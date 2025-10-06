LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»

Οι ελληνοκυπριακές σχέσεις με φόντο το καλώδιο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.10.25 , 22:00 Φάρμα: Αγώνας ποδοσφαίρου στα τυφλά - Η ιδιαίτερη δοκιμασία ασυλίας
06.10.25 , 21:55 Φάρμα: «Ο πόλεμος των άκρων» είχε ξεκάθαρο νικητή
06.10.25 , 21:48 Ωρωπός: Έστειλε στο νοσοκομείο τον φίλο της εν διαστάσει συζύγου του
06.10.25 , 21:45 Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Πού «κολλάει»
06.10.25 , 21:25 Ραφήνα: Καρέ Καρέ Οι Κινήσεις Διαρρηκτών Που Μπούκαραν Σε Μεζονέτα
06.10.25 , 21:18 Αγιασμός στη Βουλή με κομψές παρουσίες
06.10.25 , 21:05 Ταμίλα Κουλίεβα: Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε από το ταξίδι της στη Ρίγα
06.10.25 , 21:05 Επική στιγμή στη Φάρμα! Γουρούνι πήρε στο... κυνήγι τον Ανδρέα
06.10.25 , 21:00 LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
06.10.25 , 20:40 Ο «διανομέας με το κατσαβίδι» και το βαρύ παρελθόν του
06.10.25 , 20:36 Μεσσηνία: Τα τελευταία λόγια του δράστη πριν εκτελέσει τα θύματά του
06.10.25 , 20:25 Τα επόμενα βήματα του Αλέξη Τσίπρα: Ανακοινώνει το επιτελείο του
06.10.25 , 20:03 Σμαράγδα Καρύδη: Πότε θα προβληθεί το επετειακό επεισόδιο του «Πάρα 5;»
06.10.25 , 19:47 Λάρισα: Πέθανε ο ιερέας, πατέρας της 52χρονης που δολοφόνησε ο γιος της
06.10.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Δεν πρόλαβε να ξεκινήσει ο χρόνος και… έλυσε τον γρίφο!
Μεσσηνία: Τα τελευταία λόγια του δράστη πριν εκτελέσει τα θύματά του
Λάρισα: Πέθανε ο ιερέας, πατέρας της 52χρονης που δολοφόνησε ο γιος της
Τα επόμενα βήματα του Αλέξη Τσίπρα: Ανακοινώνει το επιτελείο του
Άση Μπήλιου: Έρχεται μια «δρακουλίστικη» πανσέληνος
Ελίζα Σκολίδη: Το βιογραφικό, η ζωή στο Παρίσι και το πρόβλημα υγείας
Πένυ Σκάρου: «Έμεινα έγκυος από τον άνθρωπο που με βίασε»
Λεβεντογιάννης: Ο λόγος που δεν οδηγεί και γιατί αποφεύγει τις συνεντεύξεις
Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο
Light: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά – Γέννησε η Άννα Θεοδωρίδη
Σάκης Ρουβάς: Η Αναστασία φεύγει για σπουδές στο εξωτερικό
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην εκπομπή LEADERS στις 6 Οκτωβρίου 2025, με τον Ηλία Παπανικολάου, ο Διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου, Οθωμανολόγος και Νομικός Δημήτρης Σταθακόπουλος αναλύει:

τις ελληνοκυπριακές σχέσεις με φόντο το καλώδιο, τα σενάρια διαδοχής του Ερντογάν, ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Τουρκίας,
🇺🇸 και αν οι ΗΠΑ επιθυμούν συγκεκριμένη διάδοχη κατάσταση στην Άγκυρα.

📱 Συνδεθείτε με τα Social Media του σταθμού:
📘 Facebook: https://www.facebook.com/StarChannelGrTV/
📸 Instagram: https://www.instagram.com/starchanneltv/
🐦 Twitter: https://twitter.com/StarChannelGr
🎵 TikTok: https://www.tiktok.com/@starchannelgr

📺 Δείτε όλα τα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές του Star:
http://www.star.gr/tv/

🔔 Subscribe στο κανάλι @StarTvGreece:
https://bit.ly/3KO9WZs

🗓️ Η εκπομπή LEADERS μεταδίδεται κάθε Δευτέρα στις 21:00 στο YouTube:
🎥 https://www.youtube.com/playlist?list=PLCg0cLoEdHTzLiqBRHla-mfz4HQLJ6OEp

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΤΟΥΡΚΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top