιοριστεί η αιτία της θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας. Η έρευνα αναμένεται να δείξει εάν υπήρξε βλάβη στην εγκατάσταση, στον θερμοσίφωνα ή σε άλλο σημείο του ηλεκτρικού κυκλώματος.

Ήδη έχει οριστεί πραγματογνώμονας, ενώ οι αστυνομικοί αναμένουν προσκόμιση εγγράφων και άλλων πιστοποιητικών του σπιτιού, το οποίο έχει κατασκευαστεί το 1970.

Η σορός του 17χρονου μεταφέρθηκε από την Κίμωλο στον Πειραιά, όπου αναμενόταν να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή.

Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 9 Αυγούστου. Η οικογένεια είχε ταξιδέψει στην Κίμωλο, τόπο καταγωγής της μητέρας του 17χρονου, για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην Κίμωλο, ενώ τα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ηλεκτροπληξία παραμένουν ανοιχτά μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες.